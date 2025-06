Anteprima seconda giornata di EURO Under 21: guida alle partite di domenica

I Campionati Europei UEFA Under 21 proseguono il 15 giugno con la seconda giornata.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle partite del Gruppo B e del Gruppo D.

L'Inghilterra due anni fa ha conquistato il titolo con sei vittorie e sei clean sheet, ma gli uomini di Lee Carsley hanno perso quattro punti nelle qualificazioni, pareggiandone uno in trasferta e perdendo una volta in casa. L'avversario di questi casi? La Slovenia. Giovedì i detentori hanno subito un altro gol, ma hanno comunque iniziato la loro difesa del titolo con una vittoria: 3-1 contro la Cechia.

La Slovenia è affondata sotto i colpi del possente attaccante tedesco Nick Woltemade. Alla fine la squadra, alla sua seconda partecipazione a una fase finale, non ha saputo rispondere, ma la sconfitta ha avuto degli aspetti positivi come la prestazione di Tio Cipot. Quattro anni fa la Slovenia perse l'esordio per 3-0 prima di guadagnare un punto nella seconda giornata: ci riuscirà anche stavolta?

Nella prima giornata, la Finlandia è stata a un passo dalla vittoria dopo essere andata sul 2-0 contro i Paesi Bassi prima del pari al 93'. "Prima della partita avremmo firmato per un punto", ha detto l'autore del gol, Topi Keskinen alla UEFA. "Ma così fa male".

Dopo un ottimo cammino di qualificazione, l'Ucraina ha accarezzato il sogno di una vittoria contro la Danimarca prima di subire due gol e perdere 3-2. "Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a segnare", si è rammaricato il capitano Volodymyr Brazhko. Vladyslav Vanat, capocannoniere della Premier League ucraina per due stagioni consecutive, non passa spesso due partite senza segnare.

Woltemade si è dimostrato all'altezza della sua fama di potenziale stella di questa fase finale con una prestazione impressionante contro la Slovenia, segnando tutti e tre i gol nella vittoria per 3-0 della Germania. L'attaccante dello Stuttgart è il settimo calciatore a segnare una tripletta in una fase finale di EURO U21, e con i suoi nove gol nelle ultime cinque partite U21, sarà il principale pericolo per la difesa della Cechia.

I cechi, tuttavia, non si sono mai sottratti allo status di sfavoriti e sono stati bravi in alcuni frangenti contro l'Inghilterra. Sebbene la Germania abbia tradizionalmente avuto la meglio nei precedenti tra le due squadre, è stata la Cechia a vincere nell'ultimo incontro di due anni fa: una vittoria per 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi. La Germania, allora campione in carica e alla ricerca della quinta semifinale consecutiva o di un risultato migliore, uscì al primo turno.

La Danimarca ha rimontato due volte lo svantaggio prima di battere 3-2 l'Ucraina giovedì, grazie alle reti di Clement Bischoff e William Osula, entrambi entrati dalla panchina. L'impatto dei cambi potrebbe comportare modifiche contro i Paesi Bassi, ma il capitano Oliver Provstgaard avverte che una cosa non cambierà: "Il carattere e l'affiatamento di questo gruppo sono altissimi. Abbiamo buoni giocatori, ma anche un grande spirito di squadra".

I Paesi Bassi hanno seguito un copione simile nella prima giornata dopo essere andati sotto di due gol. I cambi effettuati da Michael Reizeger hanno cambiato la partita anche a Košice, dove i gol sono stati realizzati da altri due sostituti nel 2-2 finale. Il pareggio di Ernest Poku ha garantito un punto e ha prolungato la lunga striscia di imbattibilità dei Jong Oranje, che non perdono una gara dalla sconfitta per 2-1 con la Germania nella semifinale del 2021.