Anteprima EURO Under 21: guida alle partite della seconda giornata

I Campionati Europei UEFA Under 21 proseguono questa settimana con 16 squadre in campo il 14 e 15 giugno per la seconda giornata.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle partite dei quattro gironi.

Le partite di sabato

Sembrava che la Spagna fosse rassegnata a un pareggio nella prima giornata a Bratislava contro i padroni di casa della Slovacchia, quando la Rojita nei minuti finali ha sfoderato tutto il suo repertorio siglando con il difensore del Valencia, Cesar Tarrega, la rete della vittoria. Il sollievo era palpabile, tanto che il compagno di squadra di Tarrega, Marc Pubill, ha detto alla UEFA: "Abbiamo a lungo parlato dell'importanza della prima partita per vincere il titolo. Ci siamo riusciti; ora dobbiamo prepararci per la prossima".

In casa Romania, invece, c'è molta delusione per la sconfitta contro una big come l'Italia poiché solo la grande parata del portiere azzurro Sebastiano Desplanches sul rigore di Louis Munteanu ha negato il pareggio ai rumeni. L'allenatore Daniel Pancu si è detto "più soddisfatto che insoddisfatto" e, nonostante il risultato, non sono mancati gli aspetti positivi.

Le due squadre si incontrano per il secondo torneo consecutivo, con la Spagna vinse 3-0 nella prima giornata del 2023. Con un risultato simile, la Rojita metterebbe un piede nei quarti di finale, mentre per la Romania una seconda sconfitta potrebbe valere l'eliminazione.

La Slovacchia è andata vicinissima a una memorabile rimonta contro la Spagna, davanti a un pubblico entusiasta allo Stadio Nazionale di Calcio della capitale, ma le velleità di rimonta dei padroni di casa sono state spente dal gol di Tarrega. Il sentimento più forte è comunque quello dell'orgoglio, come ha dichiarato l'allenatore Jaroslav Kentoš: "Siamo dispiaciuti per il terzo gol della Spagna, ma sono orgoglioso dei ragazzi perché hanno dato il massimo e hanno giocato con passione".

L'Italia ha sofferto ma ha portato a casa i primi tre punti contro una caparbia Romania. Il Player of the Match, Luca Koleosho, ha elogiato il portiere Desplanches per il suo rigore parato, ammettendo: "È stato decisivo. Sapevamo che era importante chiudere il primo tempo in vantaggio e sapevamo di doverlo difendere. Dopo la parata di Seba siamo esplosi di gioia".

Dopo la buona prestazione nella prima giornata, si attende un'altra atmosfera infuocata a Trnava quando gli Azzurrini sfideranno i padroni di casa della Slovacchia.

Il Portogallo ha ottenuto un solo punto nel pareggio a reti bianche contro la Francia, ma è stata la squadra che è andata più vicina al gol, con Roger Fernandes che si è visto bloccare un tiro sulla linea di porta e con Tiago Tomás che si è visto parare la conclusione dopo una bella azione personale. "Ci è mancata solo un po' di lucidità davanti alla porta", si è rammaricato quest'ultimo. "Dobbiamo essere un po' più calmi sotto porta: questa è stata l'unica cosa che ci è mancata".

Anche la Polonia ha chiuso la prima giornata con sentimenti simili dopo i due pali colpiti dai ragazzi di Adam Majewski nella sconfitta per 2-1 contro la Georgia. "Gli dei del calcio non sono stati dalla nostra parte", ha detto il portiere Kacper Tobiasz. Ma io dico sempre che il karma va e viene, quindi spero che nella prossima partita sarà dalla nostra".

"Dovremo definire la nostra strategia, essere fiduciosi e mostrare le nostre qualità", ha detto Tiago Tomás della sfida con la Polonia. "Sono avversari diversi, forse con meno qualità individuale, ma con un grande spirito di squadra e compattezza".

Considerata la quantità di occasioni create dal Portogallo, la Francia non ha grossi rimpianti dopo il pari di Trenčín. "Non siamo riusciti a segnare, ma a livello difensivo siamo rimasti solidi, e questo è il frutto del lavoro di squadra", ha dichiarato il difensore centrale Castello Lukeba. "Il nostro obiettivo ora è vincere le due partite che rimangono".

Dopo il memorabile cammino a EURO U21 del 2023, la Georgia ha vissuto un'altra serata indimenticabile col successo maturato nei minuti di recupero grazie al gol di Vasil Gordeziani che è valso la vetta del Gruppo C. "È stata una partita straordinaria per la nostra squadra e per il nostro Paese", ha dichiarato il difensore Irakli Azarovi. "Ora sappiamo di poter battere la Francia, ma ne riparleremo dopo la partita".

I Bleus hanno vinto i precedenti tra queste due formazioni, ma la Georgia giocherà sulle ali dell'entusiasmo visto che tornerà a Žilina, teatro della vittoria di mercoledì.

Le partite di domenica

L'Inghilterra due anni fa ha conquistato il titolo con sei vittorie e sei clean sheet, ma gli uomini di Lee Carsley hanno perso quattro punti nelle qualificazioni, pareggiandone uno in trasferta e perdendo una volta in casa. L'avversario di questi casi? La Slovenia. Giovedì i detentori hanno subito un altro gol, ma hanno comunque iniziato la loro difesa del titolo con una vittoria: 3-1 contro la Cechia.

La Slovenia è affondata sotto i colpi del possente attaccante tedesco Nick Woltemade. Alla fine la squadra, alla sua seconda partecipazione a una fase finale, non ha saputo rispondere, ma la sconfitta ha avuto degli aspetti positivi come la prestazione di Tio Cipot. Quattro anni fa la Slovenia perse l'esordio per 3-0 prima di guadagnare un punto nella seconda giornata: ci riuscirà anche stavolta?

Nella prima giornata, la Finlandia è stata a un passo dalla vittoria dopo essere andata sul 2-0 contro i Paesi Bassi prima del pari al 93'. "Prima della partita avremmo firmato per un punto", ha detto l'autore del gol, Topi Keskinen alla UEFA. "Ma così fa male".

Dopo un ottimo cammino di qualificazione, l'Ucraina ha accarezzato il sogno di una vittoria contro la Danimarca prima di subire due gol e perdere 3-2. "Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a segnare", si è rammaricato il capitano Volodymyr Brazhko. Vladyslav Vanat, capocannoniere della Premier League ucraina per due stagioni consecutive, non passa spesso due partite senza segnare.

Woltemade si è dimostrato all'altezza della sua fama di potenziale stella di questa fase finale con una prestazione impressionante contro la Slovenia, segnando tutti e tre i gol nella vittoria per 3-0 della Germania. L'attaccante dello Stuttgart è il settimo calciatore a segnare una tripletta in una fase finale di EURO U21, e con i suoi nove gol nelle ultime cinque partite U21, sarà il principale pericolo per la difesa della Cechia.

I cechi, tuttavia, non si sono mai sottratti allo status di sfavoriti e sono stati bravi in alcuni frangenti contro l'Inghilterra. Sebbene la Germania abbia tradizionalmente avuto la meglio nei precedenti tra le due squadre, è stata la Cechia a vincere nell'ultimo incontro di due anni fa: una vittoria per 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi. La Germania, allora campione in carica e alla ricerca della quinta semifinale consecutiva o di un risultato migliore, uscì al primo turno.

La Danimarca ha rimontato due volte lo svantaggio prima di battere 3-2 l'Ucraina giovedì, grazie alle reti di Clement Bischoff e William Osula, entrambi entrati dalla panchina. L'impatto dei cambi potrebbe comportare modifiche contro i Paesi Bassi, ma il capitano Oliver Provstgaard avverte che una cosa non cambierà: "Il carattere e l'affiatamento di questo gruppo sono altissimi. Abbiamo buoni giocatori, ma anche un grande spirito di squadra".

I Paesi Bassi hanno seguito un copione simile nella prima giornata dopo essere andati sotto di due gol. I cambi effettuati da Michael Reizeger hanno cambiato la partita anche a Košice, dove i gol sono stati realizzati da altri due sostituti nel 2-2 finale. Il pareggio di Ernest Poku ha garantito un punto e ha prolungato la lunga striscia di imbattibilità dei Jong Oranje, che non perdono una gara dalla sconfitta per 2-1 con la Germania nella semifinale del 2021.