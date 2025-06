Anteprima EURO Under 21: tutte le partite di giovedì

I Campionati Europei UEFA Under 21 del 2025 in Slovacchia sono iniziati e la prima giornata giunge al termine con le quattro partite di giovedì 12 giugno.

Ecco un'analisi degli spunti più interessanti della rimanenti sfide della prima giornata.

Dove guardare le partite

Le partite di giovedì

Cechia - Inghilterra (Dunajská Streda, 21:00)

L'Inghilterra inizia la difesa del titolo contro lo stesso avversario della prima giornata del 2023, quando vinse 2-0 grazie ai gol di Jacob Ramsey ed Emile Smith Rowe.

Con Lee Carsley di nuovo in panchina dopo un periodo nella squadra maggiore, c'è fiducia che l'Inghilterra possa andare fino in fondo e diventare la prima squadra a conservare il titolo da quando la Spagna ci riuscì nel 2013 dopo aver vinto l'edizione del 2011.

A ostacolarli, però, già nella prima giornata ci sarà una Cechia che ha sconfitto il Belgio negli spareggi qualificandosi alla sua quinta fase finale nelle ultime sei edizioni. Campioni nel 2002 con una squadra che comprendeva giocatori del calibro di Petr Čech, Zdeněk Grygera, Tomáš Hübschman e Milan Baroš, una nuova generazione di talenti di prospettiva cercherà di dimostrare in Slovacchia di poter dire la sua.

EURO U21: i grandi gol dell'Inghilterra

Germania - Slovenia (Nitra, 21:00)

Nitra ospita il primo incontro ufficiale tra Germania e Slovenia, due squadre con un livello di esperienza molto diverso agli Europei U21.

Arrivata in finale in tre delle ultime quattro edizioni vincendo due volte, per la Germania questa è l'undicesima partecipazione alla fase finale. L'edizione del 2023 è stata deludente per i Die Nationalelf che non sono riusciti ad andare oltre la fase a gironi per la prima volta dal 2013.

La Slovenia, invece, ha partecipato solo una volta alla fase finale, da nazione co-organizzatrice nel 2021, e in Slovacchia punterà alla prima vittoria in assoluto in questa fase del torneo.

Ucraina - Danimarca (Prešov, 18:00)

Uscita in semifinale contro la Spagna nel 2023, gli ucraini per la prima volta partecipano a due fasi finali consecutive grazie all'ottimo cammino nelle qualificazioni in cui hanno raccolto 24 punti su 30.

La Danimarca, il cui migliori piazzamento risale alla semifinale del 1992, invece, non si è qualificata all'ultimo torneo ma ha vinto il suo girone di qualificazione e si presenta con grande aspettative in Slovacchia.

EURO U21: i grandi gol della Danimarca

Finlandia - Paesi Bassi (Košice, 21:00)

La Finlandia non partecipa a una fase finale di EURO U21 dal 2009, ma punta a un piazzamento storico, come ha spiegato Aki Hyryläinen, direttore sportivo della Federcalcio finlandese, alla UEFA: "Abbiamo dei ragazzi in grado di fare grandi cose".

Il primo test, però, non poteva essere più difficile. I Paesi Bassi sono stati l'unica nazione a vincere tutte le dieci partite delle qualificazioni, segnando 32 gol e subendone solo tre. Vincitori nel 2006 e nel 2007, gli Jong Oranje sono convinti di poter aggiungere un terzo titolo alla loro collezione.