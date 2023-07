Under 21 - João Neves vince le votazioni per il gol più bello di EURO Under 21 - Notizie

Intro articolo Il gol del portoghese João Neves contro il Belgio è stato votato dai tifosi come Gol del Torneo di EURO Under 21 2023. Contenuti top media João Neves ha vinto le votazioni del Gol del Torneo di EURO U21 Corpo articolo Il gol del portoghese João Neves alla terza giornata contro il Belgio è stato votato dai tifosi come Gol del Torneo di EURO Under 21 2023. La top ten dei gol del torneo è stata scelta dagli Osservatori Tecnici UEFA, e poi votata dai tifosi. João Neves ha vinto grazie al suo tiro al volo nel secondo tempo contro il Belgio nell'ultima partita del girone del Portogallo. Il secondo posto è stato conquistato da Zuriko Davitashvili, che ha segnato su azione personale con la Georgia contro i Paesi Bassi nella stessa giornata, mentre l'ucraino Georgiy Sudakov ha completato il podio grazie alla sua bella conclusione contro la Francia ai quarti. I gol preferiti dai tifosi 1 João Neves (Portogallo - Belgio 2-1) – terza giornata, 27/06/2023 2 Zuriko Davitashvili (Paesi Bassi - Georgia 1-1) – terza giornata, 27/06/2023 3 Georgiy Sudakov (Francia - Ucraina 1-3) – quarti di finale, 02/07/2023