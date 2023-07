Under 21 - Curtis Jones è stato nominato Player of the Match della finale di EURO Under 21 - Notizie

Intro articolo Il centrocampista dell'Inghilterra Curtis Jones è stato nominato Player of the Match della finale di EURO Under 21 2023. Contenuti top media Curtis Jones con il trofeo di Player of the Match dopo la finale UEFA via Getty Images Corpo articolo Curtis Jones è stato nominato Player of the Match della finale di EURO Under 21 2023 dopo aver contribuito al successo per 1-0 dell'Inghilterra contro la Spagna a Batumi. Guarda gli highlights Vedi di più Jones è stato scelto dal panel degli Osservatori Tecnici UEFA, che ha dichiarato: "Sempre tempestivo in fase di possesso, eccellente tra le linee. Un vero leader". Jones, che è stato nominato Player of the Match anche nella semifinale dell'Inghilterra contro Israele, ha avuto anche il merito di segnare il gol decisivo della finale deviando la punizione calciata da Cole Palmer nei minuti di recupero del primo tempo. Tutti i Player of the Match