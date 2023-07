Inghilterra - Spagna, anteprima finale EURO U21: dove guardarla, orario, probabili formazioni

L'Inghilterra affronterà la Spagna sabato alla Batumi Arena, in Georgia, per la finale dei Campionati Europei UEFA Under21.

Inghilterra - Spagna in breve Quando: sabato 8 luglio (18:00 CET, 20:00 locali)

Dove: Batumi Arena, Batumi, Georgia

Cosa: finale Campionati Europei UEFA Under 21

Guida alla partita

Fin dall'inizio, queste squadre venivano date tra le favorite quindi non c'è da stupirsi che si incontrino a Batumi per il titolo. L'Inghilterra ha emulato il risultato ottenuto dalla Spagna nel 2013, quando la Rojita raggiunse la finale vincendo tutte le partite senza subire gol (la Spagna poi vinse quella finale per 4-2 contro l'Italia).

L'Inghilterra avrà nuovamente a disposizione i terzini destri Max Aarons e Ben Johnson di rientro dalla squalifica, ma dovrà rinunciare al centrocampista Jacob Ramsey per infortunio. Il titolo europeo U21 manca all'Inghilterra dal 1984, quando lo vinse due anni dopo il primo successo, nell'epoca delle finali con andata e ritorno e dei fuoriquota.

Il cammino dell'Inghilterra sino alla finale di EURO U21

Da quando ha battuto la Spagna per 3-0 tra andata e ritorno nel 1984, l'Inghilterra ha raggiunto una sola volta la finale, perdendo 4-0 contro la Germania nel 2009. Dall'altro lato, la la finale di 39 anni fa è stata la prima di nove per la Spagna, un record che spera di migliorare ulteriormente con il sesto titolo, che la porterebbe davanti all'Italia. Il 2-2 con l'Ucraina, che ha comunque permesso di conquistare il primo posto nel Gruppo B, è l'unico 'passo falso' di una Spagna altrimenti perfetta, comprese le qualificazioni, dove ha segnato 50 gol.

L'esperienza vincente non manca di certo nella squadra de La Rojita. Antonio Blanco, Sergio Gómez, Juan Miranda e Abel Ruiz, insieme all'allenatore Santi Denia, puntano a completare un tris di vittorie dopo aver vinto l'EURO U17 nel 2017 (battendo l'Inghilterra in una emozionante finale) e l'EURO U19 nel 2019.

Il cammino della Spagna sino alla finale EURO U21

Conosciamo le finaliste

Verso la finale

Inghilterra

Prima Gruppo G di qualificazione: G10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Prima Gruppo C fase finale: V2-0 contro Cechia (Batumi), V2-0 contro contro Israele (Kutaisi), V2-0 contro Germania (Batumi)

Quarti di finale: V1-0 contro Portogallo (Kutaisi)

Semifinale: V3-0 contro Israele (Batumi)

Marcatori fase finale: Cameron Archer 2, Anthony Gordon 2, Emile Smith Rowe 2, Harvey Elliott 1, Morgan Gibbs-White 1, Cole Palmer 1, Jacob Ramsey 1

Semi-final highlights: Israel 0-3 England

Spagna

Prima Gruppo C di qualificazione: P8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Prima Gruppo B fase finale: V3-0 contro Romania (Bucarest), V1-0 contro Croatia (Bucarest), P2-2 contro Ucraina (Bucarest)

Quarti di finale: V2-1dts contro Svizzera (Bucarest)

Semifinale: V5-1 contro Ucraina (Bucarest)

Marcatori fase finale: Sergio Gómez 3, Abel Ruiz 3, Juan Miranda 2, Álex Baena 1, Antonio Blanco 1, Aimar Oroz 1, Oihan Sancet 1, 1 autogol

Probabili formazioni

Inghilterra: Trafford; Aarons, Harwood-Bellis, Colwill, Garner; Gomes, Jones; Palmer, Gibbs-White, Smith Rowe; Gordon



Spagna: Tenas; Victor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Álex Baena; Sancet; Rodri, Abel Ruiz, Sergio Gómez

Le parole dal campo

Morgan Gibbs-White, centrocampista Inghilterra: "Abbiamo lavorato negli ultimi due anni per arrivare sin qui. Ma questo non è un traguardo, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Abbiamo una buona squadra, affiatata e adatta ad arrivare fino in fondo".

Abel Ruiz, attaccante Spagna: "Sappiamo che l'Inghilterra è un'ottima squadra. Sono arrivati a questo torneo da favoriti e hanno disputato un grandissimo torneo. È bello perché la nostra prima finale europea è stata contro l'Inghilterra [a livello di U17 nel 2017] e ora li affrontiamo di nuovo in una finale. Speriamo di poter ripetere il risultato del 2017, quando abbiamo vinto, ma per farlo dovremo essere perfetti per 90 minuti".

Highlights semifinale: Spagna - Ucraina 5-1