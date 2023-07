EURO Under 21 2023: conosciamo le finaliste – Inghilterra - Spagna

L'Inghilterra affronterà la Spagna nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 21. La partita è in programma sabato alle 18:00 CET (20:00 locali) alla Batumi Arena, in Georgia.

Vi presentiamo le due contendenti: la Spagna in cerca del sesto titolo e del record di successi, e l'Inghilterra a caccia del terzo successo nel torneo dopo 39 anni di digiuno.

Compra i biglietti per la finale di EURO U21

Prima Gruppo G di qualificazione: G10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Prima Gruppo C fase finale: V2-0 contro Cechia (Batumi), V2-0 contro contro Israele (Kutaisi), V2-0 contro Germania (Batumi)

Quarti di finale: V1-0 contro Portogallo (Kutaisi)

Semifinale: V3-0 contro Israele (Batumi)

Marcatori fase finale: Cameron Archer 2, Anthony Gordon 2, Emile Smith Rowe 2, Harvey Elliott 1, Morgan Gibbs-White 1, Cole Palmer 1, Jacob Ramsey 1

Miglior piazzamento EURO U21: campione x 2 (1982, 1984)

Bilancio finali EURO U21: V2 S1

2009: S0-4 contro Germania

1984: V3-0tot. contro Spagna (V1-0t, V2-0c)

1982: V5-4tot. contro Germania Ovest (V3-1c, S2-3t)



Highlights: Israele - Inghilterra 0-3

Dove guardare la finale di EURO U21: TV e streaming

Highlights: Inghilterra - Portogallo 1-0 

Prima Gruppo C di qualificazione: P8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Prima Gruppo B fase finale: V3-0 contro Romania (Bucarest), V1-0 contro Croatia (Bucarest), P2-2 contro Ucraina (Bucarest)

Quarti di finale: V2-1dts contro Svizzera (Bucarest)

Semifinale: V5-1 contro Ucraina (Bucarest)

Marcatori fase finale: Sergio Gómez 3, Abel Ruiz 3, Juan Miranda 2, Álex Baena 1, Antonio Blanco 1, Aimar Oroz 1, Oihan Sancet 1, own goal 1

Miglior piazzamento EURO U21: campioni x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Bilancio finali EURO U21: V5 S3

2019: V2-1 contro Germania

2017: S0-1 contro Germania

2013: V4-2 contro Italia

2011: V2-0 contro Svizzera

1998: V1-0 contro Grecia

1996: S1-1dts, 2-4dcr contro Italia

1986: V3-3tot., 3-0dcr contro Italia (S1-2t, V2-1t)

1984: S0-3tot. contro Yugoslavia (S0-1h, S0-2a)

Highlights: Spagna -  Svizzera 2-1 (dts)

Precedenti nelle fasi finali:



2011 fase a gironi: Inghilterra - Spagna 1-1

2009 fase a gironi: Inghilterra - Spagna 2-0

1984 finale: Inghilterra - Spagna 3-0tot. (Spagna 0-1 Inghilterra, Inghilterra 2-0 Spagna)