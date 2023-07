Israele - Inghilterra 0-3, semifinale EURO U21: i Giovani Leoni volano in finale

Morgan Gibbs-White, Cole Palmer e il Cameron Archer (entrato a partita in corso) sono andati a segno a Batumi nella vittoria dell'Inghilterra su Israele nella semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

I momenti chiave della gara 13': il tiro di Smith Rowe viene bloccato sulla linea prima che venga concesso il rigore per un fallo in area

17': Gibbs-White angola troppo il rigore calciandolo alla sinistra del palo 

42': Gibbs-White porta in vantaggio l'Inghilterra con un colpo di testa

63': Palmer raddoppia il vantaggio

85' Trafford para il colpo di testa ravvicinato di Khalaili

90' Archer (entrato dalla panchina) sigla il terzo gol

L'esultanza di Morgan Gibbs-White dopo il vantaggio dell'Inghilterra UEFA via Getty Images

Riepilogo partita

L'Inghilterra parte forte ma non riesce a sbloccare il risultato nonostante un calcio di rigore concesso per un fallo di Karm Jaber su Anthony Gordon e sbagliato da Morgan Gibbs-White.

Gli israeliani si ricompattano e provano a impensierire gli inglesi con Omri Gandelman, ma sono i Giovani Leoni a passare in vantaggio con un colpo di testa di Gibbs-White che si insacca poco sotto la traversa al 42'.

Dopo l'intervallo, l'Inghilterra continua a pressare e raddoppia verso l'ora di gioco con Palmer dopo una bella manovra offensiva.

Non avendo altra scelta se non quella di spingersi in avanti, Israele prova a colpire soprattutto in contropiede, ma al 90' arriva la rete del 3-0 con Cameron Archer (entrato a partita in corso) che chiude definitivamente la sfida. L'Inghilterra vola in finale.

La cronaca di Israele - Inghilterra 0-3

Player of the Match: Curtis Jones (Inghilterra)

"Leader in campo, bravo nella lettura del gioco e fondamentale per la manovra nella trequarti avversaria".

Osservatori Tecnici UEFA

Curtis Jones con il premio di Player of the Match

Statistiche

L'Inghilterra ha raggiunto la finale di EURO U21 per la quarta volta; la sua ultima apparizione in finale risale al 2009, quando perse 4-0 contro la Germania. Ha invece vinto la competizione nel 1982 e nel 1984.

I Giovani Leoni hanno vinto le ultime sei partite della fase finale di U21 EURO, comprese le cinque di questo torneo, mantenendo la porta inviolata in tutte le vittorie in Georgia e Romania.

L'Inghilterra ha vinto 14 delle ultime 16 partite di qualificazione e fase finale di EURO U21 (P1 S1).

La squadra di Lee Carsley ha battuto Israele per 2-0 nella fase a gironi; tutti e cinque i gol subiti da Guy Luzon in questo torneo sono arrivati nelle due partite contro l'Inghilterra.

Israele ha subito tre rigori in questa finale, ma nessuno è stato trasformato. Daniel Peretz (sospeso per questa partita) ne ha parati due contro la Germania, mentre l'inglese Gibbs-White ha fallito il proprio rigore.

Formazioni

UEFA via Getty Images

Israele: Tzarfati; Lemkin, Cohen, Gandelman (Ferede 89'); Jaber, Azoulay (Bilevi 75'), Gloukh, Hagag (Khalaili 56'), Revivo; Turgeman (Abu Rumi 89'), Layous (Gorno 56')

Inghilterra: Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis; Gibbs-White (Madueke 78'), Jones (Doyle 88'), Palmer, Gomes (Skipp 78'); Gordon (Archer 74'), Smith Rowe (Elliott 74')