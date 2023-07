Israele - Inghilterra, anteprima semifinale EURO U21: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Israele affronta l'Inghilterra mercoledì alla Batumi Arena, in Georgia, nella prima semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Israele - Inghilterra in sintesi Quando: mercoledì 5 luglio (18:00 CET, 20:00 ora locale)

Dove: Batumi Arena, Batumi

Cosa: Semifinale del Campionato Europeo UEFA Under 21

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della semifinale

Dove guardarla: scopri dove guardare la partita in TV e streaming

Finale: contro Spagna/Ucraina, 18:00 CET/20:00 ora locale, sabato 8 luglio, Batumi Arena, Batumi

Guida alla partita

Quando Israele ha raggiunto la finale di EURO U19 l'anno scorso (perdendo solo ai supplementari contro l'Inghilterra), era solo la seconda volta che una formazione di Israele raggiungeva le semifinali di una fase finale UEFA. Ora, poche settimane dopo che alcuni di loro hanno conquistato il bronzo nella Coppa del Mondo FIFA U-20 in Argentina, molti di quei giocatori U19 sono arrivati in semifinale del torneo U21, dopo una vittoria ai calci di rigore contro la Georgia (nazione ospitante) a Tbilisi.

L'Inghilterra invece ha battuto Israele per 2-0 a Kutaisi nella seconda giornata della fase a gironi (domenica 25 giugno), passando come prima del Gruppo C con una partita di anticipo (gli inglesi hanno vinto tutte le partite del girone per 2-0). Domenica invece è stata più dura, visto che l'Inghilterra ha battuto il Portogallo solo per 1-0.

Highlights: Inghilterra - Israele 2-0

Il cammino sino alla semifinale

Israele

Seconda Gruppo B di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF19 GS10

Spareggi: V1-1tot., 3-1dcr contro Repubblica d'Irlanda (P1-1t, P0-0c)

Seconda Gruppo C fase finale: P1-1 contro Germania (Kutaisi), S0-2 contro Inghilterra (Kutaisi), V1-0 contro Cechia (Kutaisi)

Quarti di finale: V0-0dts, 4-3dcr contro Georgia (Tbilisi)

Marcatori fase finale: Omri Gandelman 1, Dor Turgeman 1



Inghilterra

Prima Gruppo G di qualificazione: G10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Prima Gruppo C fase finale: V2-0 contro Cechia (Batumi), V2-0 contro Israele (Kutaisi), V2-0 contro Germania (Batumi)

Quarti di finale: V1-0 contro Portogallo (Kutaisi)

Marcatori fase finale: Anthony Gordon 2, Emile Smith Rowe 2, Cameron Archer 1, Harvey Elliott 1, Jacob Ramsey 1



Probabili formazioni

Israele: Tzarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Azoulay, Gandelman, Gloukh, Layous; Gorno, Turgeman

Squalificati: Karzev, Peretz

Inghilterra: Trafford; Colwill, Cresswell, Harwood-Bellis, Garner; Jones, Gomes; Gibbs-White, Smith Rowe, Madueke; Gordon

Squalificati: Aarons, Johnson

Highlights: Inghilterra - Portogallo 1-0

Le parole dal campo

Guy Luzon, Ct Israele: "Ho detto ai giocatori che sono i figli della rivoluzione dello sport israeliano, del calcio israeliano. Siamo tra le quattro più forti d'Europa di EURO. Sono molto orgoglioso".

Morgan Gibbs-White, centrocampista Inghilterra: "È una partita completamente nuova. [Israele] è ancora più affamato ora che è in semifinale di EURO. Vorranno vendicarsi. Li abbiamo battuti nella fase a gironi e ora vorranno batterci, quindi dobbiamo assicurarci di essere completamente preparati, ben riposati e completamente recuperati. Ci auguriamo di poter andare di nuovo in finale".