Le semifinaliste di EURO Under 21 2023: Israele-Inghilterra, Spagna-Ucraina

Mercoledì, Israele affronta l'Inghilterra e la Spagna incontra l'Ucraina nelle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 21, per decidere quali squadre scenderanno in campo tre giorni dopo in finale a Batumi (Georgia).

UEFA.com presenta le contendenti che si sfideranno a Batumi e Bucarest.

Fase a eliminazione diretta di EURO U21 Semifinali Mercoledì 5 luglio

SF1: Israele - Inghilterra (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Spagna - Ucraina (21:00, Steaua Stadium, Bucarest) Finale Sabato 8 luglio

Israele / Inghilterra - Spagna / Ucraina (18:00, Batumi Arena, Batumi) Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti).

Israele - Inghilterra

Secondo posto Gruppo B di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF19 GS10

Spareggi: V1-1tot., 3-1 dcr contro Repubblica d'Irlanda (P1-1t, P0-0c)

Secondo posto Gruppo C fase finale: P1-1 contro Germania (Kutaisi), S0-2 contro Inghilterra (Kutaisi), V1-0 contro Cechia (Kutaisi)

Quarti di finale: V0-0dts, 4-3dcr contro Georgia (Tbilisi)

Marcatori fase finale: Omri Gandelman 1, Dor Turgeman 1

Miglior piazzamento a EURO U21: fase a gironi (2007, 2013)

Bilancio semifinali di EURO U21: N/D

Lo sapevi?

Gli unici precedenti in cui Israele è arrivato in semifinale di una fase finale UEFA sono stati EURO U16 del 1996, dove ha perso 1-0 contro la Francia, e EURO U19 del 2022. In quest'ultima competizione, ha vinto 2-1 contro la Francia ed è arrivato secondo con una rosa composta da diversi membri dell'attuale Under 21, alcuni dei quali hanno anche conquistato il terzo posto alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 in Argentina il mese scorso.

Highlights: Georgia - Israele 0-0 (3-4 dcr)

Primo posto Gruppo G di qualificazione: P10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Primo posto Gruppo C fase finale: V2-0 contro Cechia (Batumi), V2-0 contro Israele (Kutaisi), V 2-0 contro Germania (Batumi)

Quarti di finale: V1-0 - Portogallo (Kutaisi)

Marcatori fase finale: Anthony Gordon 2, Emile Smith Rowe 2, Cameron Archer 1, Harvey Elliott 1, Jacob Ramsey 1

Miglior piazzamento a EURO U21: campione x 2 (1982, 1984)

Bilancio semifinali di EURO U21: V3 S6

2017: SF S2-2 dts/3-4 dcr contro Germania

2009: SF S 3-3 dts/5-4 dcr contro Svezia

2007: SF S 1-1 dts/12-13 dcr contro Paesi Bassi

1988: S4-6tot. contro Francia (S2-4t, P2-2c)

1986: S1-3tot. contro Italia (S0-2t, P1-1c)

1984: V3-2tot. contro Italia (V3-1c, S0-1t)

1982: V2-1tot. contro Scozia (V1-0t, P1-1c)

1980: S1-3tot. contro Germania Est (S1-2c, S0-1t)

1978: S2-3tot. contro Jugoslavia (S1-2t, P1-1c)

Lo sapevi?

L'Inghilterra è alla nona fase finale consecutiva ma alla fase a eliminazione diretta solo per la seconda volta nelle ultime sette presenze. Questa è la prima volta che vince tre partite nella stessa fase finale di EURO U21.

Highlights: Inghilterra - Portogallo 1-0

Precedenti alla fase finale:

Fase a gironi 2023: Israele - Inghilterra 0-2

Fase a gironi 2013: Israele - Inghilterra 1-0

Spagna - Ucraina

Primo posto Gruppo C di qualificazione: G8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Primo posto Gruppo B fase finale: V3-0 contro Romania (Bucarest), V1-0 contro Croazia (Bucarest), P2-2 contro Ucraina (Bucarest)

Quarti di finale: V2-1dts contro Svizzera (Bucarest)

Marcatori fase finale: Abel Ruiz 2, Sergio Gómez 2, Juan Miranda 2, Álex Baena 1, autogol 1

Miglior piazzamento a EURO U21: campione x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Bilancio semifinali di EURO U21: V8 S2

2021: S0-1 contro Portogallo

2019: S4-1 contro Francia

2017: V3-1 contro Italia

2013: V3-0 contro Norvegia

2011: V3-1dts contro Bielorussia

1998: V1-0dts contro Norvegia

1996: V2-1 contro Scozia

1994: S0-2 contro Portogallo

1986: V5-4tot. contro Ungheria (S1-3t, V4-1c)

1984: V3-0tot. contro Jugoslavia (V1-0t, V2-0c)

Lo sapevi?

La Spagna ha eguagliato il record italiano di 12 piazzamenti tra le prime quattro (nel 2000 non c'era la semifinale) e spera di superare il record di cinque titoli che attualmente condivide con gli Azzurrini. Le otto presenze in finale della Spagna sono già un record.

Highlights: Spagna - Svizzera 2-1 (dts)

Secondo posto Gruppo H di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF20 GS11

Spareggi: V5-3tot. contro Slovacchia (S2-3t, V3-0c)

Secondo posto Gruppo B fase finale: V2-0 contro Croazia (Bucarest), V1-0 contro Romania (Bucarest), P2-2 contro Spagna (Bucarest)

Quarti di finale: V3-1 contro Francia (Cluj-Napoca)

Marcatori fase finale: Georgiy Sudakov 3, Artem Bondarenko 1, Olexiy Kashchuk 1, Danylo Sikan 1, Bohdan Viunnyk 1, autogol 1

Miglior piazzamento a EURO U21: vicecampione (2006)

Bilancio semifinali di EURO U21: V1 S0

2006: V0-0dts, 5-4dcr contro Serbia e Montenegro

Lo sapevi?

Kashchuk e Sikan erano nella rosa dell'Ucraina che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2019.

Highlights: Francia - Ucraina 1-3

Precedenti alla fase finale:

Fase a gironi 2023: Spagna - Ucraina 2-2

Fase a gironi 2011: Spagna - Ucraina 3-0