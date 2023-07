Riepilogo quarti di finale: l'Inghilterra raggiunge Israele e Spagna

Anthony Gordon segna il gol che permette all'Inghilterra di battere il Portogallo e approdare alle semifinali del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023.

I due volte vincitori affronteranno Israele mercoledì, mentre la Spagna attende la vincitrice tra Francia e Ucraina.

QUARTI DI FINALE DI EURO U21: DOMENICA

L'Inghilterra ritrova Israele in semifinale grazie a una vittoria di misura. La squadra di Lee Carsley si porta meritatamente in vantaggio al 34' con una bella azione: Noni Madueke apre a destra e serve Morgan Gibbs-White, che appoggia all'indietro per la conclusione vincente di Anthony Gordon. Il Portogallo tenta il recupero nella ripresa, ma Fábio Silva non riesce a superare James Trafford e il subentrato Henrique Araújo colpisce la traversa di testa. L'Inghilterra rimane dunque l'unica squadra che non ha ancora subito gol al torneo.

Player of the Match: Anthony Gordon (Inghilterra)

Dove guardare le partite: TV/streaming

QUARTI DI FINALE DI EURO U21: SABATO

Highlights: Georgia - Israele 0-0 (3-4 dcr)

È Israele ad aggiudicarsi la sfida tra le esordienti nella fase a eliminazione diretta, ma solo ai calci di rigore. Dopo la parata di Daniel Peretz sul tiro dagli 11 metri di Giorgi Gagua, Saba Khvadagiani colpisce il palo e i padroni di casa salutano definitivamente il torneo. Israele parte meglio e si procura diverse occasioni, ma manca di precisione. Omri Gandelman è il giocatore che va più vicino al gol con un legno colpito dopo una parata di Giorgi Mamardashvili nel secondo tempo. La serata è da ricordare anche perché segna il nuovo record di affluenza per una singola partita della fase finale, 44.338 spettatori. Mercoledì, la squadra di Guy Luzon affronterà il Portogallo o o l'Inghilterra a Batumi.

Player of the Match: Daniel Peretz

Highlights: Spagna - Svizzera 2-1 (dts)

La Spagna supera una Svizzera ostinata ai supplementari grazie a un gol di Juan Miranda con una deviazione di Lewin Blum. Sergio Gómez, che si procura le migliori occasioni di un primo tempo all'insegna della prudenza, apre le marcature a metà della ripresa con una conclusione perentoria su assist di Abel Ruiz. La Svizzera, però, manda l'incontro ai supplementari grazie a un gol nel recupero di Zeki Amdouni, che insacca da distanza ravvicinata dopo una sponda di Julian Vonmoos.

Player of the Match: Sergio Gómez (Spagna)