Riepilogo quarti di finale: Inghilterra e Ucraina raggiungono Israele e Spagna

Domenica, l'Inghilterra batte il Portogallo per 1-0 e l'Ucraina vince in rimonta per 3-1 contro la Francia 3-2, conquistando gli ultimi due posti nelle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023.

Gli inglesi, due volte vincitori, affronteranno Israele mercoledì, mentre la Spagna cinque volte campione attende l'Ucraina.

QUARTI DI FINALE DI EURO U21: DOMENICA

L'Inghilterra ritrova Israele in semifinale grazie a una vittoria di misura. La squadra di Lee Carsley si porta meritatamente in vantaggio al 34' con una bella azione: Noni Madueke apre a destra e serve Morgan Gibbs-White, che appoggia all'indietro per la conclusione vincente di Anthony Gordon. Il Portogallo tenta il recupero nella ripresa, ma Fábio Silva non riesce a superare James Trafford e il subentrato Henrique Araújo colpisce la traversa di testa. L'Inghilterra rimane dunque l'unica squadra che non ha ancora subito gol al torneo.

Player of the Match: Anthony Gordon (Inghilterra)

Highlights: Francia - Ucraina 1-3

Con una doppietta di Georgiy Sudakov, l'Ucraina batte in rimonta la Francia e si prenota per la semifinale contro la Spagna. Rayan Cherki porta in vantaggio Les Bleuets in avvio di gara, ma Mykhailo Mudryk – alla prima apparizione nel torneo – si impone al centro della scena. Il giocatore viene atterrato in area da Pierre Kalulu, mentre Sudakov trasforma il successivo calcio di rigore. I due combinano ancora una volta in occasione del raddoppio, con Sudakov che aggancia il passaggio lungo dell'esterno del Chelsea e porta i suoi sul 2-1. A fine gara, il capitano Artem Bondarenko firma il gol della tranquillità.

Player of the Match: Georgiy Sudakov (Ucraina)

Dove guardare le partite: TV/streaming

QUARTI DI FINALE DI EURO U21: SABATO

Highlights: Georgia - Israele 0-0 (3-4 dcr)

È Israele ad aggiudicarsi la sfida tra le esordienti nella fase a eliminazione diretta, ma solo ai calci di rigore. Dopo la parata di Daniel Peretz sul tiro dagli 11 metri di Giorgi Gagua, Saba Khvadagiani colpisce il palo e i padroni di casa salutano definitivamente il torneo. Israele parte meglio e si procura diverse occasioni, ma manca di precisione. Omri Gandelman è il giocatore che va più vicino al gol con un legno colpito dopo una parata di Giorgi Mamardashvili nel secondo tempo. La serata è da ricordare anche perché segna il nuovo record di affluenza per una singola partita della fase finale, 44.338 spettatori. Mercoledì, la squadra di Guy Luzon affronterà il Portogallo o o l'Inghilterra a Batumi.

Player of the Match: Daniel Peretz

Highlights: Spagna - Svizzera 2-1 (dts)

La Spagna supera una Svizzera ostinata ai supplementari grazie a un gol di Juan Miranda con una deviazione di Lewin Blum. Sergio Gómez, che si procura le migliori occasioni di un primo tempo all'insegna della prudenza, apre le marcature a metà della ripresa con una conclusione perentoria su assist di Abel Ruiz. La Svizzera, però, manda l'incontro ai supplementari grazie a un gol nel recupero di Zeki Amdouni, che insacca da distanza ravvicinata dopo una sponda di Julian Vonmoos.

Player of the Match: Sergio Gómez (Spagna)