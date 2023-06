EURO Under 21 2023: le squadre dei quarti di finale

Il Campionato Europeo UEFA Under 21 approda alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate di ogni girone hanno raggiunto i quarti di finale, in programma sabato e domenica in Georgia e Romania.

Calendario completo

UEFA.com presenta le squadre ancora in corsa per alzare il trofeo a Batumi l'8 luglio. La certezza è che ci sarà una nuova semifinalista, Georgia o Israele.

Fase a eliminazione diretta di EURO Under 21 Quarti di finale Sabato 1 luglio

Georgia - Israele (18:00, Paichadze Stadium, Tbilisi)

Spagna - Svizzera (21:00, Giulești Stadium, Bucarest) Domenica 2 luglio

Inghilterra - Portogallo (18:00, Shengelia Arena, Kutaisi)

Francia - Ucraina (21:00, Cluj Arena, Cluj-Napoca) Semifinali Mercoledì 5 luglio

SF1: Georgia / Israele - Inghilterra / Portogallo (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Spagna / Svizzera - Francia / Ucraina (21:00, Steaua Stadium, Bucarest) Finale Sabato 8 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2(18:00, Batumi Arena, Batumi)

Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti).

Georgia - Israele

Qualificata di diritto come nazione ospitante

Primo posto Gruppo A fase finale: V2-0 contro Portogallo, P2-2 contro Belgio, P1-1 contro Paesi Bassi

Marcatori fase finale: Zuriko Davitashvili 1, Giorgi Gagua 1, Giorgi Guliashvili 1, Saba Sazonov 1, Heorhii Tsitaishvili 1

Miglior piazzamento a EURO U21: prima fase finale

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: N/D

Guarda i festeggiamenti in Georgia

Lo sapevi?

È solo la terza squadra di calcio georgiana ad aver raggiunto una fase a eliminazione diretta dopo le semifinali di EURO U17 nel 2012 e i quarti nel 2002 (la Georgia ha però raggiunto i quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2022). È la prima padrona di casa a superare la fase a gironi dopo la Svezia nel 2009, nonché la prima esordiente alla fase finale dopo l'Ucraina nel 2006.

Secondo posto Gruppo B di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF19 GS10

Spareggi: V1-1tot., 3-1 dcr contro Repubblica d'Irlanda (P1-1t, P0-0c)

Secondo posto Gruppo C fase finale: P1-1 contro Germania, S0-2 contro Inghilterra, V1-0 contro Cechia

Marcatori fase finale: Omri Gandelman 1, Dor Turgeman 1

Miglior piazzamento a EUROU21: fase a gironi (2007, 2013)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: N/D

Highlights: Israele - Cechia 1-0

Lo sapevi?

Le uniche volte in cui Israele aveva superato la fase a gironi di qualsiasi fase finale UEFA erano stati EURO U16 del 1996, 1997 e 1999 e EURO U19 del 2022, dove è arrivato secondo con una rosa che comprendeva diversi membri dell'attuale Under 21.

Precedenti alla fase finale

Nessuno

Spagna - Svizzera

Primo posto Gruppo C di qualificazione: G8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Primo posto Gruppo B fase finale: V3-0 contro Romania, V1-0 contro Croazia, P2-2 contro Ucraina

Marcatori fase finale: Abel Ruiz 2, Álex Baena 1, Sergio Gómez 1, Juan Miranda 1, autogol 1

Miglior piazzamento a EURO U21: campione x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V11 S2

2021: QF V2-1dts contro Croazia, SF S0-1 contro Portogallo

2019: SF V4-1 contro Francia, F V2-1 contro Germania

2017: SF V3-1 contro Italia, F S0-1 contro Germania

2013: SF V3-0 contro Norvegia, F V4-2 contro Italia

2011: SF V3-1dts contro Bielorussia, F V2-0 contro Svizzera

1998: QF V1-0 contro Russia, SF V1-0dts contro Norvegia, F V1-0 contro Grecia

Highlights: Spagna - Croazia 1-0

Lo sapevi?

Il gol di Abel Ruiz dopo 20 secondi nella vittoria contro la Croazia è stato il più veloce nella storia della fase finale ed è arrivato nella 250esima partita della Spagna a EURO Under 21 (qualificazioni comprese).

Secondo posto Gruppo E di qualificazione, migliore seconda: G10 V7 P2 S1 GF22 GS6

Secondo posto Gruppo D fase finale: V2-1 contro Norvegia, S2-3 contro Italia, S1-4 contro Francia

Marcatori fase finale: Kastriot Imeri 2, Dan Ndoye 2, Zeki Amdouni 1

Miglior piazzamento a EURO U21: vicecampione (2011)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V1 S2



2011: SF V1-0 dts contro Cechia, F S0-2 contro Spagna

2002: SF S0-2 contro Francia

Highlights: Norvegia - Svizzera 1-2

Lo sapevi?

Nel 2021, la Svizzera è di nuovo finita in un triplo testa a testa nel girone per il secondo posto con tre punti, ma è stata preceduta per un gol dalla Croazia. In questa occasione ce l'ha fatta segnando un gol in più dell'Italia.

Precedenti alla fase finale:

Finale 2011: Spagna - Svizzera 2-0

Inghilterra - Portogallo

Primo posto Gruppo G di qualificazione: P10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Primo posto Gruppo C fase finale: V2-0 contro Cechia, V2-0 contro Israele, V 2-0 contro Germania

Marcatori fase finale: Emile Smith Rowe 2, Anthony Gordon 1, Jacob Ramsey 1

Miglior piazzamento a EURO U21: campione x 2 (1982, 1984)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V1 S3

2017: SF S2-2 dts/3-4 dcr contro Germania

2009: SF S 3-3 dts/5-4 dcr contro Svezia, S0-4 contro Germania

2007: SF S 1-1 dts/12-13 dcr contro Paesi Bassi

Highlights: Inghilterra - Germania 2-0

Lo sapevi?

L'Inghilterra è alla nona fase finale consecutiva ma alla fase a eliminazione diretta solo per la seconda volta nelle ultime sette presenze. Questa è la prima volta che vince tre partite nella stessa fase finale di EURO U21.

Primo posto Gruppo D di qualificazione: G10 V9 P1 S0 GF41 GS3

Secondo posto Gruppo A fase finale: S0-2 contro Georgia, P1-1 contro Paesi Bassi, V2-1 contro Belgio

Marcatori fase finale: André Almeida 1, Tiago Dantas 1, João Neves 1

Miglior piazzamento a EURO U21: vicecampione (1994, 2015, 2021)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V3 S3

Highlights: Portogallo - Belgio 2-1

Lo sapevi?

Il Portogallo ha superato il girone senza Gonçalo Ramos, capocannoniere delle qualificazioni, e Fábio Vieira, Giocatore del Torneo 2021.

Precedenti alla fase finale

Fase a gironi 2021: Inghilterra - Portogallo 0-2

Fase a gironi 2015: Inghilterra - Portogallo 0-1

Fase a gironi 2002: Inghilterra - Portogallo 1-3

Francia - Ucraina

Primo posto Gruppo H di qualificazione: G10 V8 P2 S0 GF31 GS5

Gruppo D fase finale: V2-1 contro Italia, V1-0 contro Norvegia, V4-1 contro Svizzera

Marcatori fase finale: Bradley Barcola 2, Maxence Caqueret 1, Rayan Cherki 1, Amine Gouiri 1, Arnaud Kalimuendo 1, Michael Olise 1

Miglior piazzamento a EURO U21: campione (1988)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V1 S4



2021: QF S1-2 contro Paesi Bassi

2019: SF S1-4 contro Spagna

2006: SF S2-3 dts contro Paesi Bassi

2002: SF V2-0 contro Svizzera; F S0-0 dts/1-3 dcr contro Cechia

Highlights: Norvegia - Francia 0-1

Lo sapevi?

Da quando è stata introdotta la fase a gironi, la Francia l’ha raggiunta e superata cinque volte su cinque.

Secondo posto Gruppo H di qualificazione: G10 V7 P2 S1 GF20 GS11

Spareggi: V5-3tot. contro Slovacchia (S2-3t, V3-0c)

Secondo posto Gruppo B fase finale: V2-0 contro Croazia, V1-0 contro Romania, P2-2 contro Spagna

Marcatori fase finale: Olexiy Kashchuk 1, Danylo Sikan 1, Georgiy Sudakov 1, Bohdan Viunnyk 1, autogol 1

Miglior piazzamento a EURO U21: vicecampione (2006)

Bilancio fase a eliminazione diretta di EURO U21: V1 S1

2006: SF V0-0 dts/5-4 dcr contro Serbia e Montenegro, F S0-3 contro Paesi Bassi

Highlights: Romania 0-1 Ucraina

Lo sapevi?

Kashchuk e Sikan erano nella rosa dell'Ucraina che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2019.

Precedenti alla fase finale:

Nessuno

Bilancio nella fase a eliminazione diretta dall'introduzione della fase finale a 8 squadre nel 1998. I precedenti alla fase finale includono tutti i confronti di andata e ritorno dei quarti di finale/semifinali/finale dei format precedenti al 1996.