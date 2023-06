Riepilogo EURO Under 21, mercoledì: esce l'Italia, ai quarti Israele, Francia e Svizzera

La fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023 si è conclusa mercoledì con la qualificazione di Israele, Francia e Svizzera, che conquistano gli ultimi tre posti ai quarti di finale.

L'Italia cerca almeno un pareggio ma si arrende 1-0 alla Norvegia ed esce di scena. La Svizzera perde pesantemente contro la Francia ma la raggiunge ai quarti. Israele batte la Cechia 1-0 nel finale e suggella il secondo posto nel Gruppo C, mentre la Germania viene eliminata da una sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra, già qualificata.

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale: Sabato 1 luglio

QF1: Georgia - Israele (18:00, Meskhi Stadium, Tbilisi)

QF3: Spagna - Svizzera (21:00, Giulești Stadium, Bucarest) Domenica 2 luglio

QF2: Inghilterra - Portogallo (18:00, Shengelia Arena, Kutaisi)

QF4: Francia - Ucraina (21:00, Cluj Arena, Cluj-Napoca) Semifinali: Mercoledì 5 luglio

SF1: Georgia / Israele - Inghilterra / Portogallo (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Spagna / Svizzera - Francia / Ucraina (21:00, Steaua Stadium, Bucarest) Finale: Sabato 8 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi) Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti). L'Europa ha diritto a tre posti al torneo olimpico maschile del 2024, senza contare la Francia (qualificata di diritto in veste di nazione ospitante). Al torneo prenderanno parte le prime tre classificate alla fase finale di EURO U21 (escluse la Francia e l'Inghilterra, che non può qualificarsi alle Olimpiadi). L'eventuale spareggio olimpico potrebbe disputarsi il 7 luglio (21:00 CET) o l'8 luglio (15:00 CET) a Bucarest (Steaua Stadium).

I gol nel primo tempo di Cameron Archer e Harvey Elliott portano l'Inghilterra alla terza vittoria in altrettante partite del Gruppo C ed eliminano i campioni in carica. Archer segna dopo quattro minuti, agganciando un passaggio filtrante di Jacob Ramsey e superando Noah Atubolu. Elliott raddoppia in modo simile al 21' raccogliendo la palla nella propria metà campo dal portiere James Trafford e facendosi strada nella difesa della Germania.

Player of the Match: Noni Madueke (Inghilterra)

Highlights: Inghilterra - Germania 2-0

Israele raggiunge la fase a eliminazione diretta per la prima volta e si prepara alla sfida di sabato contro la Georgia a Tbilisi. A decidere la gara è il colpo di testa di Omri Gandelman a otto minuti dalla fine, che regala alla squadra la vittoria di cui aveva bisogno. Israele fatica a trasformare il possesso palla in occasioni e colpisce solo l'esterno della rete con Turgeman a inizio ripresa. Quando la gara sembra volgere al termine, però, il cross a rientrare di Oscar Gloukh viene incornato in rete da Gandelman.

Player of the Match: Oscar Gloukh (Israele)

Highlights: Israele - Cechia 1-0

Entrambe le squadre vanno ai quarti di finale. La Francia passa in vantaggio grazie al rigore di Amine Gouiri al 16', ma Dan Ndoye pareggia a 10' dall'intervallo. Nella ripresa, però, emerge la qualità offensiva dei transalpini, che firmano tre gol nel giro di 17 minuti con Bradley Barcola, Cherki e Maxence Caqueret (tutti in forza al Lione). La Francia rimane a Cluj-Napoca per affrontare l'Ucraina, mentre la Svizzera passa il turno grazie alla superiorità negli scontri diretti contro Norvegia e Italia e affronterà la Spagna sabato a Bucarest.

Player of the Match: Rayan Cherki (Francia)

Highlights: Svizzera - Francia 1-4

Il gol di Erik Botheim, che milita nella Salernitana, permette alla Norvegia di battere l'Italia, ma entrambe le squadre escono in virtù degli scontri diretti contro la Svizzera. Nel primo tempo si vedono poche occasioni e le migliori capitano all'Italia, ma il portiere Kristoffer Klaesson si fa trovare pronto su un colpo di testa di Sandro Tonali. Sull'altro fronte, Johan Hove calcia a lato dopo una buona manovra di Emil Ceïde.

La squadra scandinava accelera il passo dopo il gol di Botheim al 65' ma non riesce a trovare il secondo gol che varrebbe la qualificazione. Allo stesso modo, Nicolò Cambiaghi colpisce la traversa per gli azzurrini nelle fasi finali, quando un gol porterebbe l'Italia ai quarti.

Player of the Match: Samuele Ricci (Italia)

Statistica: l'Italia non è riuscita a segnare per la prima volta in 15 partite di qualificazione e della fase finale di EURO Under 21, mentre la Norvegia ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive alla fase finale.