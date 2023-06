Riepilogo EURO Under 21, martedì: Georgia e Portogallo avanti, la Spagna vince il girone

La Georgia approda ai quarti di finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 come vincitrice del girone grazie a un 1-1 contro i Paesi Bassi l'Olanda e sarà raggiunta dal Portogallo, che elimina il Belgio.

La sfida tra le prime due squadre del Gruppo B, già qualificate, va favore della Spagna, che pareggia 2-2 contro l'Ucraina e conquista la vetta.

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale: Sabato 1 luglio

QF1: Georgia - Seconda Gruppo C (18:00, Meskhi Stadium, Tbilisi)

QF3: Spagna - Seconda Gruppo D (21:00, Giulești Stadium, Bucarest) Domenica 2 luglio

QF2: Inghilterra - Portogallo (18:00, Shengelia Arena, Kutaisi)

QF4: Vincitrice Gruppo D - Ucraina (21:00, Cluj Arena, Cluj-Napoca) Semifinali: Mercoledì 5 luglio

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Vincente QF3 - Vincente QF4 (21:00, Steaua Stadium, Bucarest) Finale: Sabato 8 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi) Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti). L'Europa ha diritto a tre posti al torneo olimpico maschile del 2024, senza contare la Francia (qualificata di diritto in veste di nazione ospitante). Al torneo prenderanno parte le prime tre classificate alla fase finale di EURO U21 (escluse la Francia e l'Inghilterra, che non può qualificarsi alle Olimpiadi). L'eventuale spareggio olimpico potrebbe disputarsi il 7 luglio (21:00 CET) o l'8 luglio (15:00 CET) a Bucarest (Steaua Stadium).

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GEO Georgia Ora in gioco 3 1 2 0 5 3 2 5 POR Portogallo Ora in gioco 3 1 1 1 3 4 -1 4 NED Olanda Ora in gioco 3 0 3 0 2 2 0 3 BEL Belgio Ora in gioco 3 0 2 1 3 4 -1 2

Zuriko Davitashvili segna un gol strepitoso su azione personale e permette alla Georgia di vincere il girone da imbattuta, mentre i Paesi Bassi escono in virtù del terzo posto. Dopo due pali colpiti di testa da Kenneth Taylor per gli Oranje, Davitashvili parte della linea di metà campo e si fa strada tra la difesa avversaria, aprendo le marcature con freddezza al 42'. Taylor firma il pareggio con un bel gol allo scoccare dell'intervallo, ma la solida difesa dei padroni di casa impedisce ai Paesi Bassi di arrivare alla fase a eliminazione diretta per la prima volta in cinque presenze alla fase finale del torneo.

Player of the Match: Zuriko Davitashvili (Georgia)

Il Portogallo affronterà l'Inghilterra ai quarti di finale grazie a un rigore nel finale del capitano Tiago Dantas che assicura un successo contro il Belgio. I lusitani devono vincere e sperare che la Georgia non perda contro l'Olanda, ma mantengono la calma e segnano dal dischetto all'89' dopo un fallo di Zeno Debast su Henrique Araújo. Il primo gol della gara è di João Neves al 56', seguito dal momentaneo pareggio del subentrato Yorbe Vertessen.

Player of the Match: Pedro Neto (Portogallo)

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 3 2 1 0 6 2 4 7 UKR Ucraina Ora in gioco 3 2 1 0 5 2 3 7 CRO Croazia Ora in gioco 3 0 1 2 0 3 -3 1 ROU Romania Ora in gioco 3 0 1 2 0 4 -4 1

Le squadre non riescono a chiudere in bellezza il Gruppo B ma danno spettacolo a Bucarest, dove i protagonisti sono i portieri. Ivor Pandur effettua un intervento a una sola mano su Octavian Popescu a metà del primo tempo, mentre il collega avversario Ștefan Târnovanu si prodiga in una doppia parata su Martin Baturina e Dion Drena Beljo, con Gabriel Vidović che centra la traversa sul tiro successivo.

Player of the Match: Ștefan Târnovanu (Romania)

La Spagna conquista il primo posto nel Gruppo B grazie a un gol al 90' del subentrato Abel Ruiz. L'Ucraina passa in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Bohdan Viunnyk, ma un autogol di Ivan Zhelizko porta la Spagna in parità all'inizio del secondo tempo. L'Ucraina pensa di essersi assicurata il primo posto quando Sudakov trasforma un rigore, ma la rete di Abel Ruiz allo scadere pareggia i conti e regala il primato alla Spagna.

Player of the Match: Oleksandr Nazarenko (Ukraine)