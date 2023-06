Anteprima EURO Under 21: cosa guardare martedì e mercoledì

La fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023 si conclude martedì e mercoledì.

Tre squadre hanno già confermato il loro posto ai quarti di finale, ma molte altre sono ancora in corsa.

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale: Sabato 1 luglio

QF1: Vincitrice Gruppo A - Seconda classificata Gruppo C (18:00, Meskhi Stadium, Tbilisi)

QF3: Vincitrice Gruppo B - Seconda classificata Gruppo D (21:00, Giulești Stadium, Bucarest) Domenica 2 luglio

QF2: Vincitrice Gruppo C - Seconda classificata Gruppo A (18:00, Shengelia Arena, Kutaisi)

QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda classificata Gruppo B (21:00, Cluj Arena, Cluj-Napoca) Semifinali: Mercoledì 5 luglio

SF1: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Vincitrice QF3 - Vincitrice QF4 (21:00, Steaua Stadium, Bucarest) Finale: Sabato 8 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi) Calcio d'inizio CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti).

Le ipotesi di qualificazione



Le partite di EURO U21 di martedì

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GEO Georgia Ora in gioco 2 1 1 0 4 2 2 4 BEL Belgio Ora in gioco 2 0 2 0 2 2 0 2 NED Olanda Ora in gioco 2 0 2 0 1 1 0 2 POR Portogallo Ora in gioco 2 0 1 1 1 3 -2 1

La Georgia padrona di casa deve solo evitare la sconfitta per assicurarsi un posto ai quarti, ma il Ct Ramaz Svanadze ha promesso che punterà alla vittoria. "Non scendiamo mai in campo per il pareggio e proveremo a battere i Paesi Bassi", ha promesso. La sua fiducia è comprensibile, poiché la sua squadra ha dato seguito alla vittoria per 2-0 contro il Portogallo con il 2-2 contro il Belgio davanti a ben 41.887 spettatori (record alla fase finale di EURO Under 21).

Highlights: Georgia - Belgio 2-2

I Paesi Bassi possono assicurarsi la qualificazione con una vittoria dopo due pareggi. "Per fortuna non è ancora deciso nulla", ha detto il centrocampista Quinten Timber, squalificato per la partita, mentre il georgiano Nika Gagnidze è assente per un infortunio al ginocchio.

Ultimo nel girone a un punto, il Portogallo continua a sperare, ma deve battere il Belgio e la Georgia non deve perdere. La squadra è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Georgia e dall'1-1 contro i Paesi Bassi. "Tutto è ancora possibile", ha commentato l'attaccante Diego Moreira. "Questa è la cosa principale. Dobbiamo qualificarci e rendere orgoglioso il Portogallo".

Highlights: Portogallo - Paesi Bassi 1-1

Anche il Belgio parte con qualche speranza, nonostante la sconfitta contro la Georgia alla seconda giornata. "Succede: una squadra ha due occasioni e le sfrutta entrambe, mentre l'altra ne ha cinque e non riesce a sfruttarle", ha commentato il Ct Jacky Mathijssen, che vorrà sicuramente una squadra più spietata.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 2 2 0 0 4 0 4 6 UKR Ucraina Ora in gioco 2 2 0 0 3 0 3 6 CRO Croazia Ora in gioco 2 0 0 2 0 3 -3 0 ROU Romania Ora in gioco 2 0 0 2 0 4 -4 0

Con entrambe le squadre già qualificate ai quarti, il premio in palio a Bucarest sarà il primo posto nel Gruppo B – e la Spagna è attualmente in vantaggio. Alla squadra di Santi Denia basta un pareggio per vincere il girone, avendo segnato quattro gol senza subirne. Come ha spiegato Sergio Gómez: "Se difendiamo bene faremo molta strada, perché davanti abbiamo qualità e possiamo sfruttare le occasioni".

Highlights: Romania - Ucraina 0-1

L'Ucraina ha bisogno di tre punti per arrivare prima, ma nella vittoria per 1-0 contro la Romania ha dimostrato la sua caparbietà perché ha vinto grazie a un autogol all'89' e ha chiuso la partita in dieci uomini. "Siamo una squadra unita e di carattere", ha dichiarato il Ct Ruslan Rotan. "Possiamo ancora migliorare, ci lavoreremo".

La Croazia aveva sperato molto di più per questo torneo, ma dopo due sconfitte è già eliminata. La squadra di Dragan Skočić ha offerto una buona prova contro la Spagna alla seconda giornata ma è stata condannata dal gol più veloce nella storia della fase finale di EURO U21. Ora, la missione è tornare a casa con una vittoria. "Dobbiamo tenere la testa alta ora e giocare l'ultima partita del girone nel miglior modo possibile", ha detto l'attaccante Matija Frigan.

Highlights: Spagna - Croazia 1-0

Dopo aver perso 3-0 contro la Spagna, il Ct della Romania Emil Săndoi ha rimescolato le carte in vista della gara contro l'Ucraina, ma senza successo. La sua squadra ha subito una sconfitta di misura e ha perso le speranze di qualificazione, con soli tre tiri in porta realizzati. "Mi è dispiaciuto per i ragazzi", ha commentato. "Credevano davvero nelle loro possibilità".

Dove guardare le partite

Le partite di EURO U21 di mercoledì

La Germania deve battere l'Inghilterra a Batumi e sperare che la Cechia perda per raggiungere i quarti di finale. I campioni in carica hanno perso contro la Cechia nello stesso stadio domenica, quindi il loro destino dipende da altre squadre. "Mi aspetto che l'Inghilterra dia tutto. Vogliamo provare a vincere", ha dichiarato il Ct Antonio Di Salvo.

Highlights: Inghilterra - Israele 2-0

Da parte sua, l'Inghilterra ha conquistato il primo posto nel Gruppo C e i quarti di finale con una giornata d'anticipo, ma l'allenatore Lee Carsley ha affermato che "è importante mantenere lo slancio".

La Cechia si è ripresa dalla sconfitta contro l'Inghilterra con una vittoria per 2-1 contro la Germania, che la lascia saldamente al comando del proprio destino e a un punto dalla qualificazione. Israele, tuttavia, potrebbe conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta per la prima volta con una vittoria, a condizione che la Germania non vinca a Batumi.

Highlights: Cechia - Germania 2-1

Dopo aver pareggiato contro la Germania nella prima partita a Kutaisi, Israele è stato battuto dall'Inghilterra, ma il Ct Guy Luzon ha commentato: "Arrendersi non fa parte del nostro carattere e della nostra mentalità. Vogliamo vincere fino all'ultimo secondo. Nell'ultima gara contro la Cechia daremo tutto".

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 2 2 0 0 3 1 2 6 ITA Italia Ora in gioco 2 1 0 1 4 4 0 3 SUI Svizzera Ora in gioco 2 1 0 1 4 4 0 3 NOR Norvegia Ora in gioco 2 0 0 2 1 3 -2 0

Un punto è sufficiente alla Francia per conquistare il primo posto nel Gruppo D e rimanere a Cluj per giocare i quarti di finale. Loïc Badé è disponibile dopo la squalifica, ma Michael Olise è uscito claudicante dopo il gol della vittoria contro la Norvegia ed è in dubbio. "Il nostro obiettivo è la terza vittoria su tre e il primo posto nel girone", ha dichiarato il centrocampista Maxence Caqueret.

Highlights: Norvegia - Francia 0-1

La Svizzera deve battere la Francia o fare un risultato migliore dell'Italia. Kastriot Imeri ha segnato il suo secondo gol del torneo nella sconfitta per 3-2 contro gli azzurrini e, insieme al compagno Zeki Amdouni, è un giocatore che può decidere la gara a favore della squadra di Patrick Rahmen.

È stato un susseguirsi di emozioni, ma contro la Svizzera l'Italia ha dimostrato la sua forza e conquistato i tre punti che le servivano per rimanere in corsa. "Affrontiamo l'ultima partita contro la Norvegia come tutte le altre: come una finale", ha detto il Ct Paolo Nicolato. Agli azzurrini serve un'altra vittoria per mettersi nella posizione migliore per qualificarsi, mentre la Norvegia vorrà concludere il torneo alla grande.

Highlights: Svizzera - Italia 2-3

Gli uomini di Leif Gunnar Smerud sono stati sfortunati nelle prime due partite e sono più che capaci di mettere in difficoltà gli azzurrini. Contro La Francia, ad esempio, hanno perso 1-0 ma sono andati più volte vicini al gol. "A volte il calcio è brutale", ha dichiarato l'allenatore.