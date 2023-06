EURO U21: chi è qualificato? Quali risultati servono alle altre squadre per passare il turno?

La procedura completa per stabilire la qualificazione quando le squadre sono a pari punti è descritta nel regolamento ufficiale di EURO Under 21.

Fase a eliminazione diretta

QUALIFICATE FINORA: SPAGNA (Gruppo B), UCRAINA (B), INGHILTERRA (C)*

*Vincitrice del girone

IN CORSA: GEORGIA (A), BELGIO (A), PAESI BASSI (A), PORTOGALLO (A), CECHIA (C), GERMANIA (C), ISRAELE (C), FRANCIA (D), ITALIA (D), SVIZZERA ( D), NORVEGIA (D)

Quarti di finale:

Sabato 1 luglio

QF1: Vincitrice Gruppo A - Seconda classificata Gruppo C (18:00, Meskhi Stadium, Tbilisi)

QF3: Vincitrice Gruppo B - Seconda classificata Gruppo D (21:00, Giulești Stadium, Bucarest)

Domenica 2 luglio

QF2: Vincitrice Gruppo C (Inghilterra) - Seconda classificata Gruppo A (18:00, Shengelia Arena, Kutaisi)

QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda classificata Gruppo B (21:00, Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Semifinali:

Mercoledì 5 luglio

SF1: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi)

SF2: Vincitrice QF3 - Vincitrice QF4 (21:00, Steaua Stadium, Bucarest)

Finale:

Sabato 8 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (18:00, Batumi Arena, Batumi)

Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti).