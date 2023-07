Abel Ruiz, Sergio Gómez e Georgiy Sudakov chiudono al primo posto la classifica marcatori di EURO Under 21

Gli spagnoli Abel Ruiz e Sergio Gómez hanno chiuso la classifica marcatori Alipay Top Scorer della fase finale di UEFA EURO Under 21 del 2023 al primo posto insieme all'ucraino Georgiy Sudakov.

Abel Ruiz ha iniziato la fase finale con un gol dopo 20 secondi contro la Croazia (record degli Europei U21), e ha segnato anche in entrambe le partite contro l'Ucraina (nel 2-2 della fase a gironi e nel 5-1 della semifinale). Sergio Gómez è andato in gol nella fase a gironi contro la Romania e nei quarti di finale con la Svizzera, prima del gol in semifinale contro l'Ucraina.

Tuttavia, nessuno dei due ha segnato nella finale persa per 1-0 contro l'Inghilterra e quindi hanno chiuso entrambi al primo posto insieme a Sudakov, andato in gol nel pari con la Spagna e nel 3-1 dei quarti contro la Francia (doppietta).

Gonçalo Ramos, che con 12 gol nelle qualificazioni staccava gli altri giocatori di cinque lunghezze, non è stato inserito nella rosa del Portogallo per la fase finale, quindi non ha potuto battere il record di 15 gol di Lampros Choutos in una singola edizione, qualificazioni comprese. Tuttavia, ha chiuso al primo posto la classifica marcatori che comprende fase finale e qualificazioni, due in più di Abel Ruiz.

1= Sergio Gómez (Spagna) 3 gol

1= Abel Ruiz (Spagna) 3 gol

1= Georgiy Sudakov (Ucraina) 3 gol

Capocannoniere: i tre gol di Abel Ruiz con la Spagna

4= Zeki Amdouni (Svizzera) 2 gol

4= Cameron Archer (Inghilterra) 2 gol

4= Bradley Barcola (Francia) 2 gol

4= Artem Bondarenko (Ucraina) 2 goal

4= Rayan Cherki (Francia) 2 gol

4= Anthony Gordon (Inghilterra) 2 gol

4= Kastriot Imeri (Svizzera) 2 gol

4= Juan Miranda (Spagna) 2 gol

4= Dan Ndoye (Svizzera) 2 gol

4= Emile Smith Rowe (Inghilterra) 2 gol

Capocannoniere: i tre gol di Sergio Gómez con la Spagna

Classifica marcatori generale, comprese qualificazioni

1 Gonçalo Ramos (Portogallo) 12 gol

2 Abel Ruiz (Spagna) 10 gol

3 Sergio Gómez (Spagna) 9 gol

4 Zeki Amdouni (Svizzera) 8 gol

5= Junior Adamu (Austria) 7 gol

5= Jonathan Burkardt (Germania) 7 gol

5= Andras Németh (Ungheria) 7 gol

5= Ikoma-Loïs Openda (Belgio) 7 gol

5= Romano Schmid (Austria) 7 gol

5= Roko Šimić (Croazia) gol

5= Fábio Vieira (Portogallo) 7 gol

5= Joshua Zirkzee (Paesi Bassi) 7 gol

Capocannoniere: i tre gol di Georgiy Sudakov dell'Ucraina

Classifica marcatori EURO U21: albo d'oro

Fase finale (dall'introduzione della fase a gironi)

2023: Sergio Gòmez (Spagna), Abel Ruiz (Spagna), Georgiy Sudakov (Ucraina) 3

2021: Lukas Nmecha (Germania) 4

2019: Luca Waldschmidt (Germania) 7

2017: Saúl Ñíguez (Spagna) 5

2015: Jan Kliment (Cechia) 3

2013: Álvaro Morata (Spagna) 4

2011: Adrián (Spagna) 5

2009: Marcus Berg (Svezia) 7

2007: Maceo Rigters (Paesi Bassi) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 4

2004: Alberto Gilardino (Italia), Johan Elmander (Svezia) 4

2002: Massimo Maccarone (Italia) 3

2000: David Jarolím (Cechia), Igor Tudor (Croazia), Lukáš Došek (Cechia) 2

Capocannoniere EURO U21 2021: Lukas Nmecha

Tutta la competizione (qualificazioni comprese)

2023: Gonçalo Ramos (Portogallo) 12

2021: Odsonne Édouard (Francia), Eddie Nketiah (Inghilterra) 13

2019: Dawid Kownacki (Polonia), George Puşcaş (Romania) 11

2017: Patrik Schick (Cechia) 11

2015: Saido Berahino (Inghilterra) 10

2013: Rodrigo (Spagna) 12

2011: Tomáš Pekhart (Cechia) 10

2009: Robert Acquafresca (Italia) 8

2007: Nikita Bazhenov (Russia), Igor Denisov (Russia), Dragan Mrdja (Serbia), Maceo Rigters (Paesi Bassi), Theo Walcott (Inghilterra) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 14

2004: Alberto Gilardino (Italia) 11

2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9

2000: Lampros Choutos (Grecia) 15

1998: Steffen Iversen (Norvegia) 9

1996: Roy Makaay (Paesi Bassi), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) 10

1994: Toni (Portogallo) 8

1992: Peter Møller (Danimarca) 9

1990: Igor Kolyvanov (Unione Sovietica) 9

1988: Aristidis Karasavidis (Grecia) 5

1986: Gianluca Vialli (Italia) 4

1984: Mark Hateley (Inghilterra) 6

1982: Pierre Littbarski (Germania Ovest) 6

1980: Ramaz Shengelia (Unione Sovietica) 3

1978: Vahid Halilhodžić (Jugoslavia) 6

Klaas-Jan Huntelaar ha segnato 14 gol (qualificazioni incluse) nel 2006 Getty Images