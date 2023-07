Abel Ruiz, Amdouni, Barcola, Imeri, Gordon, Juan Miranda, Ndoye, Sergio Gómez e Smith Rowe in testa alla classifica marcatori di EURO Under 21

Con due gol, nove giocatori guidano la classifica Alipay Top Scorer della fase finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023: Emile Smith Rowe e Anthony Gordon(Inghilterra), Kastriot Imeri, Dan Ndoye e Zeki Amdouni (Svizzera), Abel Ruiz, Sergio Gómez e Juan Miranda (Spagna) e Bradley Barcola (Francia).

Smith Rowe e Imeri si sono staccati dal gruppo andando a segno alla prima e alla seconda giornata, ma nei turni successivi sono stati raggiunti da by Ruiz, Ndoye and Barcola, with Gordon, Sergio Gómez, Juan Miranda e Amdouni. I giocatori che hanno segnato un gol sono attualmente 39.

Gonçalo Ramos, che con 12 gol nelle qualificazioni staccava gli altri giocatori di cinque lunghezze, non è nella rosa del Portogallo per la fase finale, quindi non può battere il record di 15 gol di Lampros Choutos in un'edizione complessiva.

Classifica Alipay Top Scorer

1= Emile Smith Rowe (England) 2 gol

1= Kastriot Imeri (Switzerland) 2 gol

1= Abel Ruiz (Spain) 2 gol

1= Dan Ndoye (Switzerland) 2 gol

1= Bradley Barcola (France) 2 gol

1= Sergio Gómez (Spain) 2 gol

1= Zeki Amdouni (Switzerland) 2 gol

1= Juan Miranda (Spain) 2 gol

1= Anthony Gordon (England) 2 gol

10= Fabiano Parisi (Italy) 1 gol

10= Giorgi Tsitaishvili (Georgia) 1 gol

10= Jacob Ramsey (England) 1 gol

10= Dor Turgeman (Israel) 1 gol

10= Wilfried Gnonto (Italy) 1 gol

10= Saba Sazonov (Georgia) 1 gol

10= Martin Vitík (Czechia) 1 gol

10= Lorenzo Pirola (Italy) 1 gol

10= Maxim De Cuyper (Belgium) 1 gol

10= Arnaud Kalimuendo (France) 1 gol

10= Václav Sejk (Czechia) 1 gol

10= Yann Bisseck (Germany) 1 gol

10= Giorgi Gagua (Georgia) 1 gol

10= Danylo Sikan (Ukraine) 1 gol

10= Largie Ramazani (Belgium) 1 gol

10= Brian Brobbey (Netherlands) 1 gol

10= Angelo Stiller (Germany) 1 gol

10= Álex Baena (Spain) 1 gol

10= Pietro Pellegri (Italy) 1 gol

10= Giorgi Guliashvili (Georgia) 1 gol

10= André Almeida (Portugal) 1 gol

10= Olexiy Kashchuk (Ukraine) 1 gol

10= Emil Ceïde (Norway) 1 gol

10= Michael Olise (France) 1 gol

10= Zuriko Davitashvili (Georgia) 1 gol

10= Kenneth Taylor (Netherlands) 1 gol

10= João Neves (Portugal) 1 gol

10= Yorbe Vertessen (Belgium) 1 gol

10= Tiago Datas (Portugal) 1 gol

10= Bohdan Viunnyk (Ukraine) 1 gol

10= Georgiy Sudakov (Ukraine) 1 gol

10= Cameron Archer (England) 1 gol

10= Harvey Elliott (England) 1 gol

10= Omri Gandelman (Israel) 1 gol

10= Amine Gouiri (France) 1 gol

10= Erik Botheim (Norway) 1 gol

10= Rayan Cherki (France) 1 gol

10= Maxence Caqueret (France) 1 gol

Capocannonieri EURO U21: albo d'oro

Fase finale (dall'introduzione della fase a gironi)

2021: Lukas Nmecha (Germania) 4

2019: Luca Waldschmidt (Germania) 7

2017: Saúl Ñíguez (Spagna) 5

2015: Jan Kliment (Cechia) 3

2013: Álvaro Morata (Spagna) 4

2011: Adrián (Spagna) 5

2009: Marcus Berg (Svezia) 7

2007: Maceo Rigters (Paesi Bassi) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 4

2004: Alberto Gilardino (Italia), Johan Elmander (Svezia) 4

2002: Massimo Maccarone (Italia) 3

2000: David Jarolím (Cechia), Igor Tudor (Croazia), Lukáš Došek (Cechia) 2

Capocannoniere EURO U21 2021: Lukas Nmecha

Tutta la competizione (qualificazioni comprese)

2023 (solo qualificazioni): Gonçalo Ramos (Portogallo) 12

2021: Odsonne Édouard (Francia), Eddie Nketiah (Inghilterra) 13

2019: Dawid Kownacki (Polonia), George Puşcaş (Romania) 11

2017: Patrik Schick (Cechia) 11

2015: Saido Berahino (Inghilterra) 10

2013: Rodrigo (Spagna) 12

2011: Tomáš Pekhart (Cechia) 10

2009: Robert Acquafresca (Italia) 8

2007: Nikita Bazhenov (Russia), Igor Denisov (Russia), Dragan Mrdja (Serbia), Maceo Rigters (Paesi Bassi), Theo Walcott (Inghilterra) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 14

2004: Alberto Gilardino (Italia) 11

2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9

2000: Lampros Choutos (Grecia) 15

1998: Steffen Iversen (Norvegia) 9

1996: Roy Makaay (Paesi Bassi), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) 10

1994: Toni (Portogallo) 8

1992: Peter Møller (Danimarca) 9

1990: Igor Kolyvanov (Unione Sovietica) 9

1988: Aristidis Karasavidis (Grecia) 5

1986: Gianluca Vialli (Italia) 4

1984: Mark Hateley (Inghilterra) 6

1982: Pierre Littbarski (Germania Ovest) 6

1980: Ramaz Shengelia (Unione Sovietica) 3

1978: Vahid Halilhodžić (Jugoslavia) 6

Klaas-Jan Huntelaar ha segnato 14 gol (qualificazioni incluse) nel 2006 Getty Images