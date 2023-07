Georgiy Sudakov guida la classifica marcatori di EURO Under 21

Grazie alla doppietta contro la Francia, l'ucraino Georgiy Sudakov guida la classifica Alipay Top Scorer della fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 con tre gol.

Prima della vittoria per 3-1 ai quarti di finale, Sudakov era uno dei 38 giocatori a quota un gol, ma con la doppietta ha superato ben 10 giocatori fermi a due reti: Emile Smith Rowe e Anthony Gordon (Inghilterra), Kastriot Imeri, Dan Ndoye e Zeki Amdouni (Svizzera), Abel Ruiz, Sergio Gómez e Juan Miranda (Spagna), Bradley Barcola e Rayan Cherki (Francia).

Gonçalo Ramos, che con 12 gol nelle qualificazioni staccava gli altri giocatori di cinque lunghezze, non è nella rosa del Portogallo per la fase finale, quindi non può battere il record di 15 gol di Lampros Choutos in un'edizione complessiva.

Classifica Alipay Top Scorer

1= Georgiy Sudakov (Ucraina) 3 gol

2= Emile Smith Rowe (Inghilterra) 2 gol

2= Kastriot Imeri (Svizzera) 2 gol

2= Abel Ruiz (Spagna) 2 gol

2= Dan Ndoye (Svizzera) 2 gol

2= Bradley Barcola (Francia) 2 gol

2= Sergio Gómez (Spagna) 2 gol

2= Zeki Amdouni (Svizzera) 2 gol

2= Juan Miranda (Spagna) 2 gol

2= Anthony Gordon (Inghilterra) 2 gol

2= Rayan Cherki (Francia) 2 gol

12= Fabiano Parisi (Italia) 1 gol

12= Giorgi Tsitaishvili (Georgia) 1 gol

12= Jacob Ramsey (Inghilterra) 1 gol

12= Dor Turgeman (Israele) 1 gol

12= Wilfried Gnonto (Italia) 1 gol

12= Saba Sazonov (Georgia) 1 gol

12= Martin Vitík (Cechia) 1 gol

12= Lorenzo Pirola (Italia) 1 gol

12= Maxim De Cuyper (Belgio) 1 gol

12= Arnaud Kalimuendo (Francia) 1 gol

12= Václav Sejk (Cechia) 1 gol

12= Yann Bisseck (Germania) 1 gol

12= Giorgi Gagua (Georgia) 1 gol

12= Danylo Sikan (Ucraina) 1 gol

12= Largie Ramazani (Belgio) 1 gol

12= Brian Brobbey (Paesi Bassi) 1 gol

12= Angelo Stiller (Germania) 1 gol

12= Álex Baena (Spagna) 1 gol

12= Pietro Pellegri (Italia) 1 gol

12= Giorgi Guliashvili (Georgia) 1 gol

12= André Almeida (Portogallo) 1 gol

12= Olexiy Kashchuk (Ucraina) 1 gol

12= Emil Ceïde (Norvegia) 1 gol

12= Michael Olise (Francia) 1 gol

12= Zuriko Davitashvili (Georgia) 1 gol

12= Kenneth Taylor (Paesi Bassi) 1 gol

12= João Neves (Portogallo) 1 gol

12= Yorbe Vertessen (Belgio) 1 gol

12= Tiago Datas (Portogallo) 1 gol

12= Bohdan Viunnyk (Ucraina) 1 gol

12= Cameron Archer (Inghilterra) 1 gol

12= Harvey Elliott (Inghilterra) 1 gol

12= Omri Gandelman (Israele) 1 gol

12= Amine Gouiri (Francia) 1 gol

12= Erik Botheim (Norvegia) 1 gol

12= Artem Bondarenko (Ucraina) 1 gol

12= Maxence Caqueret (Francia) 1 gol

Capocannonieri EURO U21: albo d'oro

Fase finale (dall'introduzione della fase a gironi)

2021: Lukas Nmecha (Germania) 4

2019: Luca Waldschmidt (Germania) 7

2017: Saúl Ñíguez (Spagna) 5

2015: Jan Kliment (Cechia) 3

2013: Álvaro Morata (Spagna) 4

2011: Adrián (Spagna) 5

2009: Marcus Berg (Svezia) 7

2007: Maceo Rigters (Paesi Bassi) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 4

2004: Alberto Gilardino (Italia), Johan Elmander (Svezia) 4

2002: Massimo Maccarone (Italia) 3

2000: David Jarolím (Cechia), Igor Tudor (Croazia), Lukáš Došek (Cechia) 2

Capocannoniere EURO U21 2021: Lukas Nmecha

Tutta la competizione (qualificazioni comprese)

2023 (solo qualificazioni): Gonçalo Ramos (Portogallo) 12

2021: Odsonne Édouard (Francia), Eddie Nketiah (Inghilterra) 13

2019: Dawid Kownacki (Polonia), George Puşcaş (Romania) 11

2017: Patrik Schick (Cechia) 11

2015: Saido Berahino (Inghilterra) 10

2013: Rodrigo (Spagna) 12

2011: Tomáš Pekhart (Cechia) 10

2009: Robert Acquafresca (Italia) 8

2007: Nikita Bazhenov (Russia), Igor Denisov (Russia), Dragan Mrdja (Serbia), Maceo Rigters (Paesi Bassi), Theo Walcott (Inghilterra) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 14

2004: Alberto Gilardino (Italia) 11

2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9

2000: Lampros Choutos (Grecia) 15

1998: Steffen Iversen (Norvegia) 9

1996: Roy Makaay (Paesi Bassi), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) 10

1994: Toni (Portogallo) 8

1992: Peter Møller (Danimarca) 9

1990: Igor Kolyvanov (Unione Sovietica) 9

1988: Aristidis Karasavidis (Grecia) 5

1986: Gianluca Vialli (Italia) 4

1984: Mark Hateley (Inghilterra) 6

1982: Pierre Littbarski (Germania Ovest) 6

1980: Ramaz Shengelia (Unione Sovietica) 3

1978: Vahid Halilhodžić (Jugoslavia) 6

Klaas-Jan Huntelaar ha segnato 14 gol (qualificazioni incluse) nel 2006 Getty Images