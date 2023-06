Riepilogo EURO Under 21, domenica: Inghilterra qualificata, vincono Italia, Francia e Cechia

Nella giornata di domenica, l'Inghilterra si assicura il primo posto nel Gruppo C e la qualificazione ai quarti di finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 battendo Israele per 2-0.

Anche la Francia centra la seconda vittoria, 1-0 contro la Norvegia, ma non è matematicamente qualificata, mentre l'Italia vince contro la Svizzera e la Cechia batte la Germania.

L'Inghilterra conquista il primo posto nel Gruppo C dopo un'altra brillante prestazione. Gli Young Lions spingono fin dall'inizio e passano in vantaggio dopo soli 15 minuti. Un'azione di circa 30 passaggi dalla propria area si conclude con l'incornata vincente di Anthony Gordon su cross di Morgan Gibbs-White.

La migliore occasione per Israele arriva poco prima dell'intervallo, quando James Trafford devia sul fondo un calcio di punizione di Ethane Azoulay. Emile Smith Rowe raddoppia per gli inglesi a metà del secondo tempo con una conclusione rasoterra dopo una serie di passaggi a un tocco.

Player of the Match: Angel Gomes (Inghilterra)

Highlights: Inghilterra - Israele 2-0

Il gol decisivo di Martin Vitík a tre minuti dalla fine regala una vittoria memorabile alla Cechia, che resiste al forcing della Germania e sfrutta tutte le sue occasioni. Václav Sejk apre le marcature per la squadra di Jan Suchopárek al 33', ma Angelo Stiller pareggia al 70' dal limite dell'area. A fine gara arriva la rete di Vitík, che regala alla sua squadra la terza vittoria nelle ultime 13 partite della fase finale.

Player of the Match: Martin Vitík (Cechia)

Ultime partite del Gruppo C (mercoledì): Inghilterra - Germania, Israele - Cechia

Highlights: Cechia - Germania 2-1

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 2 2 0 0 3 1 2 6 ITA Italia Ora in gioco 2 1 0 1 4 4 0 3 SUI Svizzera Ora in gioco 2 1 0 1 4 4 0 3 NOR Norvegia Ora in gioco 2 0 0 2 1 3 -2 0

L'Italia resiste e vince una classica a Cluj-Napoca, tenendo accese le speranze nel Gruppo D. In cerca dei tre punti dopo la prima sconfitta contro la Francia, la squadra di Paolo Nicolato va in vantaggio di tre gol. Lorenzo Pirola incorna in rete su calcio d'angolo, Wilfried Gnonto raddoppia in ribattuta e Fabiano Parisi firma il 3-0 poco prima dell'intervallo.

La Svizzera, però, rialza la testa con un gol dalla distanza di Kastriot Imeri e si porta sul 2-3 con Zeki Amdouni, impensierendo non poco gli azzurrini. In effetti, il subentrato Darian Males ha la possibilità di pareggiare, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

Player of the Match: Raoul Bellanova (Italia)

Statistica: l'Italia non perde da 12 partite contro la Svizzera (V7 P5) tra qualificazioni e fase finale di EURO Under 21.

Highlights: Svizzera - Italia 2-3

Michael Olise segna il gol decisivo al 57', regalando alla Francia la seconda vittoria consecutiva e il primo posto nel Gruppo D con tre punti di vantaggio. Sylvain Ripoll cambia sette giocatori rispetto al successo contro l'Italia e inizialmente i Bleuets faticano a trovare la fluidità di manovra.

La gara cambia dopo l'intervallo, quando Amine Adli si invola sulla sinistra e serve l'assist per lo smarcato Olise. La Norvegia si rende particolarmente pericolosa sui calci piazzati ma non riesce a impegnare seriamente Lucas Chevalier, quindi chiude la gara in ultima posizione con zero punti.

Player of the Match: Michael Olise (Francia)

Ultime partite del Gruppo D (mercoledì): Svizzera - Francia, Italia - Norvegia