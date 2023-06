Svizzera-Italia 2-3: gli Azzurrini calano il tris e si rialzano

L'Italia riscatta la sconfitta contro la Francia all'esordio, supera di misura la Svizzera e resta in corsa per la qualificazione ai quarti nei Campionati Europei UEFA Under 21. Alla Cluj Arena, nella seconda giornata del Gruppo D, la squadra di Paolo Nicolato piega 3-2 gli elvetici e li raggiunge in classifica grazie a un primo tempo super, in cui trova tre gol con Lorenzo Pirola, Wilfried Gnonto e Fabiano Parisi. Nella ripresa grande reazione della nazionale di Patrick Rahmen, ma gli Azzurrini - malgrado due reti incassate a freddo - riescono a resistere e portare a casa il prezioso successo.



Gli Azzurrini spingono subito forte e dopo sei minuti sono già avanti. Corner invitantissimo battuto da Sandro Tonali e colpo di testa vincente di Pirola, centrale della Salernitana che non dà scampo ad Amir Saipi, portiere degli elvetici. Cinque minuti e arriva il raddoppio della nazionale di Nicolato, questa volta grazie a Gnonto che raccoglie il cross al bacio di Raoul Bellanova: il numero 1 della Svizzera riesce a opporsi al primo tentativo dell'attaccante del Leeds United, ma non può nulla sul suo tap-in.

L'Italia è padrona del campo, ci provano ancora Gnonto e Tonali su punizione, ma Saipi riesce sempre a salvarsi in calcio d'angolo; il primo pericolo i ragazzi di Patrick Rahmen lo creano con Kastriot Imeri, che trova sulla sua strada un ottimo Marco Carnesecchi. Gli Azzurrini insistono anche nel recupero, Gnonto sfiora doppietta personale e terzo gol che trova comunque Parisi, bravo ad approfittare della scarsa reattività della difesa avversaria.

La nazionale Under 21 va all'intervallo avanti di tre gol, ma nella ripresa arriva immediata la reazione svizzera. Che porta subito risultati. Sono trascorsi appena due minuti del secondo tempo quando Imeri prende la mira dalla distanza e con un gran tiro trova la rete che restituisce speranza agli elvetici. Che cinque minuti dopo realizzano anche il 3-2, questa volta con un pezzo di bravura di Zeki Amdouni che si libera della marcatura di Giorgio Scalvini e Parisi e con un gran sinistro "fulmina" Carnesecchi.

L'Italia, incassato il doppio colpo, si riorganizza, ma non trova il colpo del ko. Prima Scalvini, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, esalta i riflessi di Saipi, poi Bellanova dopo una grande iniziativa personale - frutto di un errato disimpegno della Svizzera - non trova lo specchio della porta avversario. Imitato qualche minuto dopo da Darian Males, entrato a inizio ripresa e di proprietà dell'Inter, che apre troppo il piatto sinistro e sciupa un'incredibile opportunità per il pareggio.



Dopo cinque minuti di recupero, arriva il liberatorio triplice fischio dell'arbitro per gli Azzurrini, che mercoledì - in questo stesso stadio contro la Norvegia - cercheranno di completare l'opera per raggiungere la qualificazione.