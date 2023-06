Seconda giornata EURO U21: vince l'Ucraina, pari davanti a un pubblico da record per la Georgia

I Campionati Europei UEFA Under 21 proseguono sabato e domenica con le partite della seconda giornata.

La Georgia, nazione co-organizzatrice, pareggia in rimonta, l'Ucraina batte la Romania grazie a un autogol, mentre Paesi Bassi e Portogallo si dividono il bottino.

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GEO Georgia Ora in gioco 2 1 1 0 4 2 2 4 BEL Belgio Ora in gioco 2 0 2 0 2 2 0 2 NED Olanda Ora in gioco 2 0 2 0 1 1 0 2 POR Portogallo Ora in gioco 2 0 1 1 1 3 -2 1

Gli ingressi dalla panchina di Giorgi Tsitaishvili e Giorgi Guliashvili cambiano l'inerzia della gara, con la Georgia che pareggia in rimonta a Tbilisi davanti a oltre 40.000 spettatori dopo essere andata sotto per 2-0.

Il Belgio sblocca il risultato al 15' con un colpo di testa di Maxim De Cuyper e raddoppia a sette minuti dall'intervallo con un altro colpo di testa, stavolta di Largie Ramazani, che si insacca all'incrocio dei pali.

La Georgia però effettua dei cambi che spostano gli equilibri della gara. Al 51' Tsitaishvili accorcia il risultato con un rasoterra dal limite, mentre a tre minuti dalla fine, un colpo di testa di Guliashvili regala il pari che manda in visibilio il pubblico di casa.

Player of the Match: Maxim De Cuyper (Belgio)

Statistica: con 41.887 spettatori, la partita di Tbilisi ha fatto registrare il record di pubblico assoluto per una fase finale degli Europei UEFA Under 21.

Highlights: Georgia - Belgio 2-2

Paesi Bassi e Portogallo pareggiano la seconda partita del Gruppo A, lasciando entrambe ancora a secco di vittorie nel girone.

I portoghesi passano in vantaggio a metà del primo tempo con André Almeida, abile a colpire di prima un passaggio di Pedro Neto dopo una bella azione personale.

Nella ripresa la partita continua a giocarsi a ritmi alti, ma gli Orange trovano il pari al 78' con Brian Brobbey che segna da distanza ravvicinata. I vice campioni del 2021 avrebbero potuto sigillare la vittoria nei minuti di recupero ma il portiere degli Orange, Bart Verbruggen, respinge la conclusione di Francisco Conceição.

Player of the Match: Brian Brobbey (Paesi Bassi)

Statistica: l'1-0 del Portogallo è il primo gol subito dai Paesi Bassi in otto partite di EURO Under 21 (qualificazioni incluse).

Highlights: Portogallo - Paesi Bassi 1-1

Ultima giornata Gruppo A (martedì): Paesi Bassi - Georgia, Portogallo - Belgio

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 2 2 0 0 4 0 4 6 UKR Ucraina Ora in gioco 2 2 0 0 3 0 3 6 CRO Croazia Ora in gioco 2 0 0 2 0 3 -3 0 ROU Romania Ora in gioco 2 0 0 2 0 4 -4 0

L'autogol di Victor Dican vale all'Ucraina una meritata vittoria a Bucarest e la vetta della classifica insieme alla Spagna.

Louis Munteanu spreca due buone occasioni per la Romania, ma dopo i dieci minuti iniziali, è la squadra di Ruslan Rotan ad avere il pallino del gioco. Târnovanu compie due belle parate su Olexiy Kashchuk nel primo tempo, mentre Danylo Sikan colpisce la traversa all'inizio della ripresa. Quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi a reti bianche, l'Ucraina passa in vantaggio (89') con uno sfortunato autogol che regala tre punti pesanti agli ucraini.

Player of the Match: Artem Bondarenko (Ucraina)

Statistica: l'Ucraina ha vinto due partite consecutive di fasi finali EURO U21 per la prima volta (escluse le vittorie ai rigori).

Highlights: Romania - Ucraina 0-1

La Spagna vince e vola ai quarti di finale eliminando la Croazia con una giornata d'anticipo. Le Furie Rosse impiegano appena 20 secondi per passare in vantaggio con Abel Ruiz su un traversone basso di Sergio Gòmez dalla corsia sinistra per quello che diventa il gol più veloce nella storia della fase finale di EURO U21.

La Spagna colpisce anche un palo esterno e più volte arriva vicino al raddoppio che però non arriva grazie anche a una prestazione solida della Croazia in difesa che solo nei minuti finali arriva a un passo dal pari con una mischia in area.

Player of the Match: Rodri (Spagna)

Statistica: la Spagna ha superato il girone nelle ultime sei partecipazioni alla fase finale (2011, 2013, 2017, 2019, 2021, 2023) - un record.

Highlights: Spagna - Croazia 1-0

Ultima giornata Gruppo B (martedì): Croazia - Romania, Spagna - Ucraina