Anteprima EURO Under 21: guida alla seconda giornata

I Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 proseguono sabato e domenica.

Vi raccontiamo le partite della seconda giornata con molte di queste che potrebbero già essere decisive per la qualificazione ai quarti di finale ai quali accederanno le prime due di ciascun girone.

Le partite di sabato

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GEO Georgia Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 NED Olanda Ora in gioco 1 0 1 0 0 0 0 1 BEL Belgio Ora in gioco 1 0 1 0 0 0 0 1 POR Portogallo Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0

La Georgia, nazione co-organizzatrice, ha esordito con una vittoria a sorpresa per 2-0 contro il Portogallo davanti a 24.524 spettatori al Paichadze Stadium, e adesso si aspetta un'altra grande partecipazione di pubblico per la seconda partita a Tbilisi, dove la squadra di Ramaz Svanadze potrebbe potenzialmente qualificarsi per la fase a eliminazione diretta del torneo con una gara d'anticipo.

Highlights: Georgia - Portogallo 2-0

Il Belgio ha pareggiato 0-0 coi Paesi Bassi nella gara d'esordio. Il commissario tecnico Jacky Mathijssen, si è detto soddisfatto della crescita della sua squadra nel corso della partita. I Giovani Diavoli sono stati in svantaggio nel primo tempo, ma hanno ribaltato il risultato dopo l'intervallo con Loïs Openda e Michel-Ange Balikwisha, che dopo tante occasioni sprecate, sono andati in gol. Sarà cruciale finalizzare meglio le occasioni alla seconda giornata.

La partita d'esordio del Portogallo contro i padroni di casa della Georgia non è andata come previsto: i portoghesi hanno subito due gol nel primo tempo e poi Tomás Araújo è stato espulso nel secondo. "È stata una partita sfortunata", ha detto l'allenatore Rui Jorge. "Quando non siamo al nostro livello, rischiamo di essere puniti". La squadra di Jorge proverà a riscattarsi alla seconda giornata.

Highlights: Belgio - Paesi Bassi 0-0

I Paesi Bassi hanno dominato il primo tempo contro il Belgio (Kenneth Taylor ha pure preso un palo), ma nella ripresa sono calati verticalmente. Il portiere Bart Verbruggen è stato nominato Player of the Match della partita terminata a reti bianche. Adesso gli Orange dovranno proseguire sulla strada intrapresa nel primo tempo per sperare in un risultato positivo.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ESP Spagna Ora in gioco 1 1 0 0 3 0 3 3 UKR Ucraina Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 CRO Croazia Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0 ROU Romania Ora in gioco 1 0 0 1 0 3 -3 0

La Romania, nazione co-organizzatrice, ha resistito agli assalti della Spagna solo per 55 minuti, salvo poi perdere per 3-0. I rumeni adesso non possono commettere altri passi falsi contro l'Ucraina, ma due fattori potrebbero giocare a loro favore: avranno il sostegno del pubblico e dovrebbero riavere a disposizione il capitano Vladimir Screciu, il centrocampista rimasto a riposo dopo essere tornato dalla nazionale maggiore.

Highlights: Ucraina - Croazia 2-0

L'Ucraina ha impressionato dal punto di vista tecnico e tattico nella vittoria per 2-0 contro la Croazia; il capitano Artem Bondarenko ha giocato una grande partita, mentre Olexiy Kashchuk ha segnato il primo gol e fornito l'assist per il secondo. Per la partita contro la Romania, l'Ucraina potrà affidarsi alla sua stella più importante, Mykhailo Mudryk del Chelsea, che ha saltato l'esordio per un infortunio ai legamenti.

Dopo la roboante vittoria contro la Romania, la Spagna potrebbe potenzialmente qualificarsi per i quarti di finale con una vittoria allo Stadio Giulești. L'esterno Rodri garantisce creatività alla manovra della Spagna, ma mercoledì tutta la squadra ha giocato una grande partita come dimostrano i 24 tiri e 28 cross.

Highlights: Romania - Spagna 0-3

La Croazia, invece, dovrà crescere dalla sfida contro l'Ucraina, quando ha pagato un inizio lento nel primo e secondo tempo. Quella è stata la prima partita del tecnico Dragan Skočić che si ritrova una squadra nuova che ha bisogno di tempo. Ora però il tempo scarseggia e Skočić ha bisogno di una risposta sabato.

Le partite di domenica

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ENG Inghilterra Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 GER Germania Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 ISR Israele Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 CZE Cechia Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0

Fermati da Israele nella gara d'esordio, i campioni in carica della Germania cercheranno di ottenere la prima vittoria dell'edizione 2023 contro una Cechia che ha perso contro l'Inghilterra nella prima giornata. Sarà la terza volta negli ultimi cinque tornei che queste squadre si incontrano nella fase a gironi, e l'importanza dei tre punti non sfugge all'allenatore della Germania, Antonio Di Salvo: "Sarà una partita interessante e importante per entrambe le squadre. Sono ottimista sul fatto che vinceremo".

Highlights: Germania - Israele 1-1

Il portiere ceco, Vitezslav Jaroš, si è mostrato altrettanto ottimista dopo la sconfitta con l'Inghilterra, affermando: "Non possiamo perdere. Una vittoria sarebbe l'ideale. Dovremo andare in campo, dare il massimo e sperare di vincere".

L'Inghilterra è alla sua nona partecipazione consecutiva agli Europei U21, ma il 2-0 contro la Cechia nella prima giornata è stata la prima in una gara d'esordio dal 2009, anno in cui ha raggiunto la finale. I gol sono stati realizzati da Jacob Ramsey e Emile Smith-Rowe, due elementi che da soli riassumono la qualità della Premier League a cui il ct, Lee Carsley, può attingere.

Highlights: Cechia - Inghilterra 0-2

Due rigori parati da Daniel Peretz hanno permesso a Israele di pareggiare 1-1 con la Germania. L'allenatore Guy Luzon ha paragonato la prestazione del suo portiere a quella di David de Gea quando la Spagna vinse questo torneo in Israele nel 2013. Il giocatore chiave, Oscar Gloukh (bicipite femorale) è in dubbio, mentre Eden Karzev è squalificato, ma Luzon è fiducioso e dice della sua squadra: "Hanno un grande cuore".

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SUI Svizzera Ora in gioco 1 1 0 0 2 1 1 3 FRA Francia Ora in gioco 1 1 0 0 2 1 1 3 NOR Norvegia Ora in gioco 1 0 0 1 1 2 -1 0 ITA Italia Ora in gioco 1 0 0 1 1 2 -1 0

Le due nazioni confinanti arrivano a questa partita con umori contrastanti e con l'Italia che ha bisogno di un risultato positivo. Gli Azzurrini hanno offerto una buona prestazione contro la Francia, ma hanno comunque perso 2-1 e devono reagire contro la Svizzera. "Dobbiamo riorganizzarci e guardare alle prossime due partite", ha dichiarato il tecnico Paolo Nicolato.

Highlights: Norvegia - Svizzera 1-2

Gli svizzeri hanno dimostrato la loro forza in contropiede battendo la Norvegia. Tra i gol spicca quello del pari dell'attaccante del Basilea, Dan Ndoye, dopo un contropiede letale della Svizzera. La squadra di Patrick Rahmen ha anche dimostrato di saper reagire dopo aver subito il primo gol. L'Italia avrà sicuramente preso nota.

La Norvegia è passata in vantaggio e ha sprecato altre occasioni prima di perdere contro la Svizzera, e nella seconda giornata spera di mantenere la lucidità per tutta la gara. Oscar Bobb ed Emil Ceïde hanno impressionato nella trequarti avversaria (quest'ultimo ha segnato uno splendido gol) e probabilmente daranno del filo da torcere a una retroguardia francese priva dello squalificato Loïc Badé.

Highlights: France 2-1 Italy

Mohamed Simakan è il probabile sostituto di Badé, vincitore della UEFA Europa League, la cui espulsione sul finale contro l'Italia è stata compensata da un'ottima prestazione del portiere Lucas Chevalier. La Francia ha grandi opzioni in attacco, con i marcatori della prima partita, Arnaud Kalimuendo e Bradley Barcola, in ottima forma.