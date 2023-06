Giovedì a EURO U21: cade l'Italia, vittorie per Svizzera e Inghilterra, pari per la Germania

L'Italia perde la prima gara ai Campionati Europei UEFA U21 contro la Francia, mentre Svizzera e Inghilterra vincono rispettivamente contro Norvegia e Cechia. I campioni in carica della Germania, invece, pareggiano contro un Israele in dieci uomini dopo aver sbagliato due rigori.

I risultati di giovedì

Cechia - Inghilterra 0-2

Germania- Israele 1-1

Norvegia - Svizzera 1-2

Francia - Italia 2-1

L'Inghilterra inizia con una vittoria il Gruppo C grazie alla doppietta nel secondo tempo di Batumi. Dopo un primo tempo combattuto a viso aperto dove Jacob Ramsey e Noni Madueke vanno vicino al gol per l'Inghilterra e Václav Sejk e Vasil Kušej per la Cechia, nella ripresa i Giovani Leoni cambiano marcia.

Il centrocampista dell'Aston Villa sblocca la partita poco dopo l'intervallo, grazie a un uno-due con Anthony Gordon. Da quel momento in poi, l'Inghilterra prende il pieno controllo della partita che chiude nei minuti finali grazie al tap-in di Emile Smith Rowe (entrato a partita in corsa), dopo una bella azione di Cameron Archer.

Player of the Match: Jacob Ramsey (Inghilterra)

Statistica: i Giovani Leoni hanno vinto la prima giornata di questa competizione per la prima volta dopo sette edizioni.

Highlights: Cechia - Inghilterra 0-2

Due rigori parati da Daniel Peretz regalano un punto a Israele contro la Germania. In una partita giocata sotto la pioggia battente fino alle ultime fasi, i campioni in carica ricevono un rigore dopo appena due minuti per un fallo di Roy Revivo su Kevin Schade. Sale però subito sugli scudi il portiere Peretz che respinge il rigore di Youssoufa Moukoko. La Germania domina ma è Israele a passare in vantaggio al 20' con Dor Turgeman su assist di Oscar Gloukh. Sei minuti dopo, però, il capitano Bisseck pareggia i conti deviando in rete la punizione di Angelo Stiller.

Israele resta in dieci al 45' per il secondo giallo a Eden Karzev e nella ripresa si chiude per difendere il risultato. A dieci minuti dalla fine la Germania ha l'occasione per conquistare i tre punti, dopo un fallo in area di Gil Cohen su Tom Krauß. Questa volta dagli 11 metri si presenta Jessic Ngankam (entrato a partita in corsa), ma Peretz para ancora una volta regalando un punto prezioso alla propria squadra.

Player of the Match: Daniel Peretz (Israele)

Statistica: Quattro giocatori israeliani, ovvero Revivo, Turgeman, Stav Lemkin e Anan Khalaili, hanno preso parte al Mondiale U20 in Argentina vincendo il bronzo nella finale per il terzo posto dell'11 giugno.

Highlights: Germania - Israele 1-1

Prossime partite Gruppo C (domenica): Cechia - Germania, Inghilterra - Israele

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ENG Inghilterra Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 GER Germania Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 ISR Israele Ora in gioco 1 0 1 0 1 1 0 1 CZE Cechia Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0

Due grandi gol su azione personale regalano la vittoria alla Svizzera contro la Norvegia nella partita inaugurale del Gruppo D. Eppure è la Norvegia a passare in vantaggio grazie a un superbo assolo di Emil Ceïde, che evita due difensori prima di piazzare il pallone nell'angolo lontano.

Gli scandinavi hanno l'opportunità di incrementare il loro vantaggio, ma la Svizzera pareggia prima dell'intervallo con un contropiede letale finalizzato da Dan Ndoye. Al 56' però la Svizzera passa in vantaggio con Kastriot Imeri che segna il gol che si rivela decisivo e regala i tre punti ai vicecampioni dell'edizione del 2011.

Player of the Match: Dan Ndoye (Svizzera)

Statistica: il marcatore della Svizzera, Dan Ndoye, ha effettuato in totale nove tiri durante la partita, ovvero quattro in più rispetto a qualsiasi altro giocatore del torneo fino ad ora.

Highlights: Norvegia - Svizzera 1-2

Due delle big del torneo danno vita a Cluj a una sfida entusiasmante e ricca di colpi di scena. La Francia passa in vantaggio al 22° minuto con uno splendido colpo di tacco di Arnaud Kalimuendo su cross basso di Pierre Kalulu che coglie in controtempo Marco Carnesecchi. L'Italia però non ci sta e pareggia 14 minuti dopo con un colpo di testa di Pietro Pellegri su punizione di Sandro Tonali.

Nella ripresa la Francia trova il gol della vittoria al 62' con Bradley Barcola che insegue un pallone in area rubando il possesso e calciando con potenza in porta. L'Italia va più volte vicina al pari ma deve arrendersi ai guantoni dell'ottimo Lucas Chevalier. A sette minuti dalla fine i transalpini restano in dieci per l'espulsione di Loïc Badé, ma gli azzurrini non riescono a sfruttare la superiorità.

Player of the Match: Kouadio Kone (Francia)

Statistica: la Francia non ha mai subito più di un gol nelle 13 partite della fase a gironi delle fasi finali.

Highlights: Francia - Italia 2-1

Prossime partite Gruppo D (domenica): Svizzera - Italia, Norvegia - Francia