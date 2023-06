EURO Under 21: la Georgia sorprende il Portogallo, l'Ucraina batte la Croazia

La Georgia inizia il Campionato Europeo Under 21 UEFA con una sorprendente vittoria per 2-0 contro il Portogallo. Belgio e Paesi Bassi pareggiano l'altra sfida del Gruppo A, mentre l'Ucraina si impone 2-0 sulla Croazia nel Gruppo B. La serata si chiude con Romania-Spagna.

Le partite di mercoledì

Georgia - Portogallo 2-0

Belgio - Paesi Bassi 0-0

Ucraina - Croazia 2-0

Romania - Spagna (20:45 CET)

La Georgia esordisce nella fase a gironi con una vittoria sul Portogallo, concretizzando entrambe le occasioni che le si presentano e mandando in visibilio i 24.425 tifosi di Tbilisi. I tre volte finalisti dominano nel possesso palla ma passano in svantaggio quando Giorgi Gagua controlla un passaggio alto di Heorhiy Tsitaishvili e conclude in rete.

Tsitaishvili serve un altro assist, stavolta su calcio d'angolo, per il colpo di testa vincente di Saba Sazonov allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, il subentrato Francisco Conceição colpisce anche una traversa durante una raffica di occasioni per il Portogallo, che a 14' dalla fine vede espellersi Tomás Araújo.

Player of the Match: André Almeida (Portogallo)

Entrambe le squadre colpiscono un legno e creano una serie di occasioni senza riuscire a trovare la svolta. Kenneth Taylor (Paesi Bassi) colpisce un palo da distanza ravvicinata a metà del primo tempo, poi Koni De Winter salva due volte sulla linea per i belgi a pochi minuti dall'intervallo.

Nella ripresa, Devyne Rensch devia sulla traversa degli Orange un calcio di punizione di Hugo Siquet, mentre il portiere Bart Verbruggen neutralizza il vivace Loïs Openda e il subentrato Michel-Ange Balikwisha in modo spettacolare.

Player of the Match: Bart Verbruggen (Paesi Bassi)

Prossime partite del Gruppo A (sabato): Georgia - Belgio, Portogallo - Paesi Bassi

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti UKR Ucraina Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 ESP Spagna Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 ROU Romania Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0 CRO Croazia Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0

L'Ucraina si porta meritatamente in vantaggio nel primo tempo grazie a un meraviglioso tiro dell'esterno Oleksiy Kashchuk, che danza in area e insacca con la complicità del palo.

Anche se la Croazia torna in gara, poco dopo l'intervallo arriva il 2-0 a opera di Danylo Sikan, che incorna in rete su un bel cross di Kashchuk. La Croazia ha una bella occasione per accorciare al 61', ma Luka Stojković riesce solo a colpire la traversa dalla corta distanza.

Player of the Match: Olexiy Kashchuk (Ukraine)

Calcio di inizio ore 20:45 CET, dettagli a seguire.

Gruppo A In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GEO Georgia Ora in gioco 1 1 0 0 2 0 2 3 NED Olanda Ora in gioco 1 0 1 0 0 0 0 1 BEL Belgio Ora in gioco 1 0 1 0 0 0 0 1 POR Portogallo Ora in gioco 1 0 0 1 0 2 -2 0

Prossime partite del Gruppo B (sabato): Romania - Ucraina, Spagna - Croazia