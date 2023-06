Anteprima EURO Under 21: si inizia con Belgio-Paesi Bassi, Francia-Italia e Cechia-Inghilterra

Il Campionato Europeo UEFA Under 21 2023 in Georgia e Romania inizia mercoledì e giovedì con le prime partite dei quattro gironi.

UEFA.com passa in rassegna le sfide che mettono in palio due posti ai quarti di finale per girone.

Le partite di EURO U21 di mercoledì

La Georgia inizia subito con una difficile gara contro il Portogallo, vicecampione nel 2021. I reduci di quella squadra sono giocatori come Fábio Vieira (Giocatore del Torneo), Vitinha, Tomás Tavares e Francisco Conceição.

La Georgia, però, è rafforzata da diversi giocatori che la scorsa settimana hanno partecipato alle qualificazioni europee con la nazionale maggiore.

Il Belgio è stata la prima squadra a qualificarsi a marzo 2022 e ha subito solo due gol in otto partite. I Paesi Bassi sono rimasti imbattuti in 10 gare e hanno subito solo tre reti, mentre nel 2021 sono usciti in semifinale contro i futuri campioni della Germania.

Kjell Scherpen, Ludovit Reis, Jurgen Ekkelenkamp e Brian Brobbey sono reduci dall'esperienza del 2021, mentre Brobbey e il portiere Bart Verbruggen arrivano direttamente dal ritiro della nazionale maggiore.

L'Ucraina ha quasi preceduto alla Francia nel girone e ha vinto contro la Slovacchia agli spareggi ribaltando una sconfitta per 3-2 all'andata. Decisiva la tripletta di Danylo Sikan in 19 minuti, che ha riportato la squadra al torneo dopo 12 anni di assenza.

Anche la Croazia ha avuto una qualificazione rocambolesca, pareggiando in extremis agli spareggi contro la Danimarca e vincendo ai rigori.

Come la Georgia, la Romania affronta subito una delle favorite: la Spagna, che condivide il record di cinque titoli con l'Italia. Semifinalista nel 2021, la Spagna vede tornare Hugo Guillamón, Abel Ruiz, Juan Miranda e Ander Barrenetxea, mentre Sergio Gómez ha fatto la sua parte nella spettacolare stagione del Manchester City.

La Romania è uscita con l'amaro in bocca dall'edizione 2021: dopo i pareggi contro Paesi Bassi e Germania, è stata eliminata solo per minor numero di gol nei confronti diretti. In squadra ci sono i veterani Radu Drăgușin, Alexandru Cîmpanu e Octavian Popescu, in campo due anni fa.

Le partite di EURO U21 di giovedì

La Cechia ha eliminato Israele agli spareggi e può ancora contare su Matěj Kovář, Michal Fukala, Martin Vitík, Pavel Šulec e Adam Karabec, eliminati da Spagna e Italia nella fase a gironi del 2021.

Anche all'Inghilterra non manca l'esperienza, con giocatori del calibro di Curtis Jones, Harvey Elliott, Emile Smith Rowe e Anthony Gordon. Folarin Balogun, capocannoniere nelle qualificazioni, ha però deciso di rappresentare gli Stati Uniti.

La Germania non aveva mai vinto il titolo Under 21 prima del 2009, con campioni come Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira e Mesut Özil. La squadra tedesca, però, ha trionfato in due delle ultime tre edizioni e può ancora contare su Youssoufa Moukoko e Josha Vagnoman, vittoriosi nel 2021.

Israele ha partecipato per l'ultima volta alla fase finale da nazione ospitante nel 2013 e si era qualificato solo nel 2007. La generazione successiva, però, ha raggiunto la finale di EURO Under 19 del 2022 e si è classificata terza nella Coppa del Mondo Under 20 del 2023.

La Norvegia si è qualificata solo due volte, nel 1998 e nel 2013, ma entrambe le volte è arrivata in semifinale. Jørgen Strand Larsen e Hugo Vetlese sono stati promossi in nazionale maggiore e sono stati sostituiti da Seedy Jatta e Joshua Kitolano.

Nel 2021, la Svizzera ha mancato di poco la qualificazione nel girone nonostante la prima vittoria per 1-0 contro l'Inghilterra col gol di Dan Ndoye. Il giocatore torna da quell'esperienza insieme a Leonidas Stergiou, Simon Sohm, Kastriot Imeri, Filip Stojilkovic e Fabian Rieder.

Francia e Italia (detentrice del record di cinque titoli insieme alla Spagna) hanno raggiunto i quarti di finale nel 2021 e hanno superato le qualificazioni per questa edizione senza sconfitte, subendo solo cinque gol in 10 partite.

Nella rosa della Francia e dell'Italia ci sono rispettivamente Loïc Badé (Siviglia) ed Edoardo Bove (Roma), reduci dalla finale di UEFA Europa League. Un altro convocato della nazionale transalpina è Khéphren Thuram: nato in Italia, è figlio di Lilian e fratello di Marcus.

L'Italia ha perso Niccolò Pierozzi, Alessandro Zanoli e Moise Kean rispetto alla lista originale e l'allenatore Paolo Nicolato ha sperimentato diversi moduli fin dalle qualificazioni. Wilfried Gnonto, Sandro Tonali e Giorgio Scalvini arrivano dalla nazionale maggiore, mentre Raoul Bellanova ha disputato l'ultimo quarto d'ora della finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter.