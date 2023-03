In vendita i biglietti per la fase finale di EURO Under 21

Sono in vendita i biglietti per la fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 che si disputeranno in Georgia e Romania.

Acquista i biglietti per EURO U21 Partite in Georgia: under21tickets.ge Partite in Romania: under21tickets.ro

Quando e dove si svolge U21 EURO?

I Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 si giocheranno in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio. Il torneo verrà disputato in quattro stadi in Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e quattro in Georgia (uno ciascuno a Batumi e Kutaisi e due a Tbilisi).

I gruppi A e C si giocano in Georgia. I gironi sono anche accoppiati per i quarti di finale e le semifinali, quindi tutte le squadre rimarranno in Georgia per tutto il periodo del torneo.

I gruppi B e D si giocano invece in Romania e sono anch'essi accoppiati per i quarti di finale e le semifinali. Tutte le squadre rimarranno quindi in Romania per tutta la durata del torneo, almeno fino a quando una non si trasferirà in Georgia per la finale alla Batumi Arena.

Il calendario completo di EURO U21

Dove posso acquistare i biglietti per EURO U21?

Quanto costano i biglietti per EURO U21?

Visita il portale del torneo delle due nazioni ospitanti per prezzi, categorie e pacchetti completi:

Georgia: gff.ge/under21/en/home/

Romania: frf.ro/under21-en/