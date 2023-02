I gironi delle qualificazioni a UEFA EURO Under 21 del 2025

Le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025 inizia il 24 marzo con le 52 partecipanti suddivise in nove gironi per contendersi i 15 posti per la fase finale dove troveranno la Slovacchia in quanto nazione ospitante.

Ci sono due partite a marzo e altre otto a giugno, prima che la maggior parte delle squadre inizi il proprio cammino di qualificazione a settembre, proseguendo a ottobre 2024. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre classificate al sesto posto) si qualificheranno direttamente alla fase finale dell'estate 2025 insieme alla Slovacchia, in quanto Paese ospitante. Le altre sei seconde classificate accederanno agli spareggi del novembre 2024 per gli ultimi tre posti nella fase finale.

Calendario qualificazioni EURO U21 2025

Gruppo A: Italia, Repubblica d'Irlanda, Norvegia, Türkiye, Lettonia, San Marino

Gruppo B: Spagna, Belgio, Scozia, Ungheria, Kazakistan, Malta

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Gibilterra

Gruppo D: Germania, Polonia, Israele, Bulgaria, Kosovo, Estonia

Gruppo E: Romania, Svizzera, Finlandia, Albania, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Inghilterra, Ucraina, Serbia, Irlanda del Nord, Azerbaigian, Lussemburgo

Gruppo G: Portogallo, Croazia, Grecia, Bielorussia, Isole Faroe, Andorra

Gruppo H: Francia, Austria, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Cipro

Gruppo I: Danimarca, Cechia, Islanda, Galles, Lituania

Fase finale EURO U21 2023: dal 21 giugno all'8 luglio

Guida alle squadre delle qualificazioni a EURO U21

Le due nazioni ospitanti, Georgia e Romania, saranno raggiunte da Belgio, Croazia, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Ucraina nella fase finale del 2023 che si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio.

L'Italia e la Spagna hanno vinto cinque titoli (record), seguite da Germania (3), Inghilterra e Paesi Bassi (2) e da Cechia, Francia, Serbia (come Jugoslavia) e Svezia.

Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Gibilterra, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, San Marino e Galles puntano alla prima qualificazione alla fase finale.

L'Albania e la Bulgaria non hanno mai raggiunto una fase finale U21 in sede unica, ma hanno raggiunto i quarti di finale a eliminazione diretta quando le ultime fasi della competizione si giocavano interamente con gare d'andata e ritorno, prima del 1994.

La Georgia e la Slovenia hanno raggiunto in passato la fase finale del torneo solo come nazioni ospitanti.

EURO Under 21: i grandi gol delle finali

Fase a gironi

24–28 marzo 2023

15–20 giugno 2023

6–12 settembre 2023

12–17 ottobre 2023

16–21 novembre 2023

21–26 marzo 2024

5–10 settembre 2024

10–15 ottobre 2024

Spareggi

11–19 novembre 2024

Nazione ospitante EURO U21 2025: Slovacchia