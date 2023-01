Under 21 - EURO Under 21 2025 in Slovacchia - Notizie

EURO Under 21 2025 in Slovacchia

Intro articolo La Slovacchia è stata scelta per ospitare il Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2025 Contenuti top media ©Sportsfile Corpo articolo La Slovacchia è stata scelta per ospitare il Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2025. La nomina della Federcalcio slovacca (SFZ) è stata annunciata dal Comitato Esecutivo UEFA. Le partite si giocheranno in otto stadi di otto città. La fase finale del 2025 sarà la terza a 16 squadre dopo quella del 2021 in Ungheria/Slovenia e del 2023, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania. Alla fase finale dell'estate 2025, la Slovacchia padrona di casa sarà raggiunta dalle 15 squadre provenienti dalle qualificazioni, che verranno sorteggiate il 2 febbraio e si disputeranno da marzo alla fine del 2024. Alla fase finale sono previsti quattro gironi da quattro squadre; le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. La Slovacchia ha già ospitato la fase finale Under 21 del 2000 (la prima con la fase a gironi), oltre a EURO U19 2022, EURO U17 2013 ed EURO U19 femminile 2016. EURO Under 21 2023: Georgia e Romania Nazioni ospitanti delle fasi finali di EURO U21 16 squadre

2025: Slovacchia

2023: Georgia e Romania

2021: Ungheria e Slovenia

12 squadre

2019: Italia

2017: Polonia

8 squadre

2015: Cechia

2013: Israele

2011: Danimarca

2009: Svezia

2007: Paesi Bassi

2006: Portogallo

2004: Germania

2002: Svizzera

2000: Slovacchia

1998: Romania

1996: Spagna

1994: Francia

Prima del 1994, dai i quarti di finale in poi erano previste sfide con partite di andata e ritorno.