Fase finale di EURO Under 21 2023: tutti i risultati

La fase finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2023 in Romania e Georgia si disputata dal 21 giugno all'8 luglio e si è conclusa con il trionfo dell'Inghilterra grazie al successo per 1-0 in finale contro la Spagna.

Orari CET (la Romania è un'ora avanti, la Georgia due ore avanti).

Risultati fase a eliminazione diretta di EURO U21

Sabato 8 luglio

Inghilterra - Spagna 1-0 (Batumi Arena, Batumi)

Mercoledì 5 luglio

Israele - Inghilterra 3-0 (Batumi Arena, Batumi)

Spagna - Ucraina 5-1 (Steaua Stadium, Bucarest)

Sabato 1 luglio

Georgia - Israele 0-0 (Israele vince 4-3 dcr)

Spagna - Svizzera 2-1 (dts)

Highlights: Spagna - Svizzera 2-1 (dts)

Domenica 2 luglio

Inghilterra - Portogallo 1-0 (Shengelia Arena, Kutaisi)

Francia - Ucraina 1-3 (Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Highlights: Inghilterra - Portogallo 1-0

Chi ha superato la fase a gironi? Gruppo A: Georgia*, Portogallo

Gruppo B: Spagna*, Ucraina

Gruppo C: Inghilterra*, Israele

Gruppo D: Francia*, Svizzera *Vincitrice del girone

Partite della fase a gironi di EURO U21

Mercoledì 21 giugno

Gruppo A

Georgia - Portogallo 2-0 (Paichadze Stadium, Tbilisi)

Belgio - Paesi Bassi 0-0 (Meskhi Stadium, Tbilisi)

Highlights: Georgia - Portogallo 2-0

Gruppo B

Ucraina - Croazia 2-0 (Giulești Stadium, Bucarest)

Romania - Spagna 0-3 (Steaua Stadium, Bucarest)

Highlights: Romania - Spagna 0-3

Giovedì 22 giugno

Gruppo C

Cechia - Inghilterra 0-2 (Batumi Arena, Batumi)

Germania - Israele 1-1 (Shengelia Arena, Kutaisi)

Highlights: Cechia - Inghilterra 0-2

Gruppo D

Norvegia - Svizzera 1-2 (CFR Cluj Stadium, Cluj-Napoca)

Francia - Italia 2-1 (Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Highlights: Francia - Italia 2-1

Sabato 24 giugno

Gruppo A

Georgia - Belgio 2-2 (Paichadze Stadium, Tbilisi)

Portogallo - Paesi Bassi 1-1 (Meskhi Stadium, Tbilisi)

Highlights: Georgia - Belgio 2-2

Gruppo B

Romania - Ucraina 0-1 (Steaua Stadium, Bucarest)

Spagna - Croazia 1-0 (Giulești Stadium, Bucarest)

Highlights: Romania - Ucraina 0-1

Domenica 25 giugno

Gruppo C

Cechia - Germania 2-1 (Batumi Arena, Batumi)

Inghilterra - Israele 2-0 (Shengelia Arena, Kutaisi)

Highlights: Inghilterra - Israele 2-0

Gruppo D

Svizzera - Italia 2-3 (Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Norvegia - Francia 0-1 (CFR Cluj Stadium, Cluj-Napoca)

Highlights: Svizzera - Italia 2-3

Martedì 27 giugno

Gruppo A

Paesi Bassi - Georgia 1-1 (Paichadze Stadium, Tbilisi)

Portogallo - Belgio 2-1 (Meskhi Stadium, Tbilisi)

Highlights: Portogallo - Belgio 2-1

Gruppo B

Croazia - Romania 0-0 (Steaua Stadium, Bucarest)

Spagna - Ucraina 2-2 (Giulești Stadium, Bucarest)

Highlights: Spagna - Ucraina 2-2

Mercoledì 28 giugno

Gruppo C

Inghilterra - Germania 2-0 (Batumi Arena, Batumi)

Israele - Cechia 1-0 (Shengelia Arena, Kutaisi)

Highlights: Israele - Cechia 1-0

Gruppo D

Svizzera - Francia 1-4 (CFR Cluj Stadium, Cluj-Napoca)

Italia - Norvegia 0-1 (Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Highlights: Svizzera - Francia 1-4

Torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024 L'Europa avrà tre posti al torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024, senza contare la nazione ospitante, la Francia, qualificata automaticamente. Le migliori tre classificate alla fase finale Under 21 (oltre alla Francia e all'Inghilterra, che non può qualificarsi alle Olimpiadi) parteciperanno al torneo. Si tratta delle altre tre semifinaliste: Israele, Spagna e Ucraina.

Stadi

Georgia

Batumi, Batumi Arena: 3 partite del Gruppo C, semifinale, finale

Kutaisi, Shengelia Arena: 3 partite del Gruppo C, quarto di finale

Tbilisi, Meskhi Stadium: 3 partite del Gruppo A, quarto di finale

Tbilisi, Paichadze Stadium: 3 partite del Gruppo A (della Georgia)

Romania

Bucarest, Giulești Stadium: 3 partite del Gruppo B, quarto di finale

Bucarest, Steaua Stadium: 3 partite del Gruppo B (della Romania), semifinale

Cluj-Napoca, CFR Cluj Stadium: 3 partite del Gruppo D

Cluj-Napoca, Cluj Arena: 3 partite del Gruppo D, quarto di finale