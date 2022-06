EURO Under 21 2023: conosciamo le squadre della fase finale

Per la seconda volta ben 16 squadre parteciperanno ai Campionati Europei UEFA Under 21, con la prossima edizione che si giocherà nell'estate 2023 in Georgia e Romania.

Sorteggio fase finale: 18:00 CET, 18 ottobre, Bucarest

Fino a ora, oltre ai padroni di casa si sono qualificati alla fase a gironi le nove vincitrici dei gironi e la Svizzera in quanto migliore seconda. Conosciamo le squadre qualificate in attesa di riempire gli ultimi quattro slot dopo gli spareggi di settembre.

Le qualificate Belgio, Inghilterra, Francia, Georgia (nazione ospitante), Germania (detentori), Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania (nazione ospitante), Spagna, Svizzera

Prima Gruppo I qualificazioni: G8 V6 P2 S0 GF14 GS2

Miglior marcatore qualificazioni: Loïs Openda (7)

Miglior piazzamento EURO U21: semifinale (2007)

Ultimo EURO U21: 2019 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Il Belgio è stata la prima squadra a qualificarsi quando ha pareggiato 1-1 con la Danimarca il 29 marzo.

Prima Gruppo G di qualificazione: P10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Folarin Balogun (6)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 2 (1982, 1984)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Si è qualificata alla nona fase finale consecutiva, sempre da quando si è passato a disputare la competizione negli anni dispari nel 2007. La sconfitta per 2-1 in casa contro la Slovenia nell'ultima partita del girone (13 giugno), ha interrotto il record di 54 partite senza sconfitte nelle qualificazioni U21, iniziato il 14 novembre 2011.

I gol classici della Francia U21

Vincitore Gruppo H qualificazioni: P10 V8 P2 S0 GF31 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Amine Gouiri (5)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore (1988)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarter-finals)

Lo sapevi?

Non è mai uscita alla fase a gironi nelle quattro qualificazioni da quando nella fase finale sono stati introdotti i gironi.

Georgia (nazione ospitante)

Qualificata di diritto in quanto nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: prima fase finale

Ultimo EURO U21: N/A

Lo sapevi?

Nel 2017 ha ospitato EURO U19 uscendo alla fase a gironi nonostante la vittoria sulla Svezia dopo aver perso contro Portogallo e Repubblica Ceca.

Highlights finale 2021: Germania-Portogallo 1-0

Vincitore Gruppo B qualificazioni: P10 V9 P0 S1 GF32 GS9

Miglior marcatore qualificazioni: Jonathan Burkardt (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 3 (2009, 2017, 2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (vincitore)

Lo sapevi?

Nel 2021 ha eguagliato il record dell'Italia raggiungendo la finale per la terza volta consecutiva.

Vincitore Gruppo F qualificazioni: P10 V7 P3 S0 GF19 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Nicolò Rovella 3

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarter-finals)

Lo sapevi?

Unica nazione ad aver vinto tre titoli consecutivi, condivide con la Spagna il record di cinque titoli complessivi.

Flashback: gli indimenticabili rigori di Inghilterra-Olanda del 2007

Vincitore Gruppo E qualificazioni: P10 V8 P2 S0 GF32 GS3

Miglior marcatore qualificazioni: Joshua Zirkzee (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 2 (2006, 2007)

Ultimo EURO U21: 2021 (semifinale)

Lo sapevi?

Nel 2007 è diventata la terza nazione a difendere con successo il titolo dopo Inghilterra (1984) e Italia (1994 e 1996).

Vincitore Gruppo A qualificazioni: P10 V8 P0 S2 GF26 GS11

Miglior marcatore qualificazioni: Jørgen Larsen (6)

Miglior piazzamento EURO U21: terzo posto (1998)/semifinale (2013)

Ultimo EURO U21: 2013 (semifinale)

Lo sapevi?

Ha raggiunto la semifinale nelle ultime due presenze alla fase finale.

Tutti i gol del Portogallo nel cammino sino alla finale del 2021

Vincitore Gruppo D qualificazioni: P10 V9 P1 S0 GF41 GS3

Miglior marcatore qualificazioni: Gonçalo Ramos (12)

Miglior piazzamento EURO U21: vice campione (1994, 2015, 2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (vice campione)

Lo sapevi?

Il miglior marcatore delle qualificazioni, Gonçalo Ramos, è a meno uno, mentre il Giocatore del Torneo 2021 Fábio Vieira a meno due, dal record di 15 gol a EURO U21 (incluse le qualificazioni) detenuto congiuntamente da Lampros Choutos (Grecia), Tomáš Pekhart (Repubblica Ceca) e George Puşcaş (Romania).

Romania (nazione ospitante)

Qualificata di diritto in quanto nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: semifinale (2019)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Arrivata ottava su otto squadre nell'ultimo torneo ospitato nel 1998, non si è qualificato fino al 2019 e adesso si prepara per la terza fase finale consecutiva.

Highlights finale 2019: Spagna-Germania 2-1

Vincitore Gruppo C qualificazioni: G8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Abel Ruiz (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Ultimo EURO U21: 2021 (semifinale)

Lo sapevi?

Ha chiuso il girone con nove punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Slovacchia.

Seconda Gruppo E, migliore seconda: P10 V7 P2 S1 GF22 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Zeki Amdouni (6)

Miglior piazzamento EURO U21: Runners-up (2011)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Lo sapevi?

Nel 2011 con Yann Sommer in porta, la Svizzera non ha subito gol fino alla sconfitta per 2-0 in finale contro la Spagna.