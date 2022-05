EURO U21 2023: Romania e Georgia

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 si giocherà tra Romania e Georgia.

Il torneo andrà in scena in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi, Poti e due a Tbilisi). La gara d'apertura si disputerà in Romania, mentre la finale in Georgia.

Le due nazioni ospitanti del 2023 sono qualificate di diritto alla fase finale di giugno/luglio 2023. Le qualificazioni si giocheranno fino a settembre 2022.

Qualificate finora Belgio, Georgia (nazione ospitante), Romania (nazione ospitante), Spagna

Le 16 qualificate verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro per la fase finale. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Da qui si giocherà col classico formato della fase a eliminazione diretta.

Oltre ad avere ospitato delle partite di UEFA EURO 2020, a Bucarest si è giocata la finale di UEFA Europa League del 2012 e la fase finale U21 del 1998. In Romania si è inoltre disputato EURO U19 del 2011, competizione che ospiterà nuovamente nel 2025.

La Georgia ha invece ospitato EURO U19 del 2017, mentre la Supercoppa UEFA del 2015 si è giocata a Tbilisi, così come la fase finale di Coppa UEFA di Futsal del 2013.

Precedenti nazioni ospitanti

16 squadre

2021: Ungheria e Slovenia (vincitrice: Germania)

12 squadre

2019: Italia

2017: Polonia

8 squadre

2015: Repubblica Ceca

2013: Israele

2011: Danimarca

2009: Svezia

2007: Olanda

2006: Portogallo

2004: Germania

2002: Svizzera

2000: Slovacchia

1998: Romania

1996: Spagna

1994: Francia

Le finali precedenti

Campionati Europei UEFA Under 21

2021: Germania - Portogallo 1-0

2019: Spagna - Germania 2-1

2017: Germania - Spagna 1-0

2015: Svezia Portogallo 0-0, 4-3 dcr

2013: Spagna - Italia 4-2

2011: Spagna - Svizzera 2-0

2009: Germania - Inghilterra 4-0

2007: Olanda - Serbia 4-1

2006: Olanda - Ucraina 3-0

2004: Italia - Serbia-Montenegro 4-0

2002: Repubblica ceca - Francia 0-0, 3-1 dcr

2000: Italia - Repubblica ceca 2-1

1998: Spagna - Grecia 1-0

1996: Italia - Spagna 1-1, 4-2 dcr

1994: Italia - Portogallo 1-0 dts

1992: Italia - Svezia 2-1 comp.

1990: Unione Sovietica - Jugoslavia 7-3 comp.

1988: Francia - Grecia 3-0 comp.

1986: Spagna - Italia 3-3 comp. 3-0, dcr

1984: Inghilterra - Spagna 3-0 comp.

1982: Inghilterra - Germania Ovest 5-4 comp.

1980: Unione Sovietica - Germania Est 1-0 comp.

1978: Jugoslavia - Germania Est 5-4 comp.

Campionati Europei UEFA Under 23

1976: Unione Sovietica - Ungheria 3-2 comp.

1974: Ungheria - Germania Est 6-3 comp.

1972: Cecoslovacchia - Unione Sovietica 5-3 comp.