EURO U21 2023: Romania e Georgia

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 si giocherà tra Romania e Georgia.

Il torneo andrà in scena in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi, Poti e due a Tbilisi). La gara d'apertura si disputerà in Romania mentre la finale in Georgia.

Le due nazioni ospitanti del 2023 sono qualificate di diritto alla fase finale di giugno/luglio 2023. Le qualificazioni - che si giocheranno fino a settembre 2022 - determineranno le altre 14 qualificate.

Le 16 qualificate verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro per la fase finale. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Da qui si giocherà col classico formato della fase a eliminazione diretta.

Oltre ad avere ospitato delle partite di UEFA EURO 2020, a Bucarest si è giocata la finale di UEFA Europa League del 2012 e la fase finale U21 del 1998. In Romania si è inoltre disputato EURO U19 del 2011, competizione che ospiterà nuovamente nel 2025.

La Georgia ha invece ospitato EURO U19 del 2017, mentre la Supercoppa UEFA del 2015 si è giocata a Tbilisi, così come la fase finale di Coppa UEFA di Futsal del 2013.

