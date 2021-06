Il tedesco Lukas Nmecha è il Capocannoniere Under 21

Il tedesco Lukas Nmecha si è assicurato il titolo di Miglior Marcatore Alipay dei Campionati Europei UEFA Under 21 dopo aver siglato il suo quarto gol nella finale vinta 1-0 contro il Portogallo a Lubiana.

Nmecha era a quota tre gol con altri quattro giocatori prima della finale, tra cui il portoghese Dany Mota. Ma mentre Mota è stato sostituito nell'intervallo con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Nmecha è andato a bersaglio in avvio di ripresa, chiudendo con un gol di vantaggio. Mota si è piazzato al terzo posto nella classifica finale alle spalle dell'azzurro Patrick Cutrone per via del maggior numero di minuti giocati, ma davanti all'olandese Myron Boadu per lo stesso criterio e allo spagnolo Javi Puado per il numero di assist.

Guarda il gol che ha regalato alla Germania il titolo Under 21

1. Lukas Nmecha (Germania) 4 gol, 1 assist, 543 minuti giocati

2. Patrick Cutrone (Italia) 3 gol, 1 assist, 268 minuti giocati

3. Dany Mota (Portogallo) 3 gol, 1 assist, 304 minuti giocati

4. Myron Boadu (Olanda) 3 gol, 1 assist 334 minuti giocati

5. Javi Puado (Spagna) 3 gol, 0 assist, 385 minuti giocati



MIgliori marcatori EURO Under 21: albo d'oro

Fasi finali (dall'introduzione della fase a gironi)

2021: Lukas Nmecha (Germania) 4

2019: Luca Waldschmidt (Germania) 7

2017: Saúl Ñíguez (Spagna) 5

2015: Jan Kliment (Repubblica ceca) 3

2013: Álvaro Morata (Spagna) 4

2011: Adrián (Spagna) 5

2009: Marcus Berg (Svezia) 7

2007: Maceo Rigters (Olanda) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Olanda) 4

2004: Alberto Gilardino (Italia), Johan Elmander (Svezia) 4

2002: Massimo Maccarone (Italia) 3

2000: David Jarolím (Repubblica ceca), Igor Tudor (Croazia), Lukáš Došek (Repubblica ceca) 2

Il francese Odsonne Édouard ha segnato 13 gol nell'edizione 2020/21 AFP via Getty Images

Torneo completo (qualificazioni incluse)

2021: Odsonne Édouard (Francia), Eddie Nketiah (Inghilterra) 13

2019: Dawid Kownacki (Polonia), George Puşcaş (Romania) 11

2017: Patrik Schick (Repubblica ceca) 11

2015: Saido Berahino (Inghilterra) 10

2013: Rodrigo (Spagna) 12

2011: Tomáš Pekhart (Repubblica ceca) 10

2009: Robert Acquafresca (Italia) 8

2007: Nikita Bazhenov (Russia), Igor Denisov (Russia), Dragan Mrdja (Serbia), Maceo Rigters (Olanda), Theo Walcott (Inghilterra) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Olanda) 14

2004: Alberto Gilardino (Italia) 11

2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9

2000: Lampros Choutos (Grecia) 15

1998: Steffen Iversen (Norvegia) 9

1996: Roy Makaay (Olanda), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) 10

1994: Toni (Portogallo) 8

1992: Peter Møller (Danimarca) 9

1990: Igor Kolyvanov (Unione Sovietica) 9

1988: Aristidis Karasavidis (Grecia) 5

1986: Gianluca Vialli (Italia) 4

1984: Mark Hateley (Inghilterra) 6

1982: Pierre Littbarski (Germania Ovest) 6

1980: Ramaz Shengelia (Unione Sovietica) 3

1978: Vahid Halilhodžić (Jugoslavia) 6