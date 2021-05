Portogallo-Italia 5-3 dts: Azzurrini eliminati dopo una super rimonta

Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia a UEFA Euro Under 21. A Lubiana, allo Stadion Stožice, gli Azzurrini giocano una grande partita ma si inchinano al Portogallo dopo i tempi supplementari: non bastano i gol di Tommaso Pobega, Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone, i lusitani vincono 5-3 e giovedì contenderanno un posto in finale alla Spagna.

I lusitani e l’extra-time, dunque, si rivelano ancora una volta indigesti per il tecnico Paolo Nicolato, che nel 2018 sulla panchina della nazionale perse più o meno allo stesso modo la finale dell’Europeo Under 19: anche in quell’occasione, tra l’altro, per il Portogallo segnò Jota. Decisiva per gli Azzurrini anche l’ennesima espulsione, la sesta in quattro partite della fase finale.

La squadra di Rui Jorge sblocca la partita quasi al primo affondo. Sugli sviluppi di un corner, Dany Mota trova un bellissimo gol in rovesciata, non lasciando scampo a Marco Carnesecchi. La reazione dell’Italia è affidata a Pobega, ma il sinistro del centrocampista dello Spezia si perde di poco a lato.

Così, poco dopo la mezzora, i lusitani trovano il raddoppio. Altro angolo e altra giocata super, sulla torre di Daniel Bragança, dell’attaccante classe 1998, che anticipa nettamente Raoul Bellanova e fa centro di sinistro. Gli Azzurrini sono però vivi e dopo una chance dilapidata proprio dal difensore del Pescara, tornano in partita.

Nuovo tiro dalla bandierina e dopo la spizzata di Davide Frattesi è Pobega a far centro, con una conclusione ravvicinata che supera l’incolpevole Diogo Costa. La ripresa è ricca di occasioni e colpi di scena.

I ragazzi di Nicolato hanno una limpida occasione per pareggiare, ma il colpo di testa da due passi di Frattesi - pescato da un cross di Marco Sala - colpisce incredibilmente il portiere del Portogallo. Che punisce ancora l’Italia.

Sulla sponda di Diogo Queirós, l’attaccante del Benfica Gonçalo Ramos “fulmina” Carnesecchi e riporta i suoi sul +2. Gli Azzurrini hanno però sette vite e tornano subito in partita. Giacomo Raspadori serve bene Frattesi, che regala un assist d’oro a Scamacca che da due passi deve solo spingere il pallone in rete.

Un gol di Patrick Cutrone aveva consentito all'Italia di portare il Portogallo ai supplementari a Lubiana Getty Images

Luca Ranieri salva l’Italia con una respinta sulla linea di porta, mentre il folletto Vitinha prova un destro da fuori che termina alto non di molto. Nicolato getta nella mischia sia Riccardo Sottil sia Cutrone: sono proprio loro a confezionare la rete che porta gli Azzurrini all’extra-time. Il movimento dell’attaccante del Valencia sullo spunto del compagno è da bomber di razza, Diogo Costa non può nulla.

Si va ai supplementari dove la nazionale di Nicolato si presenta con Samuele Ricci al posto di Scamacca: l’espulsione di Lovato, però, la lascia subito in inferiorità numerica. Cutrone ha comunque un’altra grande iniziativa, ma i riflessi del portiere del Portogallo sono ottimi.

Nel secondo extra-time, però, arrivano i gol dei subentrati Jota e Francisco Conceição - figlio dell’Italia - e l’Italia è costretta ad arrendersi, dopo aver sfiorato il 4-4 con Cutrone. A far festa è il Portogallo

.