Olanda, Spagna, Portogallo e Germania in semifinale Under-21

Olanda, Spagna, Portogallo e Germania sono in semifinale del Campionato Europeo Under-21 UEFA.

La Spagna campione in carica ha avuto bisogno dei supplementari per superare la Croazia ai quarti, mentre l'Olanda ha vinto 2-1 nei minuti finali contro la Francia. Vittoria ai rigori per la Germania sulla Danimarca, mentre il Portogallo ha superato 5-3 l'Italia ai supplementari.

Nelle semifinali di giovedì, la Spagna resterà a Maribor e sfiderà il Portogallo. L'Olanda sfiderà la Germania a Székesfehérvár.

Myron Boadu was the Netherlands' match winner AFP via Getty Images

Il cammino verso Lubiana

Giovedì: semifinali

SF1: Olanda vs Germania (Székesfehérvár, 21:00 CET)

SF2: Spagna - Portogallo (Maribor, 18:00 CET)

Domenica: finale

Vincente SF1 vs Vincente SF2 (Ljubljana, 21:00 CET)

La cronaca dei quarti di finale

Spagna - Croazia 2-1 dts (Maribor)

Spain celebrate their winning goal AFP via Getty Images



La Spagna era favorita sulla carta prima della partita, ed è passata in vantaggio con Javier Puado. La Croazia ha reagito e nel finale ha trovato su rigore il gol del pari, con Luka Ivanušec. Quando sembravano sicuri i rigori, Puado ha siglato la sua doppietta personale e la rete decisiva per regalare la semifinale alla Spagna.

Olanda - Francia 2-1 (Budapest)

Myron Boadu ha segnato il gol decisivo nei minuti di recupero per completare la rimonta dell'Olanda ai danni della Francia. Dayot Upamecano aveva portato in vantaggio i francesi, ma Boadu ha pareggiato a inizio ripresa, e poi è stato decisivo nei minuti finali per portare l'Olanda in semifinale.

Portogallo - Italia 5-3 dts (Lubiana)

CLICCA QUI PER IL REPORT COMPLETO



Danimarca - Germania 2-2 (Germania vince 5-6 ai rigori) (Székesfehérvár)

Ci sono voluti supplementari e rigori per decretare l'ultima semifinalista. Wahidullah Faghir ha sbloccato la gara in favore della Danimarca poco dopo l'intervallo. Poi è arrivato il pari di Lucas Nmecha poco prima del 90esimo. Jonathan Burkardt ha portato avanti la Germania nei supplementari, ma il rigore trasformato da Victor Nelsson ha portato la sfida alla serie finale di rigori, vinta dalla Germania.