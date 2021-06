Anteprima: quarti di finale EURO Under 21

Due mesi dopo aver suggellato la qualificazione dalla fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 UEFA, le otto squadre tornano in Ungheria e Slovenia per la fase a eliminazione diretta.

I quarti di finale sono in programma lunedì, con la Spagna campione in carica che affronta la Croazia e l'Olanda che gioca contro la Francia. Seguono le sfide Portogallo-Italia e Danimarca-Germania. Ecco anteprima delle partite.

Fase a eliminazione diretta

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

Spagna - Croazia (Maribor, 18:00 CET)

Olanda - Francia (Budapest, 18:00 CET)

Portogallo - Italia (Lubiana, 21:00 CET)

Danimarca - Germania (Székesfehérvár, 21:00 CET)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Olanda/Francia - Danimarca/Germania (Székesfehérvár)

SF2: Spagna/Croazia - Portogallo/Italia (Maribor)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Lubiana)

Tutti gol segnati dalla Spagna finora

La Spagna ha subito solo un gol nelle qualificazioni e non ha incassato gol per tre partite a marzo. Inoltre, ha una reputazione da difendere: non ha mai perso una gara eliminazione diretta prima della finale da quando è stato introdotto il nuovo format della competizione del 1998.

La Croazia, per contro, ha superato la fase a gironi per la prima volta. Domagoj Bradarić, Luka Ivanušec e Joško Gvardiol sono stati selezionati per la nazionale maggiore per UEFA EURO 2020, ma il Ct Zlatko Dalić ha permesso a Igor Bišćan di convocarli per l'Europeo Under 21: se la Croazia vince, dovranno lasciare il ritiro U21.

Guarda il gol-qualificazione della Croazia

Luis de la Fuente, Ct Spagna Spain: "La Croazia ha grandi giocatori che competono ad alti livelli. Ci obbligherà a dare il massimo per avere la possibilità di vincere".

Igor Bišćan, Ct Croazia: "La Spagna domina da 10 anni e i suoi giovani seguono le orme dei giocatori precedenti. Ovviamente parte favorita, ma siamo una squadra molto affiatata".

Tutti gol segnati dall'Olanda finora

Dopo gli 1-1 contro Romania e Germania a Budapest, l'Olanda ha travolto l'Ungheria per 6-1, con due gol e due assist di Cody Gakpo. Il giocatore è stato convocato in nazionale maggiore per UEFA EURO 2020, ma Justin Kluivert, Dani de Wit, Myron Boadu e Brian Brobbey offrono numerose alternative in attacco.

La Francia ha rimediato a una sconfitta battendo Russia e Islanda per 2-0 e ha aggiunto in squadra giocatori di alto profilo come Dayot Upamecano e Moussa Diaby. Il portiere Albon Lafont è indisponibile perché dovrà disputare gli spareggi salvezza con il Nantes.

Tutti gol segnati dalla Francia finora

Erwin van de Looi, Ct Olanda: "Abbiamo vinto il girone e non ci aspettavamo la Francia, che ha avuto un'esperienza simile alla nostra: dopo aver perso, è stata molto solida nelle altre partite. Per non sarà una sfida importante e non sarà assolutamente semplice".

Sylvain Ripoli, Ct Francia: "Quello che mi colpisce di più dell'Olanda e la sua maturità, la capacità di giocare in velocità e all'unisono. È anche una squadra molto forte tecnicamente".

Tutti gol segnati dal Portogallo finora

Il Portogallo ha dominato la fase a gironi, battendo Croazia, Inghilterra e Svizzera senza subire gol. Ha giocato le ultime due partite allo Stadion Stožice, dove affronterà gli Azzurrini. Con queste vittorie, ha consolidato la sua già ottima reputazione, soprattutto grazie alla creatività di Fábio Vieira e Vitinha.

L'Italia ha pareggiato le prime due partite contro Repubblica Ceca e Spagna ma si è rimessa in carreggiata con il 4-0 sulla Slovenia con doppietta di Patrick Cutrone. Riccardo Sottil torna in azzurro dopo un infortunio alla coscia che gli ha impedito di disputare la fase a gironi.

Guarda tutti i gol dell'Italia finora

Rui Jorge, Ct Portogallo: "L'Italia si presenta generalmente con squadre molto risolute e mature, e questa non fa eccezione. Ci sono giocatori molto esperti ed è una squadra molto aggressiva in grado di cambiare le sorti di una partita da un momento all'altro. I due attaccanti sono fantastici".

Paolo Nicolato, Ct Italia: "Conosciamo molto bene il Portogallo, perché ha avuto una crescita simile alla nostra dall'Europeo Under 19 [del 2018], quando ci ha battuto ai supplementari. La loro squadra Under 17 ha vinto l'oro [nel 2016], la loro Under 19 ha vinto l'argento [nel 2017] e ancora l''oro [nel 2018], quindi stiamo parlando dell'élite del calcio. È una grande motivazione e rispettiamo molto le qualità dei portoghesi".

Highlights: la vittoria contro la Russia che ha qualificato la Danimarca

La Danimarca ha sorpreso tutti con tre vittorie nel girone con Francia, Islanda e Russia. L'avvincente gioco sulle ali di Jacob Bruun Larsen e Gustav Isaksen è stato solo uno degli aspetti decisivo delle impressionanti performance della squadra di Albert Capellas, persino priva di diversi uomini chiave.

La vittoria per 3-0 della Germania, ispirata da Ridle Baku contro l'Ungheria a Székesfehérvár, ha permesso ai tedeschi di pareggiare con Olanda e Romania e continuare il cammino europeo. La squadra di Stefan Kuntz lavorerà per una settimana sulle Alpi, proprio come accaduto prima delle finali del 2019, tentando di migliorare il secondo posto di quell'edizione.

Tutti i gol della Germania finora

Albert Capellas, Ct Danimarca: "[La Germania] ha diversi modi di giocare e questo li rende poco prevedibili. Sono molto bravi in contropiede. Hanno giocatori molto veloci e quando entrano nella tua area non perdonano. Si tratta di analizzare quei piccoli dettagli che possono sfruttare per colpirti e, di conseguenza, organizzare la tua squadra per evitare che questo accada".

Stefan Kuntz, Ct Germania: "Abbiamo guardato le partite [della Danimarca], sono simili a quelle già vissute in precedenti tornei. Le partite sono sempre state combattute. Non possiamo permetterci di fare molti errori contro la Danimarca".