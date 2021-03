EURO Under 21: Olanda, Spagna, Germania e Italia qualificate

Olanda e Germania superano il Gruppo A del Campionato Europeo Under 21 UEFA nelle prime gare di martedì, mentre Spagna e Italia conquistano i primi due posti nel Gruppo B.

Con un 6-1 contro l'Ungheria, l'Olanda si classifica prima nel Gruppo A, mentre la Germania centra un pareggio e soffia il posto alla Romania. Quindi, la Spagna vince il Gruppo B battendo la Repubblica Ceca per 2-0 e l'Italia travolge la Slovenia padrona di casa per 4-0. Le squadre qualificate scopriranno le avversarie ai quarti del 31 maggio mercoledì, quando si concluderanno i gruppi C e D. Otto nazioni si contendono i quattro posti ancora disponibili.

Martedì

Gruppo A:

Olanda - Ungheria 6-1 (Székesfehérvár)

L'Olanda vola ai quarti precedendo Germania e Romania in uno spareggio a tre. Dani de Wit firma il primo gol su assist di Cody Gakpo, che poi viene atterrato in area e lascia a Boadu il compito di trasformare dal dischetto. Gakpo firma la terza e la quarta rete, mentre Bendegúz Bolla accorcia su rigore per l'Ungheria. Nel finale, Sven Botman e Brian Brobbey arrotondano il punteggio.

Germania - Romania 0-0 (Budapest)

Campione nel 2017 e vicecampione 2019, la Germania ottiene il punto necessario per passare il turno. Lukas Nmecha colpisce un palo su rigore al 72', mentre Amos Pieper incorna sulla traversa dopo qualche minuto, ma la Germania è brava soprattutto a rimanere solida in difesa dopo la partenza veloce della Romania. Alexandru Măţan colpisce un palo nelle fasi iniziali della partita, poi la sua squadra non trova il gol che le serve e viene preceduta per differenza reti.

Gruppo B

Spagna - Repubblica Ceca 2-0 (Celje)

Dani Gómez entra dalla panchina nel secondo tempo e qualifica i campioni in carica. La Rojita ha qualche difficoltà contro una Repubblica Ceca ben organizzata, che con una vittoria passerebbe il turno proprio a spese degli spagnoli. Il suo sogno svanisce quando il giovane attaccante del Levante firma una doppietta in 10 minuti, garantendo alla squadra di Luis de la Fuente il primato nel girone.

Italia - Slovenia 4-0 (Maribor)

Un'Italia da favola travolge la Slovenia padrona di casa e vola ai quarti dell'Europeo UEFA Under 21. Allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, gli Azzurrini vincono con un rotondo 4-0 e chiudono al secondo posto il Gruppo B visto il successo della Spagna sulla Repubblica Ceca: Giulio Maggiore e Giacomo Raspadori segnano i primi due gol, chiude il conto la doppietta di Patrick Cutrone che sbaglia anche un calcio di rigore.

Mercoledì

Gruppo C:

Islanda - Francia (Győr, 18:00 CET)

Danimarca - Russia (Szombathely, 18:00 CET)

Gruppo D:

Croazia - Inghilterra (Koper-Capodistria, 18:00 CET)

Svizzera - Portogallo (Ljublajana, 18:00 CET)

Fase a eliminazione diretta (31 maggio–6 giugno)

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

QF1: Olanda - Seconda Gruppo C (Budapest)

QF2: Vincente Gruppo C - Germania (Székesfehérvár)

QF3: Spagna - Seconda Gruppo D (Maribor)

QF4: Vincente Gruppo D - Italia (Ljubljana)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (Székesfehérvár)

SF2: Vincente QF3 - Vincente QF4 (Maribor)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Ljubljana)