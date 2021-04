EURO Under 21: c'è il Portogallo per l'Italia

Danimarca, Francia, Portogallo e Croazia hanno raggiunto Olanda, Spagna, Germania e Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21, in programma il 31 maggio..

Danimarca, Francia e Portogallo sapevano di potersi qualificare con una vittoria e hanno centrato l'obiettivo in maniera agevole. La Croazia, invece, ha avuto bisogno di un gol di Domagoj Bradarić in pieno recupero per approdare alla fase successiva, nonostante la sconfitta 2-1 contro l'Inghilterra: la formazione inglese, infatti, avrebbe avuto bisogno di un successo con due reti di scarto per sopravanzare in classifica gli avversari di giornata.

Martedì l'Olanda aveva battuto 6-1 l'Ungheria vincendo il Gruppo A e ora se la vedrà con la Francia. La Germania sfiderà invece la Danimarca, mentre la Francia, prima nel Gruppo B, affronterà la Croazia. L'Italia, infine, sfiderà il Portogallo, vincitore del Gruppo D.

Fase a eliminazione diretta (31 maggio–6 giugno)

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

QF1: Olanda - Francia (Budapest)

QF2: Danimarca - Germania (Székesfehérvár)

QF3: Spagna - Croazia (Maribor)

QF4: Portogallo - Italia (Ljubljana)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Olanda/Francia - Danimarca/Germania (Székesfehérvár)

SF2: Spagna/Croazia - Portogallo/Italia (Maribor)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Ljubljana)

Mercoledì

Gruppo C:

Islanda - Francia 0-2 (Győr)

La Francia si qualifica come seconda nel Gruppo C. Mattéo Guendouzi apre le marcature al 17' su cross dalla destra di Alexis Claude-Maurice, poi Odsonne Édouard raddoppia prima dell'intervallo su assist di Faitout Maouassa. Nella ripresa non ci sono altre reti e i semifinalisti del 2019 si guadagnano così una sfida contro l'Olanda.

Danimarca - Russia 0-3 (Szombathely)

La Danimarca chiude a punteggio pieno, portrandosi rapidamente in situazione di doppio vantaggio grazie ai gol di Jacob Bruun Larsen e Anders Dreyer nello spzio di un minuto. La Russia prova a rientrare in partita e crea numerose occasioni, ma nel finale è Carlo Holse a calare il tris per gli scandinavi, che ora sfideranno la Germania.

Gruppo D:

Croazia - Inghilterra 1-2 (Koper-Capodistria)

Un gran gol di Bradarić nel recupero regala la qualificazione alla Croazia. L'Inghilterra, consapevole di dover vincere con due reti di margine e sperare in un successo del Portogallo contro la Svizzera per sopravanzare la Croazia al secondo posto grazie alla classifica avulsa, attacca fin dalle prime battute e passa a condurre grazie a un rigore di Eberechi Eze concesso per un fallo su Eddie Nketiah. Dopo un palo di Dwight McNeil, Curtis Jones segna quello che sembrerebbe il gol-qualificazione per l'Inghilterra, ma in pienor ecupero Bradarić firma una rete pazzesca da 25 metri, regalando ai croati una sfida contro la Spagna campione in carica in semifinale.

Svizzera - Portogallo 0-3 (Ljublajana)

Il Portogallo cala il tris e sfiderà l'Italia in semifinale. Diogo Queirós porta in vantaggio i lusitani di testa in avvio di gara, poi Francisco Trincāo raddoppia. Il subentrato Francisco Conceição — figlio del tecnico del Porto Sergio — cala il tris e il Portogallo chiude così a punteggio pieno come la Danimarca. La Russia, scivolata al terzo posto alle spalle della Croazia in virtù dei peggiori risultati negli scontri diretti, saluta inveece il torneo.

Martedì

Gruppo A:

Olanda - Ungheria 6-1 (Székesfehérvár)

L'Olanda vola ai quarti precedendo Germania e Romania in uno spareggio a tre. Dani de Wit firma il primo gol su assist di Cody Gakpo, che poi viene atterrato in area e lascia a Boadu il compito di trasformare dal dischetto. Gakpo firma la terza e la quarta rete, mentre Bendegúz Bolla accorcia su rigore per l'Ungheria. Nel finale, Sven Botman e Brian Brobbey arrotondano il punteggio.

Germania - Romania 0-0 (Budapest)

Campione nel 2017 e vicecampione 2019, la Germania ottiene il punto necessario per passare il turno. Lukas Nmecha colpisce un palo su rigore al 72', mentre Amos Pieper incorna sulla traversa dopo qualche minuto, ma la Germania è brava soprattutto a rimanere solida in difesa dopo la partenza veloce della Romania. Alexandru Măţan colpisce un palo nelle fasi iniziali della partita, poi la sua squadra non trova il gol che le serve e viene preceduta per differenza reti.

Gruppo B

Spagna - Repubblica Ceca 2-0 (Celje)

Dani Gómez entra dalla panchina nel secondo tempo e qualifica i campioni in carica. La Rojita ha qualche difficoltà contro una Repubblica Ceca ben organizzata, che con una vittoria passerebbe il turno proprio a spese degli spagnoli. Il suo sogno svanisce quando il giovane attaccante del Levante firma una doppietta in 10 minuti, garantendo alla squadra di Luis de la Fuente il primato nel girone.

Italia - Slovenia 4-0 (Maribor)

Un'Italia da favola travolge la Slovenia padrona di casa e vola ai quarti dell'Europeo UEFA Under 21. Allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, gli Azzurrini vincono con un rotondo 4-0 e chiudono al secondo posto il Gruppo B visto il successo della Spagna sulla Repubblica Ceca: Giulio Maggiore e Giacomo Raspadori segnano i primi due gol, chiude il conto la doppietta di Patrick Cutrone che sbaglia anche un calcio di rigore.