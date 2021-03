La Germania ferma l'Olanda, nulla di fatto tra Spagna e Italia

Con un gol all'84', la Germania strappa un importante pareggio all'Olanda, mentre la Romania è l'unica vincitrice nella seconda giornata della fase a gironi del Campionato Europeo Under 21 UEFA.

I tedeschi rimangono in vetta al Gruppo A insieme alla Romania, che mette fine alle speranze dell'Ungheria. La Spagna campione in carica rimane in testa al Gruppo B, dove tutte e quattro le squadre sono ancora in gara. Domenica proseguono i gruppi C e D.



Sabato

Gruppo A

Germania - Olanda 1-1 (Székesfehérvár)

Lukas Nmecha pareggia a 6' dal termine e consente alla Germania di rimanere in vetta al girone. Gli olandesi vanno in vantaggio a inizio ripresa con Justin Kluivert, che strappa un pallone al portiere Finn Dahmen e firma l'1-0, poi colpiscono un palo con Dani de Wit. Decisivo per i tedeschi l'ingresso di Jonathan Burkardt, che dopo una bella azione sulla fascia destra propizia il pareggio di Nmecha. Anche se la Germania non trova la vittoria che la porterebbe ai quarti, conserva due lunghezze di vantaggio sull'Olanda.

Ungheria - Romania 1-2 (Budapest)

La Romania vince in rimonta e sale a quattro punti, mettendo fine alle speranze dei padroni di casa. L'Ungheria perde Adrián Szőke per espulsione poco prima dell'intervallo ma va in vantaggio al 56' con András Csonka su traversone di László Deutsch. La Romania pareggia con un bel gol di Alexandru Mățan, che si libera di due difensori e fa partire un tiro all'incrocio; all'87', l'autore del gol diventa uomo assist propiziando il gol della vittoria di Pașcanu dalla corta distanza.

Germania - Olanda (Székesfehérvár, 21:00 CET)

Gruppo B

Spagna - Italia 0-0 (Maribor)

I campioni in carica si scontrano con un'Italia ben organizzata e non trovano la qualificazione con una giornata di anticipo. In particolare, le furie rosse vengono costrette solo a tiri dalla distanza, mentre nel primo tempo Davide Frattesi scheggia anche la traversa. La gara si conclude con due espulsioni per l'Italia (Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca) e una per la Spagna (Óscar Mingueza).



Slovenia - Repubblica Ceca 1-1 (Celje)

La Slovenia vede negarsi la vittoria solo nel finale per un autogol. Dopo la sconfitta contro la Spagna, i padroni di casa trovano la prima rete in una fase finale Under 21 con Aljoša Matko al 32'. A 4' del termine, però, lo sfortunato Nik Prelec devia in rete un cross di Dominik Janošek, che permette ai cechi di strappare il secondo pareggio nel girone.

Domenica

Gruppo C

Islanda - Danimarca (Győr, 15:00 CET)

Russia - Francia (Szombathely, 21:00 CET)

Gruppo D

Croazia - Svizzera (Koper-Capodistria, 18:00 CET)

Portogallo - Inghilterra (Ljubljana, 21:00 CET)