I calciatori di successo passati da EURO Under 21

UEFA.com analizza quali ex calciatori che hanno preso parte ai Campionati Europei UEFA Under 21, hanno avuto più successo con la nazionale maggiore e in UEFA Champions League.

I giocatori devono avere almeno una presenza in una fase finale U21 per essere presi in considerazione. Le statistiche comprendono esclusivamente il periodo dal 1998 in poi.

Più presenze con la nazionale maggiore

I gol classici della Germania U21

157: Jan Vertonghen, Belgio (3 U21 appearances)

146: João Moutinho, Portogallo (7)

143: Christian Eriksen, Danimarca (3)

143: Anders Svensson, Svezia (3)

139: Giorgos Karagounis, Grecia (4)

135: Granit Xhaka, Svizzera (4)

133: Darijo Srna, Croazia (2)

133: Xavi Hernández, Spagna (4)

132: Axel Witsel, Belgio (1)

130: Lukas Podolski, Germania (2)

Più presenze in UEFA Champions League

151: Xavi Hernández, Barcelona (4)

150: Manuel Neuer, Schalke/Bayern (5)

115: Carles Puyol, Barcelona (3)

111: Petr Čech, Sparta Praha/Chelsea/Arsenal (5)

108: Andrea Pirlo, Inter/Milan/Juventus (7)

105: Frank Lampard, Chelsea/Manchester City (3)

102: Koke, Atlético (4)

97: Guti, Real Madrid (3)

96: Bernardo Silva, Monaco/Manchester City (5)

96: Joshua Kimmich, Bayern (4)

Più gol in UEFA Champions League

Van Nistelrooy: i miei tre gol preferiti

56: Ruud van Nistelrooy, PSV/Manchester United/Real Madrid (3)

40: Harry Kane, Tottenham/Bayern (3)

29: Roy Makaay, Deportivo/Bayern (3)

29: Álvaro Morata, Real Madrid/Chelsea/Atlético/Juventus/AC Milan (5)

23: Frank Lampard, Chelsea/Manchester City (3)

18: Phil Foden, Manchester City (3)

16: Michael Ballack, Leverkusen/Bayern/Chelsea (3)

16: Bernardo Silva, Monaco/Manchester City (5)

16: Serge Gnabry, Arsenal/Bayern (6)

16: Guti, Real Madrid (3)