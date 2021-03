Anteprima EURO Under 21: le partite da non perdere

Il primo Campionato Europeo Under 21 UEFA a 16 squadre continua giovedì con le partite dei Gruppi C e D.

I Gruppi A e B sono iniziati mercoledì e proseguono sabato. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, al via il 31 maggio.

Gruppo C

Russia - Islanda (Győr, 18:00 CET)

Dopo otto anni di assenza, la Russia torna alla fase finale con diversi giocatori che militano in Premier Liga e il 17enne Arsen Zakharyan, convocato all'ultimo dopo le buone prestazioni con la Dynamo Mosca. L'Islanda è al torneo per la seconda volta dopo 10 anni: dopo la promozione del Ct Arnar Thór Vidarsson in nazionale maggiore, in panchina ci sarà Davíd Snorri Jónasson.

Classici gol della Francia Under 21

Francia - Danimarca (Szombathely, 21:00 CET)

La Francia ha dovuto rinunciare a Houssem Aouar e Moussa Diaby all'ultimo minuto, ma con Alban Lafont in porta, Ibrahima Konaté e Joules Koundé in difesa, Matteo Guendouzi a centrocampo e Odsonne Édouard ha comunque un'ottima rosa. Anche la Danimarca, allenata dall'ex Barcellona giovanili Albert Capellas, ha molti talenti, anche se questa settimana alcuni saranno impegnati con la nazionale maggiore.

Gruppo D

Inghilterra - Svizzera (Koper, 15:00 CET)

L'Inghilterra non manca alla fase finale dal 2007 ma non ha vinto altri titoli dopo quelli del 1982 e del 1984. Callum Hudson-Odoi, Rhian Brewster, Curtis Jones ed Eddie Nketiah (capocannoniere delle qualificazioni) sono solo alcuni nomi che dimostrano le sue grandi potenzialità offensive. La Svizzera, dal canto suo, ha giocatori che hanno già collezionato qualche presenza con la nazionale maggiore: Noah Okafor e Jordan Lotomba.

EURO Under 21 2021: le città ospitanti

Portogallo - Croazia (Koper, 21:00 CET)

Il Portogallo ha dato battaglia all'Olanda delle qualificazioni ed è un'altra favorita alla vittoria finale. Rui Jorge festeggia 10 anni in panchina e ha in squadra molti talenti (tra cui Gedson Fernandes) che si sono messi in luce nei passati tornei UEFA giovanili. Nella Croazia, occhi puntati su Luka Ivanušec e Lovro Majer, due nazionali maggiori che hanno preso parte alla recente rimonta della Dinamo contro il Tottenham.



I risultati di mercoledì:

Gruppo A

Ungheria - Germania 0-3 (Szekesfehervar)

Romania - Olanda 1-1 (Budapest)



Gruppo B

Repubblica Ceca - Italia 1-1 (Celje)

Slovenia - Spagna 0-3 (Maribor)