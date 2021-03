Anteprima prima giornata EURO Under 21: le partite da non perdere

Il primo Campionato Europeo Under 21 UEFA a 16 squadre continua giovedì con le partite dei Gruppi C e D.

I Gruppi A e B sono iniziati mercoledì e proseguono sabato. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, al via il 31 maggio.

Gruppo C

Russia - Islanda (Győr, 18:00 CET)

Dopo otto anni di assenza, la Russia torna alla fase finale con diversi giocatori che militano in Premier Liga e il 17enne Arsen Zakharyan, convocato all'ultimo dopo le buone prestazioni con la Dynamo Mosca. L'Islanda è al torneo per la seconda volta dopo 10 anni: dopo la promozione del Ct Arnar Thór Vidarsson in nazionale maggiore, in panchina ci sarà Davíd Snorri Jónasson.

Classici gol della Francia Under 21

Francia - Danimarca (Szombathely, 21:00 CET)

La Francia ha dovuto rinunciare a Houssem Aouar e Moussa Diaby all'ultimo minuto, ma con Alban Lafont in porta, Ibrahima Konaté e Joules Koundé in difesa, Matteo Guendouzi a centrocampo e Odsonne Édouard ha comunque un'ottima rosa. Anche la Danimarca, allenata dall'ex Barcellona giovanili Albert Capellas, ha molti talenti, anche se questa settimana alcuni saranno impegnati con la nazionale maggiore.

Gruppo D

Inghilterra - Svizzera 0-1 (Koper, 15:00 CET)



EURO Under 21 2021: le città ospitanti

Portogallo - Croazia (Koper, 21:00 CET)

Il Portogallo ha dato battaglia all'Olanda delle qualificazioni ed è un'altra favorita alla vittoria finale. Rui Jorge festeggia 10 anni in panchina e ha in squadra molti talenti (tra cui Gedson Fernandes) che si sono messi in luce nei passati tornei UEFA giovanili. Nella Croazia, occhi puntati su Luka Ivanušec e Lovro Majer, due nazionali maggiori che hanno preso parte alla recente rimonta della Dinamo contro il Tottenham.

I risultati di mercoledì:

Gruppo A

Ungheria - Germania 0-3 (Szekesfehervar)

Romania - Olanda 1-1 (Budapest)



Gruppo B

Repubblica Ceca - Italia 1-1 (Celje)

Slovenia - Spagna 0-3 (Maribor)