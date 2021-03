EURO Under 21: tutti i convocati

Tutte le squadre partecipanti al Campionato Europeo Under 21 UEFA hanno diramato la lista definitiva dei convocati.

Clicca sui seguenti link per vedere la rosa dettagliata di ogni squadra.

Gruppo A

Portieri: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt, in prestito dallo Schalke), Finn Dahmen (Mainz), Lennart Grill (Leverkusen)

Difensori: Josha Vagnoman (Hamburg), David Raum (Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Stephan Ambrosius (Hamburg), Ismail Jakobs (Köln), Malick Thiaw (Schalke), Maxim Leitsch (Bochum), Ridle Baku (Wolfsburg)

Centrocampisti: Niklas Dorsch (Gent), Arne Maier (Arminia Bielefeld, in prestito dall'Hertha Berlin), Salih Özcan (Köln), Anton Stach (Greuther Fürth), Vitaly Janelt (Brentford), Mateo Klimowicz (Stuttgart)

Attaccanti: Jonathan Burkardt (Mainz), Lukas Nmecha (Anderlecht, in prestito dal Manchester City), Mergim Berisha (Salzburg), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Youssoufa Moukoko (Dortmund)

Portieri: Demjén Patrik (Zalaegerszegi), Balázs Bese (Budafok), Péter Kovács (Budaörs)

Difensori: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár), András Huszti (Budafoki), Balondh Botond (Parma), Benedek Varju (MTK Budapest), Attila Mocsi (Szombathelyi Haladás), Olivér Tamás (Paksi), László Deutsch (Puskás Akadémia)

Centrocampisti: András Csonka (Budafoki MTE), Mihály Kata (MTK Budapest), Norbert Szendrei (Budapest Honvéd), Kristóf Hinora (Vasas), Szabolcs Mezei (MTK Budapest), Martin Palincsár (MTK Budapest)

Attaccanti: Tamás Kiss (Puskás Akadémia), Pál Dárdai (MOL Fehérvár), Márk Kovácsréti (Kisvárda), Alen Skribek (Budafok), Adrián Szőke (Heracles), Donát Bárány (Debrecen), Dániel Zsóri (Fehérafoki)

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Difensori: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille), Danilo Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV Eindhoven), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha Berlin)

Centrocampisti: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Ludovit Reis (Osnabrück), Dani de Wit (AZ Alkmaar)

Attaccanti: Myron Boadu (AZ Alkmaar), Brian Brobbey (Ajax), Javairô Dilrosun (Hertha Berlin), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Kluivert (Leipzig), Noa Lang (Club Brugge)

Portieri: Mihai Aioani (Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo București), Andrei Vlad (FCSB)

Difensori: Radu Boboc (Viitorul), Andrei Chindriș (Botoşani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus), Denis Haruț (FCSB), Raul Opruț (Hermannstadt), Alexandru Pașcanu (Ponferradina, in prestito dal CFR Cluj), Ștefan Vlădoiu (Universitatae Craiova)

Centrocampisti: Andrei Ciobanu (Viitorul), Marco Dulca (Chindia Târgoviște, in prestito dal Viitorul), Cătălin Itu (CFR Cluj), Marius Marin (Pisa), Olimpiu Moruțan (FCSB), Răzvan Oaidă (FCSB), Darius Olaru (FCSB), Octavian Popescu (FCSB)

Attaccanti: George Cîmpanu (Universitatea Craiova), George Ganea (Viitorul), Alexandru Mățan (Columbus Crew), Valentin Costache (CFR Cluj)

Gruppo B

Portieri: Matěj Kovář (Manchester United), Martin Jedlička (DAC 1904), Matouš Trmal (Vitória SC)

Difensori: Matěj Chaluš (Slovan Liberec), Michal Fukala (Slovan Liberec), Denis Granečný (Emmen), Libor Holík (Jablonec), Dominik Plechatý (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha)

Centrocampisti: Pavel Bucha (Viktoria Plzeň), Filip Havelka (České Budějovice, in prestito dallo Sparta Praha), Dominik Janošek (Zlín), Adam Karabec (Sparta Praha), Michal Kohút (Slovácko), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Ondřej Lingr (Slavia Praha), Tomáš Ostrák (Karviná), Michal Sadílek (Slavan Liberec), Pavel Šulc (Viktoria Plzeň), Antonín Vaníček (Bohemians Praha), Patrik Žitný (Teplice)

Attaccanti: Vaclav Drchal (Mladá Boleslav), Ondřej Šašinka (Baník Ostrava)

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina)



Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (AC Milan), Matteo Lovato (Verona), Riccardo marzoizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari)

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (AC Milan)

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia, in prestito dal Wolverhampton), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa)

Portieri: Žan Luk Leban (Everton), Martin Turk (Parma), Igor Vekič (Bravo)

Difensori: David Brekalo (Bravo), Jan Gorenc (Mura), Žan Kolmanič (Austin, in prestito dal Maribor), Aljaž Ploj (Aluminij), Žan Rogelj (WSG Tirol), Sven Šoštarič-Karič (Domžale), Dušan Stojinovič (Celje), Žan Zaletel (Celje), Andraž Žinič (Domžale)

Centrocampisti: Timi Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda Čerin (Rijeka, in prestito dal Nürnberg), Tomi Horvat (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Dejan Petrovič (Rapid Wien), Tamar Svetlin (Domžale)

Attaccanti: Žan Celar (Cremonese, in prestito dalla Roma), Dario Kolobarić (Domžale), Aljoša Matko (Maribor), Žan Medved (Wisła Kraków, in prestito dallo Slovan Bratislava), Nik Prelec (Sampdoria)

Portieri: Álex Domínguez (Las Palmas), Álvaro Fernández (Huesca), Josep Martínez (Leipzig)

Difensori: Pipa (Huddersfield), Marc Cucurella (Getafe), Jorge Cuenca (Almería, in prestito dal Villarreal), Adrià Pedrosa (Espanyol), Hugo Guillamón (Valencia), Oscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Real Betis, in prestito dal Barcelona), Mateu Morey (Dortmund)

Centrocampisti: Brahim Díaz (AC Milan), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Fran Beltrán (Celta Vigo), Manu García (Sporting Gijón), Jon Moncayola (Osasuna), Álex Pozo (Eibar, in prestito dal Sevilla), Ricard Puig (Barcelona), Gonzalo Villar (Roma), Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Attaccanti: Dani Gómez (Levante), Javi Puado (Espanyol), Abel Ruiz (Braga)

Portieri: Oliver Christensen (Odense), Mads Hermansen (Brøndby), Peter Vindahl Jensen (Nordsjælland)

Difensori: Frederik Alves Ibsen (West Ham), Mads Bech Sørensen (Brentford), Mads Roerslev (Brentford), Andreas Poulsen (Austria Wien), Rasmus Carstensen (Silkeborg), Sebastian Hausner (AGF Århus), Victor Nelsson (Copenhagen)

Centrocampisti: Gustav Isaksen (Midtjylland), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht), Jesper Lindstrøm (Brøndby), Magnus Kofod Andersen (Nordsjælland), Morten Hjulmand (Lecce), Nikolas Nartey (Sandhausen), Victor Jensen (Nordsjælland), Anders Dreyer (Midtjylland)

Attaccanti: Mohamed Daramy (Copenhagen), Nikolai Baden Frederiksen (Tirol, in prestito dalla Juventus), Nikolai Laursen (Emmen), Wahid Faghir (Vejle), Carl Holse Justesen (Rosenborg)

Portieri: Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds United), Dimitry Bertaud (Montpellier)

Difensori: Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Benoît Badiashile (Monaco), Ibrahima Konaté (Leipzig), Wesley Fofana (Leicester City), Faitout Maouassa (Rennes), Adrien Truffert (Rennes), Pierre Kalulu (AC Milan), Jules Koundé (Sevilla)

Centrocampisti: Matteo Guendouzi (Hertha Berlin, in prestito dall'Arsenal), Aurelien Tchouameni (Monaco), Boubacar Kamara (Marseille), Romain Faivre (Brest), Boubakary Soumaré (LOSC Lille), Houssem Aouar (Lyon), Eduardo Camavinga (Rennes)

Attaccanti: Odsonne Edouard (Celtic), Randal Kolo Muani (Nantes), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (LOSC Lille), Amine Gouiri (Nice)

Portieri: Patrik Gunnarsson (Silkeborg, in prestito dal Bentford), Elias Rafn Olafsson (Fredericia), Hákon Rafn Valdimarsson (Grótta)

Difensori: Valgeir Lunddal Fridriksson (Häcken), Ari Leifsson (Strømsgodset), Ísak Ólafsson (SønderjyskE), Finnur Tómas Pálmason (IFK Norrköping), Róbert Orri Thorkelsson (Breidablik)

Centrocampisti: Mikael Anderson (Midtjylland), Andri Fannar Baldursson (Bologna), Ísak Bergmann Jóhannesson (Norrköping), Kolbeinn Finnsson (Dortmund), Hördur Ingi Gunnarsson (FH), Alex Hauksson (Östers), Thórir Jóhann Helgason (FH), Kolbeinn Thordarson (Lommel), Jón Dagur Thorsteinsson (AGF Århus), Willum Thór Willumsson (BATE Borisov)

Attaccanti: Bjarki Steinn Bjarkason (Venezia), Sveinn Aron Gudjohnsen (Odense, in prestito dallo Spezia), Valdimar Thór Ingimundarson (Strømsgodset), Stefán Teitur Thórdarson (Silkeborg), Brynjólfur Andersen Willumsson (Kristiansund)

Portieri: Denis Adamov (Sochi), Ivan Lomaev (Krylia Sovetov), Aleksandr Maksimenko (Spartak Moskva)

Difensori: Igor Diveev (CSKA Moskva), Roman Evgenyev (Dynamo Moskva), Nikita Kalugin (Neftekhimik), Danil Krugovoi (Zenit), Pavel Maslov (Spartak Moskva)

Centrocampisti: Danil Glebov (Rostov), Artem Golubev (Ufa), Vyacheslav Grulev (Dnyamo Moskva), Konstantin Kuchaev (CSKA Moskva), Daniil Kulikov (Lokomotiv Moskva), Daniil Lisoviy (Dynamo Moskva), Aleksandr Lomovitski (Arsenal Tula, in prestito dallo Spartak Moskva), Denis Makarov (Rubin), Ivan Oblyakov (CSKA Moskva), Magomed Suleymanov (Krasnodar), Nail Umyarov (Spartak Moskva), Daniil Utkin (Krasnodar), Arsen Zakharyan (Dynamo Moskva)

Attaccanti: Fedor Chalov (CSKA Moskva), Nayair Tiknizyan (CSKA Moskva)

Gruppo D

Portieri: Adrian Šemper (Chievo), Dominik Kotarski (Ajax), Ivan Nevistić (Rijeka)

Difensori: Borna Sosa (Stuttgart), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Marin Šverko (Saarbrücken), Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb), Martin Erlić (Spezia), Krešimir Krizmanić (Gorica), Mario Vušković (Hajduk Split)

Centrocampisti: Nikola Moro (Dinamo Moskva), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Kristijan Bistrović (Kasımpaşa), Darko Nejašmić (Hajduk), Mihael Žaper (Osijek), Bartol Franjić (Dinamo Zagreb), Luka Sučić (Salzburg)

Forward: Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb), Sandro Kulenović (Rijeka), Petar Musa (Union Berlin), Dario Špikić (Gorica), Dario Vizinger (Wolfsberger), Marko Divković (Dunajská Streda)

Portieri: Josef Bursik (Stoke City), Josh Griffiths (Cheltenham, in prestito dal West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Difensori: Max Aarons (Norwich City), Ben Godfrey (Everton), Marc Guehi (Swansea City, in prestito dal Chelsea), Lloyd Kelly (Bournemouth), Ryan Sessegnon (Hoffenheim, in prestito dal Tottenham), Steven Sessegnon (Bristol City, in prestito dal Fulham), Japhet Tanganga (Tottenham), Ben Wilmot (Watford)

Centrocampisti: Tom Davies (Everton), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (West Brom, in prestito dal Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Dwight McNeil (Burnley), Oliver Skipp (Norwich, in prestito dal Tottenham)

Attaccanti: Rhian Brewster (Sheffield United), Mason Greenwood (Manchester United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Noni Madueke (PSV Eindhoven), Eddie Nketiah (Arsenal), Emile Smith Rowe (Arsenal)

Portieri: Diogo Costa (Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting CP)

Difensori: Diogo Leite (Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valencia), Tiago Djaló (LOSC Lille), Tomás Tavares (Farense)

Centrocampisti: Daniel Bragança (Sporting CP), Fábio Vieira (Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Monaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Vítor Ferreira (Wolves)

Attaccanti: Dany Mota (Monza), Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (Porto), Jota (Real Valladolid), Rafael Leão (AC Milan), Tiago Tomás (Sporting CP)

Portieri: Timothy Fayulu (Sion), Philipp Köhn (Wil), Anthony Racioppi (Dijon)

Difensori: Jan Bamert (Sion), Jordan Lotomba (Nice), Miro Muheim (St-Gallen), Silvan Sidler (Lucerne), Leonidas Stergiou (Saint-Gallen), Jasper van der Werff (Basel), Cedric Zesiger (Young Boys)

Centrocampisti: Toni Domgjoni (Zürich), Kastriot Imeri (Servette), Alexandre Jankewitz (Southampton), Noah Okafor (Salzburg), Petar Pusic (Grasshoppers), Fabian Rieder (Young Boys), Simon Sohm (Parma), Bastien Toma (Genk)

Attaccanti: Jeremy Guillemenot (St-Gallen), Felix Mambimbi (Young Boys), Dan Ndoye (Nice), Filip Stojilkovic (Aarau), Andi Zeqiri (Brighton)