Guida alle qualificazioni EURO Under 21 del 2023

Il cammino di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 in Georgia e Romania è in corso. Le partite dei gironi si chiuderanno a giugno 2022 mentre a settembre si disputeranno gli spareggi.

In totale 53 squadre si affrontano per contendersi 14 posti a fianco di Georgia e Romania, qualificate di diritto come nazioni ospitanti, nella fase finale di giugno/luglio 2023. Alcune squadre hanno iniziato il loro percorso nelle qualificazioni nei mesi scorsi, ma la prima tornata completa di gare ha preso il via giovedì, con la Germania campione in carica tra le nazionali coinvolte.

Partite e risultati

Classifiche

I gironi si giocano dal 25 marzo 2021 al 14 giugno 2022.

Le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le seste) si qualificheranno direttamente alla fase finale, raggiungendo Georgia e Romania.

Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.

Gironi di qualificazione

La Germania punta a difendere il titolo in Georgia e Romania dopo il successo del 2021 in Ungheria e Slovenia

L'Inghilterra punta alla nona qualificazione consecutiva alla fase finale.

L'Italia vuole allungare il record di 13 qualificazioni da quando nel 1994 è stata introdotta la fase finale; gli Azzurrini sono in testa per numero di successi con la Spagna: cinque.

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe , Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, San Marino e Galles proveranno a raggiungere la Georgia come esordienti a una fase finale (anche se Albania e Bulgaria si erano qualificate alla fase a eliminazione diretta a otto squadre nel formato precedente al 1994 che prevedeva gare d'andata e ritorno).

Gruppo A: Croazia*, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, Estonia

La Croazia ha battuto 2-0 l'Azerbaigian giovedì, dopo il successo dell'Austria sull'Estonia a giugno con lo stesso punteggio. Venerdì la Norvegia ha battuto 3-1 l'Austria e la Finlandia si è imposta 3-0 in Estonia.

Gruppo B: Germania (campione in carica), Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marino

La Germania ha iniziato la sua difesa del titolo battendo giovedì 6-0 San Marino; Israele si è imposto 2-1 in Ungheria. La Polonia ha vinto venerdì 2-0 in Lettonia.

Gruppo C: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lituania, Malta

La Spagna ha iniziato bene le qualificazioni battendo per 4-1 la Russia, stesso risultato venerdì per Malta contro l'Irlanda del Nord 4-1. La Slovacchia ha battuto la Lituania 3-1.

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

L'Islanda ha esordito battendo 2-1 la Bielorussia. Il Portogallo, finalista nel 2021, esordirà lunedì contro la Bielorussia.

Gruppo E: Olanda, Svizzera, Bulgaria, Galles, Moldavia, Gibilterra

Galles e Moldavia hanno pareggiato 0-0 a giugno nell'ultima gara disputatasi finora. Venerdì, la Bulgaria ha vinto 2-0 contro la Moldavia mentre la Svizera ha travolto 4-0 Gibilterra. Olanda in campo martedì.

Gruppo F: Italia, Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

La Svezia ha sei punti dopo due partite grazie alla vittoria per 3-1 di venerdì in Montenegro. Sia l'Italia che la Repubblica d'Irlanda hanno vinto venerdì, battendo rispettivamente Lussemburgo e Bosnia-Erzegovina.

Gruppo G: Inghilterra*, Repubblica Ceca, Slovenia*, Albania, Kosovo, Andorra

La Repubblica ceca ha battuto 1-0 la Slovenia giovedì. In precedenza, Albania e Kosovo avevano entrambi battuto Andorra a giugno. L'Inghilterra esordisce martedì con il Kosovo.

Gruppo H: Francia, Serbia, Ucraina, Macedonia del Nord, Isole Faroe, Armenia

La Francia ha esordito giovedì battendo 3-0 la Macedonia del Nord mentre venerdì l'Ucraina ha vinto 1-0 in Serbia. Nelle altre gare giocate finora Isole Faroe e Armenia si sono imposte 2-0 l'una sull'altra in casa.

Gruppo I: Danimarca, Belgio, Turchia, Scozia, Kazakistan

Il Belgio si è imposto 3-1 in Kazakistan a giugno e venerdì farà visita alla Turchia.

25-29 marzo 2021

4-8 giugno 2021

2-7 settembre 2021

7-12 ottobre 2021

11-16 novembre 2021

24-29 marzo 2022

2-14 giugno 2022