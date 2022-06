Le ultime sulle qualificazioni EURO Under 21 del 2023: Germania, Spagna e Belgio alla fase finale

Il cammino di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 in Georgia e Romania è in corso. Le partite dei gironi si chiudono a giugno 2022, mentre a settembre si disputeranno gli spareggi. Al momento, i campioni in carica della Germania, Belgio e Spagna sono qualificate e si uniscono ai paesi ospitanti.

In totale, 53 squadre si affrontano per contendersi 14 posti a fianco di Georgia e Romania. Oltre alle squadre già qualificate come vincitrice dei gironi, altre nazioni sono certe di partecipare almeno agli spareggi arrivando nelle prime due posizioni. UEFA.com fa il punto della situazione.

Riepilogo qualificazioni Qualificate: Belgio, Georgia (nazione ospitante), Germania (campione in carica), Romania (nazione ospitante), Spagna Matematicamente fra le prime due: Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo, Svizzera, Ucraina Matematicamente seconda nel girone: Slovacchia

I gironi si giocano fino al 14 giugno.

Le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le seste) si qualificheranno direttamente alla fase finale, raggiungendo Georgia e Romania.

Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.

Sorteggio spareggi: 21 giugno, 13:00 CET, Nyon

Sorteggio fase finale: 18 ottobre, 18:00 CET, Bucarest

I cinque gol più belli di EURO Under 21 2021

La Germania punterà a difendere il titolo in Georgia e Romania dopo il successo del 2021 in Ungheria e Slovenia.

L'Inghilterra punta alla nona qualificazione consecutiva alla fase finale.

L'Italia vuole allungare il record di 13 qualificazioni da quando nel 1994 è stata introdotta la fase finale; gli Azzurrini sono in testa per numero di successi con la Spagna: cinque.

La Repubblica d'Irlanda è l'unica rimasta che tenterà di raggiungere la Georgia come esordienti a una fase finale.

Gruppo A: Croazia, Norvegia, Finlandia, Austria, Azerbaigian, Estonia

La Croazia si stava dirigendo verso la la fase finale venerdì quando ha segnato il gol del 2-1 in Norvegia al 90'. Tuttavia, la Norvegia ha segnato una doppietta nei minuti di recupero vincendo 3-2 e ora è a un punto dalla Croazia, con due partite rimaste rispetto all'unica partita della capolista. Anche la Finlandia ha vinto in rimonta per 3-2 in Austria salendo al terzo posto, a due punti dalla Norvegia. L'Austria ha lo stesso numero di punti della Finlandia, ma ha già giocato tutte le sue partite.

Youssoufa Moukoko della Germania Getty Images

Gruppo B: Germania (campione in carica, qualificata), Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marino

I campioni in carica della Germania si sono qualificati battendo 4-0 l'Ungheria venerdì. La Polonia è l'unica squadra che può ancora raggiungere la Germania dopo essere passata al secondo posto giovedì col 5-0 su San Marino. Israele invece ha perso 1-0 in Lettonia ed è scivolata a due punti al terzo posto. Tuttavia Israele può ancora arrivare secondo giovedì con una vittoria su San Marino se la Polonia non batterà la Germania.

Gruppo C: Spagna, Slovacchia, Malta, Lituania, Irlanda del Nord (seconda)

La Spagna era già qualificata Sportsfile

*Russia esclusa

La Spagna era già qualificata prima delle sfide di giugno, iniziate con il successo per 6-0 contro l'Irlanda del Nord venerdì, quando la Slovacchia - nella sua ultima partita - si è assicurata il secondo posto con la vittoria per 3-1 contro Malta.

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Il Portogallo è certo di un posto tra le prime due, con due punti di vantaggio sulla Grecia e una partita ancora da giocare. La Bielorussia ha iniziato giugno battendo Cipro 2-0 mercoledì per mantenere vive le speranze, con cinque punti in meno della Grecia e due partite rimaste. L'Islanda è salita a pari punti della Bielorussia venerdì dopo il successo per 9-0 contro il Liechtenstein. Comunque, la Grecia può avere la certezza di finire tra le prime due con almeno un pareggio contro Cipro lunedì.

Gruppo E: Olanda, Svizzera, Moldavia, Bulgaria, Galles, Gibilterra

(L'Olanda è davanti alla Svizzera di un punto ANP/AFP via Getty Images

L'Olanda ha vinto 3-0 in Moldova venerdì per assicurandosi un posto tra le prime due insieme alla Svizzera e salendo al comando del girone con un punto a due partite dalla fine (oltre a essere in vantaggio negli scontri diretti contro gli svizzeri). Sabato la Svizzera ospiterà la Bulgaria, mentre martedì l'Olanda affronterà Gibilterra.

Gruppo F: Svezia, Italia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

La Svezia ha raggiunto l'Italia giovedì con la vittoria per 3-0 sul Lussemburgo. Tuttavia l'Italia ha ancora tre partite da giocare contro una della Svezia. L'Irlanda ha vinto 3-0 contro la Bosnia ed Erzegovina venerdì andando a un punto dalla coppia di testa, con due partite da giocare. L'Italia giocherà lunedì contro il Lussemburgo prima delle sfide contro Svezia e Irlanda.

Gruppo G: Inghilterra, Repubblica Ceca, Slovenia, Albania, Kosovo, Andorra

L'Inghilterra ha vinto 2-1 in Repubblica Ceca venerdì, e come i padroni di casa si è assicurata un piazzamento tra le prime due. La coppia di testa è ora a pari punti, ma all'Inghilterra mancano tre partite rispetto all'unica della Repubblica Ceca ed è in vantaggio negli scontri diretti.

L'Inghilterra è imbattuta nel Gruppo G The FA via Getty Images

Gruppo H: Francia, Ucraina, Serbia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Armenia 

La Francia era già certa di arrivare nei primi due posti e adesso anche l'Ucraina ci è riuscita dopo la vittoria di giovedì dei Bleuets per 2-0 sulla Serbia. L'Ucraina ha vinto mercoledì 4-0 contro le Isole Faroe, e ha sei punti di distacco dalla Francia ma tre partite da giocare contro le due dei francesi. L'Ucraina domenica giocherà contro la Macedonia del Nord mentre la Francia volerà in Armenia il giorno dopo prima del big match del 9 giugno tra le due squadre.

Gruppo I: Belgio (qualificato), Danimarca, Turchia, Scozia, Kazakistan

Il Belgio ha mancato l'en plein con l'1-1 contro la Danimarca a marzo, ma è matematicamente primo e ha prenotato un posto per la fase finale in Georgia e Romania con due gare di anticipo. La Danimarca doveva vincere per potersi classificare prima, ma rimane saldamente al secondo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Turchia e una partita in più da giocare.

25-29 marzo 2021

4-8 giugno 2021

2-7 settembre 2021

7-12 ottobre 2021

11-16 novembre 2021

24-29 marzo 2022

1-14 giugno 2022