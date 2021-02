Guida alle qualificazioni EURO Under 21 del 2023

Il cammino di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 in Georgia e Romania comincia il 25 marzo. Le partite dei gironi si chiuderanno a giugno 2022 mentre a settembre si disputeranno gli spareggi.

In totale 53 squadre si affronteranno per contendersi 14 posti a fianco di Georgia e Romania, qualificate di diritto come nazioni ospitanti, nella fase finale di giugno/luglio 2023.

Partite di qualificazione

I gironi si giocheranno dal 25 marzo 2021 al 14 giugno 2022.

Le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le seste) si qualificheranno direttamente alla fase finale, raggiungendo Georgia e Romania.

Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.

Gironi di qualificazione

Gruppo A: Croatia*, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo B: Germania*, Polonia, Israele, Ungheria*, Lettonia, San Marino

Gruppo C: Spagna*, Russia*, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lituania, Malta

Gruppo D: Portogallo*, Grecia, Islanda*, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Gruppo E: Olanda*, Svizzera*, Bulgaria, Galles, Moldavia, Gibilterra

Gruppo F: Italia*, Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

Gruppo G: Inghilterra*, Repubblica Ceca*, Slovenia*, Albania, Kosovo, Andorra

Gruppo H: Francia*, Serbia, Ucraina, Macedonia del Nord, Isole Faroe, Armenia

Gruppo I: Danimarca*, Belgio, Turchia, Scozia, Kazakistan

*Qualificate alla fase finale Under 21 del 2021 in Ungheria e Slovenia, insieme alla Romania

L'Inghilterra punta alla nona qualificazione consecutiva alla fase finale.

L'Italia vuole allungare il record di 13 qualificazioni da quando nel 1994 è stata introdotta la fase finale.

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegoginva, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe , Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, San Marino e Galles proveranno a raggiungere la Georgia come esordienti a una fase finale (anche se Albania e Bulgaria si erano qualificate alla fase a eliminazione diretta a otto squadre nel formato precedente al 1994 che prevedeva gare d'andata e ritorno).

25-29 marzo 2021

4-8 giugno 2021

2-7 settembre 2021

7-12 ottobre 2021

11-16 novembre 2021

24-29 marzo 2022

2-14 giugno 2022