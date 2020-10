Qualificazioni EURO Under 21: sei squadre alla fase finale

Le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2021 hanno decretato le prime partecipanti alla fase finale.

Qualificate come vincitrici dei gironi: Inghilterra, Russia, Spagna, Danimarca

Qualificate come vincitrici dei gironi o come migliori cinque seconde: Olanda, Svizzera

In totale, 53 federazioni UEFA competono per raggiungere Ungheria e Slovenia alla fase finale a 16 squadre. Si qualificheranno le nove vincitrici dei gironi e le cinque migliori seconde.

Gruppo 1

Partite a ottobre

09/10: Svezia - Lussemburgo 4-0

13/10: Lussemburgo - Islanda 0-2, Svezia - Armenia 10-0, Italia - Repubblica d'Irlanda 2-0

Partite a novembre

12/11: Repubblica d'Irlanda - Islanda, Lussemburgo - Italia

13/11: Armenia - Svezia

17/11: Armenia - Islanda, Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda, Italia - Svezia

La gara di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA tra Islanda e Italia, in programma il 9 ottobre a Reykjavik, è stata posticipata fino a nuovo avviso. Ulteriori annunci seguiranno a tempo debito.

Gruppo 2

Jules Koundé dopo il gol della vittoria della Francia contro la Slovacchia il 12 ottobre

Partite a ottobre

08/10: Francia - Liechtenstein 5-0, Slovacchia - Azerbaigian 2-1

09/10: Georgia - Svizzera 0-3

12/10: Francia - Slovacchia 1-0

13/10: Georgia - Azerbaigian 1-0, Svizzera - Liechtenstein 3-0

Partite a novembre

12/11: Georgia - Slovacchia, Liechtenstein - Francia, Svizzera - Azerbaigian

16/11: Francia - Svizzera

17/11: Slovacchia - Liechtenstein

Gruppo 3

Partite a ottobre

07/10: Andorra - Inghilterra 3-3

09/10: Kosovo - Austria 0-1

13/10: Inghilterra - Turchia 2-1, Kosovo - Andorra 1-0

Partite a novembre

13/11: Turchia - Austria, Kosovo - Albania, Inghilterra - Andorra

17/11: Inghilterra - Albania, Turchia - Kosovo, Austria - Andorra

Gruppo 4

La Croazia ha segnato 10 gol contro San Marino

Partite a ottobre

08/10: Lituania - Grecia 2-0, Croazia - San Marino 10-0

09/10: Scozia - Repubblica Ceca 2-0

13/10: Lituania - Repubblica Ceca 0-1, Grecia - Croazia 0-1, San Marino - Scozia 0-7

Partite a novembre

12/11: Scozia - Croazia, Grecia - Repubblica Ceca, Lituania - San Marino

17/11: Grecia - Scozia, Croazia - Lituania

Gruppo 5

Partite a ottobre

09/10: Bulgaria - Lettonia 1-0, Serbia - Polonia 1-0, Russia - Estonia 4-0

13/10: Lettonia - Russia 1-4, Polonia - Bulgaria 1-1, Estonia - Serbia 0-0

Partite a novembre

12/11: Bulgaria - Estonia, Polonia - Lettonia

Gruppo 6

Partite a ottobre

08/10: Kazakistan - Macedonia del Nord 1-4, Montenegro - Israele 1-2, Isole Faroe - Spagna 0-2

13/10: Macedonia del Nord - Israele 1-1, Spagna - Kazakistan 3-0, Isole Faroe - Montenegro 1-0

Partite a novembre

12/11: Spagna - Isole Faroe 1-4, Israele - Macedonia del Nord 1-2

17/11: Macedonia del Nord - Montenegro, Spagna - Israele, Kazakistan - Isole Faroe

Gruppo 7

L'Olanda ha centrato la settima vittoria su sette contro Gibilterra

Partite a ottobre

08/10: Olanda - Gibilterra 5-0

09/10: Bielorussia - Cipro 1-2, Portogallo - Norvegia 4-1

13/10: Gibilterra - Portogallo 0-3, Cipro - Olanda 0-7

Partite a novembre

12/11: Portogallo - Bielorussia

13/11: Gibilterra - Norvegia

15/11: Portogallo - Cipro, Olanda - Bielorussia

18/11: Portogallo - Olanda, Gibilterra - Cipro

La gara di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA tra Norvegia e Bielorussia, in programma il 13 ottobre a Drammen, è stata posticipata fino a nuovo avviso. Ulteriori annunci seguiranno a tempo debito.

Gruppo 8

Partite a ottobre

09/10: Irlanda del Nord - Finlandia 2-3, Malta - Danimarca 1-3, Ucraina - Romania 1-0

13/10: Irlanda del Nord - Ucraina 1-0, Romania - Malta 4-1, Danimarca - Finlandia 2-1

Partite a novembre

13/11: Malta - Ucraina

17/11: Romania - Danimarca, Ucraina - Irlanda del Nord, Malta - Finlandia

La Germania ha battuto la Moldavia per 5-0

Gruppo 9

Partite a ottobre

09/10: Moldavia - Germania 0-5, Belgio - Galles 5-0

13/10: Moldavia - Belgio 1-0, Germania - Bosnia ed Erzegovina 1-0

Partite a novembre

13/11: Galles - Moldavia

17/11: Bosnia ed Erzegovina - Belgio, Germania - Galles