Qualificazioni EURO Under 21: Italia qualificata

In totale, 53 federazioni UEFA competono per raggiungere Ungheria e Slovenia - già qualificate in quanto nazioni ospitanti - alla fase finale a 16 squadre dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Squadre già qualificate: Ungheria (co-ospitante), Slovenia (co-ospitante), Italia*, Svizzera, Francia, Inghilterra*, Russia*, Spagna*, Olanda, Portogallo, Danimarca* (cinque squadre da confermare)

*confermata come prima del girone



Gruppo 1

Classifica: Italia (22), Islanda (18), Repubblica d'Irlanda (16), Svezia (15), Armenia (3), Lussemburgo (3) 

Partite



18/11: Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda, Italia - Svezia

Cancellata: Armenia - Svezia, Armenia - Islanda

L'Italia qualificata da prima del girone.

Repubblica d'Irlanda, Svezia e Islanda possono ancora qualificarsi ma tutto dipende dai risultati dei loro avversari.

Armenia e Lussemburgo non possono più qualificarsi

La Svizzera si avvia verso la fase finale dopo la vittoria sul Liechtenstein

Gruppo 2

Classifica: Svizzera (27), Francia (24), Georgia (12), Slovacchia (9), Azerbaigian (6), Liechtenstein (3)

Partite

16/11: Francia - Svizzera

17/11: Slovacchia - Liechtenstein

La Svizzera si è qualificata (almeno seconda matematicamente). Perderà il primato del girone se perderà contro la Francia per 2-0 o con un margine di tre o più gol.

La Francia si è qualificata (almeno seconda matematicamente). Per vincere il girone dovrà superare la Svizzera 2-0 o con un margine di tre o più reti.

Georgia, Slovacchia, Azerbaijan e Liechtenstein non possono qualificarsi.

Gruppo 3

Classifica: Inghilterra (25), Austria (15), Albania (14), Turchia (10), Kosovo (9), Andorra (5)

Partite

17/11: Inghilterra - Albania, Turchia - Kosovo, Austria - Andorra

L'Inghilterra si è qualificata come prima del girone.

L'Austria sarà certa del secondo posto se batte Andorra, se pareggia e pareggia anche l'Albania o se l'Albania perde contro l'Inghilterra.

L'Albania otterrà il secondo posto se batte l'Inghilterra e l'Austria non batte Andorra, oppure se pareggia e l'Austria perde.

Kosovo, Turchia e Andorra non possono qualificarsi

Gruppo 4

La Croazia ha segnato 10 gol contro San Marino e quindi ha battuto la Grecia

Classifica: Repubblica Ceca (21), Scozia (18, Croazia (17), Grecia (13), Lituania (10), San Marino (0)

Partite

17/11: Grecia - Scozia, Croazia - Lituania

La Repubblica Ceca è certa di arrivare tra le prime due e vincerà il girone se la Scozia non batte la Grecia.

La Scozia si qualifica come prima nel girone se batte la Grecia martedì. Arriverà se non vince e anche la Croazia non batte la Lituania.

La Croazia si qualifica se batte la Lituania e la Scozia non batte la Grecia.

Grecia, Lituania e San Marino non possono qualificarsi.

Gruppo 5

Classifica: Russia (23), Polonia (17), Bulgaria (15), Serbia (12), Estonia (5), Lettonia (4)

Partite

17/11: Bulgaria - Estonia, Polonia - Lettonia

La Russia si è qualificata come prima del girone.

La Polonia arriverà seconda con una vittoria sulla Lettonia o se la Bulgaria non batterà l'Estonia.

La Bulgaria arriverà seconda se batterà l'Estonia e la Polonia non batterà la Lettonia.

Serbia, Estonia e Lettonia non possono qualificarsi

Gruppo 6

Classifica: Spagna (25), Macedonia del Nord (15), Israele (13), Kazakistan (10), Montenegro (7), Isole Faroe (6)

Partite

17/11: Macedonia del Nord - Montenegro, Spagna - Israele, Kazakistan - Isole Faroe

La Spagna si è qualificata come prima del girone.

La Macedonia del Nord chiude al secondo posto se batte il Montenegro o Israele non batte la Spagna.

Israele si piazza al secondo posto se batte la Spagna e la Macedonia del Nord perde contro il Montenegro. Se Israele vince e la Macedonia del Nord pareggia conteranno differenza reti (al momento la Macedonia del Nord è in vantaggio di sei gol), poi gol segnati, poi gol in trasferta, poi situazione disciplinare (sarebbero a parti per testa a testa, vittorie totali e vittorie esterne).



Kazakistan, Montenegro e Isole Faroe non possono qualificarsi.

Gruppo 7

L'Olanda ha centrato l'ottava vittoria su otto contro Cipro

Classifica: Olanda (24), Portogallo (21), Norvegia (10), Bielorussia (8), Cipro (7), Gibilterra (0)

Partite

18/11: Portogallo - Olanda

Cancellate: Gibilterra - Norvegia, Gibilterra - Cipro, Norvegia - Bielorussia



L'Olanda si è qualificata (almeno come una delle migliori seconde). Vinceranno il girone se eviteranno di perdere contro il Portogallo per 2-0, 3-1 o con tre o più gol.

Il Portogallo è qualificato. Si qualificherà come primo se vincerà contro l'Olanda per 2-0, 3-1 o con tre o più gol.

Norvegia, Bielorussia, Cipro e Gibilterra non possono qualificarsi.

Gruppo 8

Classifica: Danimarca (25), Romania (19), Ucraina (13), Finlandia (10), Irlanda del Nord (9), Malta (1)

Partite

17/11: Romania - Danimarca, Ucraina - Irlanda del Nord, Malta - Finlandia

La Danimarca si è qualificata come prima del girone.

La Romania è matematicamente seconda.

Ucraina, Finlandia, Irlanda del Nord e Malta non possono qualificarsi.

La Germania ha battuto la Moldavia e la Bosnia-Erzegovina ed è andata in vetta al Gruppo 9

Gruppo 9

Classifica: Germania (15), Belgio (13), Galles (9), Bosnia ed Erzegovina (8), Moldavia (7)

Partite

17/11: Bosnia ed Erzegovina - Belgio, Germania - Galles

La Germania è sicura di arrivare nelle prime due posizioni e si qualificherà martedì in caso di vittoria sul Galles o se il Belgio non batterà la Bosnia-Erzegovina.

Il Belgio è sicuro di arrivare nelle prime due posizioni e si qualificherà martedì se batterà la Bosnia-Erzegovina e se la Germania non sconfiggerà il Galles.

Galles, Bosnia-Erzegovina e Moldavia non possono qualificarsi.

Tutte le informazioni di questo articolo sono soggette a conferma finale da parte della UEFA. Questi esempi non coprono tutte le potenziali situazioni.